Poté, co Rajchl zdemoloval v TV „čerpačku“ ze STANu, ještě přituhlo

„Ani jedna strana ještě není ve vládě a už je Babiš stihl pokárat,“ komentovala Šebelová vyjednávání o složení vlády mezi hnutím ANO, SPD a Motoristy v souvislosti s výrokem předsedy SPD Tomia Okamury o výměně policejního prezidenta. Už jen z této situace Šebelová vyvozuje, že jednání neprobíhají tak hladce, jak se je členové zúčastněných stran snaží prezentovat.
Rajchl vzápětí objasnil, že ze strany Andreje Babiše nešlo o výslovné pokárání, ať už Tomia Okamury či Petra Macinky, pouze je požádal, aby se zdrželi komentáře určitých věcí. „Já mu rozumím. Kdybych byl v jeho pozici, tak bych taky nechtěl, aby někdo komentoval každý můj krok. Komplikuje to jednání,“ řekl Rajchl. Ovšem dodal, že podle jeho názoru měl policejní prezident Martin Vondráček odstoupit už dávno, konkrétně v prosinci 2023 po tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Šebelová se následně pustila do předsedy SPD. Připomněla, že on sám je trestně stíhaný. Jeho výroky na adresu policejního prezidenta i proto považuje za nehorázné a nepřijatelné. „Vzniká nám tady ‚koalice proti vydávání‘. Mstí se současnému policejnímu prezidentovi a dává tato silná prohlášení, která za mě jsou naprosto nehorázná a politik by si je neměl dovolit,“ řekla Šebelová. Zároveň uvedla, že podle jejího názoru Okamura situaci kolem svého stíhání zkresluje „Tomio Okamura to vykresluje, jako kdyby to stíhání znamenalo, že bude 3 roky zavřený a dojde k rozpadu SPD. Přitom zde se navrhuje peněžitý trest a podmínka,“ dodala Šebelová.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
„Kreativní interpretaci faktů“ ze strany Šebelové předseda PRO náležitě ocenil.
„Podívejte se, paní Šebelová, já myslím, že vaše znalosti z hlediska práva zdaleka nedosahují těch mých, takže mě to nechte vysvětlit,“ požádal Rajchl poslankyni hnutí STAN, která vystudovala obor fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Coby fyzioterapeutku představila sama sebe i na kandidátce hnutí STAN, uvádí server volby.cz od Českého statistického úřadu.
Rajchl odmítl, že by slova o odvolání policejního prezidenta měla souvislost s tím, že krátce předtím do sněmovny dorazila žádost o vydání k trestnímu stíhání Tomia Okamury a obvinil Šebelovou z neznalosti procesů. „Nešlo o žádné vyhrožování. Byla to přímá odpověď na dotaz,“ obhajoval Rajchl výrok předsedy SPD s tím, že hledat korelaci s načasováním jeho slov a žádostí o jeho vydání k trestnímu stíhání je nemístné už jen proto, že ta žádost by po zvolení nové sněmovny přišla tak jako tak.
Šebelová následně v pořadu vyjádřila svůj názor, že poslanecká imunita by měla chránit politiky pouze v případě výroků pronesených ve sněmovně a při výkonu jejich mandátu. Podle ní by měli být politici ve všech ostatních situacích rovni před zákonem jako ostatní občané. Zkritizovala proto Andreje Babiše a Tomia Okamuru za to, že se dobrovolně nevzdají své imunity. Dodala, že „kdyby byli chlapi“, požádali by sami sněmovnu o své vydání, aby mohly soudy nezávisle rozhodnout o jejich případech.
„Pokud jsou chlapi a vědí, že nic neudělali, tak proč nepředstoupí a neřeknou: Vydejte mě!“ nechápala Šebelová. Vyjádřila víru v nezávislou justici. Sama bude proto hlasovat pro vydání jak Tomia Okamury, tak Andreje Babiše k trestnímu stíhání.
Slov poslankyně SPOLU a vzdávání se poslanecké imunity se chytil Jindřich Rajchl. Uvedl, že sám podával několik trestních oznámení na kolegy Šebelové ze STANu. „Pokud začne trestní stíhání, tak jsem zvědav, jak se budou své imunity vzdávat. Velmi se na to těším,“ připustil Rajchl.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Šebelová si jeho slova vzala osobně. „To mi teď jako vyhrožujete?“ podivila se.
„Ne, jen doufám, že budete stát za svými slovy,“ upřesnil Rajchl a vysvětlil, že v případě hlasování o vydání k trestnímu stíhání i jiných politiků by coby právník specializující se na trestní právo hlasoval podle toho, jestli by mu kauza připadala jako politická, či nikoliv.
Rajchl připomněl, že dle svých zkušeností ví, že je na policisty vytvářen v mnoha případech tlak, aby určité věci stíhali. „Je tady tým KRIT, který vyloženě monitoruje konkrétní komentáře, které směřují proti této vládě nebo proti podpoře Ukrajiny. Ten tým zasílá všechny svoje poznatky státním zastupitelstvím a policii, aby tyto věci stíhala,“ uvedl. I z toho on sám vyvozuje, že některé policejní orgány nejsou nezávislé.
„Zrušil bych tým KRIT a sejmul byl politický tlak z policie, aby mohla vykonávat svou práci bez jakéhokoliv tlaku,“ navrhl Rajchl v pořadu 360° na CNN Prima NEWS možné řešení problému.
Šebelová odmítla jakýkoliv „dvojí metr“ v práci policie, která podle ní pouze „vykonává svou práci“.
„Musí přece rozkrývat, jestli tady někdo nešíří dezinformace a narativy Ruska,“ vysvětlila. Se zrušením KRITu též zásadně nesouhlasila. „V Rusku už tleskají a radují se,“ reagovala Šebelová s připomínkou vedení tzv. hybridní války. Zde ovšem Rajchl poslankyni nedovolil zcela vyjádřit její myšlenku a skočil jí do řeči s poznámkou o „politické policii“. To si Šebelová nenechala líbit a vyčetla mu jeho chování během debat. „Debaty s vámi probíhají vždycky stejně,“ pohoršila se Šebelová.
Rajchl kupodivu souhlasil. „No tak, protože vy lžete a já říkám pravdu,“ řekl a na oplátku Šebelovou obvinil „dětinské naivity“.
Hádku ve studiu náležitě ocenili uživatelé sociálních sítí.
„Jindra Rajchl tuhle pacientku Chocholouška nedává,“ posmíval se jeden z účtů. „Je fakt neskutečný, že tohle strašení Ruskem stačilo těm debilnějším z nás, aby to u voleb hodili nejhorším zločincům v historii ČR,“ uvedl účet a o Šebelové psal coby o „čerpačce náhrad“.
?? Jindra Rajchl @Doktor_JR tuhle pacientu Chocholouška nedává ??— POZOR ZMĚNA (@pozorzmena) October 8, 2025
Je fakt neskutečný že tohle strašení Ruskem stačilo těm debilnějším z nás aby to u voleb hodili nejhorším zločincům v historii ČR !?
A tahle čerpačka náhrad @SebelovaM je ukázkovej magor ?? pic.twitter.com/Lp9k50kt5i
S trpělivostí v koncích byla uživatelka Ivana, která Šebelovou označila za „tupoňu“. „Pro ni se nic nezmění. Dál bude dřepět na lavici ve sněmovně, blbě žvanit a brát za to velký prachy plus velký náhrady,“ konstatovala na X.
Tak pro ni se nic nezmění. Dál bude dřepět na lavici ve sněmovně, blbě žvanit a brát za to velký prachy + velký náhrady. Nějak už na tyhlety přestávám mít trpělivost je poslouchat- jedou pořád to samý dokola. Je to tupoňa a ty ksichty a chichotání přitom, to se nedá…???+? pic.twitter.com/7N2AY3NB3V— Ivana Rozumova (@IvanaRozumova) October 9, 2025
Uživatel X Vlastimil se v reakci na debatu mezi Rajchlem a Šebelovou podivil tomu, že byla Šebelová znovu zvolena poslankyní. „Čtyři dokola se opakující se věty primitivní, ideologické propagandy, omílané jako kafemlýnek dokola. Šebelová totálně argumentačně jalová, samé prázdné liberální narativy dojičky daňových poplatníků,“ zkritizoval výroky Šebelové.
Kdo jen mohl hodit hlas tak tupému primitívnímu stvoření jako je Šebelová ???? Čtyři dokola se opakující se věty primitívní ideologické propagandy omílané jako kafemlýnek dokola. Šebelová totálně argumentačně jalová samé prázdné liberální narativy dojičky daňových poplatníků. pic.twitter.com/8JJTtkyERU— Vlastimil Chejnovský (@VlastimilChejn1) October 8, 2025
Uživatel facebooku v komentářích pod příspěvkem CNN Prima NEWS Šebelovou označil za novou Markétu Pekarovou Adamovou.
Uživatel Michal měl zas výhrady k předsedovi PRO, Jindřichu Rajchlovi a SPD označil za „xenofobní“ a „proruskou“ stranu se sklony k fašismu.
Tak Rajchl ke pro-ruSSký zmrd. A to podle toho co říká už roky. To samé SPD. Xenofobní strana pro-ruSSká lehce s fašounskýma sklonama jako bonus.— Michal Mudra (@KouleTuku) October 9, 2025
Uživatel Jiří se pak zamyslel nad tím, zda je naivní spíše Rajchl než Šebelová, nebo zda je jen „ruským nokem“.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová