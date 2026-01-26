Demetrashvili narazila s Ruskem. Podvýbor sněmovna odmítla

Pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili předložila v zahraničním výboru Poslanecké sněmovny návrh na zřízení nového podvýboru zaměřeného na boj proti ruskému vlivu v České republice. Návrh na jednání výboru neprošel, protože ho nepodpořili poslanci vládní koalice.
„Chceme důvěru občanů chránit stejně pevně jako naši suverenitu a bezpečnost,“ uvedla Demetrashvili.
Podvýbor by podle ní měl systematicky monitorovat aktivity Ruska, které oslabují demokratické instituce v Česku a Evropě, a reagovat na ně. Poslankyně zdůraznila, že návrh vychází z reálných hrozeb, jako jsou dezinformační kampaně nebo sabotáže, na které BIS opakovaně upozorňuje.
Válku si bere osobně
Dvaadvacetiletá studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy byla zvolena do Poslanecké sněmovny v říjnových volbách za Pirátskou stranu. Je místopředsedkyní Mladého Pirátstva. Její rodinné kořeny sahají do Gruzie – otec bojuje na Ukrajině proti ruské invazi jako sniper v gruzínské legii, což podle ní ovlivnilo její pohled na ruské aktivity.
Katerina Demetrashvili
„Válku si beru osobně. Rusko je agresor, který se nedokáže spokojit s vlastním územím,“ řekla politička.
Na ruské vlivové operace v ČR dlouhodobě upozorňuje BIS
Návrh byl předložen na jednání zahraničního výboru, jehož je Demetrashvili členkou. Vládní poslanci však jeho projednání nepodpořili, což poslankyně označila za zklamání.
„Neprošel ani můj návrh na zřízení podvýboru proti ruskému vlivu – přestože na ruské vlivové operace v ČR dlouhodobě upozorňuje BIS a měli bychom jim čelit systematicky,“ posteskla si na sociálních sítích.
Neprošel ani můj návrh na zřízení podvýboru proti ruskému vlivu, přestože na ruské vlivové operace dlouhodobě upozorňuje BIS.
Kritici návrh označují za přehnaný nebo politicky motivovaný, připomínající atmosféru 50. let. Například někteří uživatelé na platformě X ho přirovnali k „agitce a třídnímu boji“.
Poslankyně Pirátů Katerina Demetrashvili, členka Zahraničního výboru sněmovny, přednesla návrh na zřízení podvýboru proti ruskému vlivu:
přednesla návrh
na zřízení podvýboru proti ruskému vlivu:
---
tyhle alá 50 léta jsou nebezpečná obzvláště
když se agitky a třídnímu boji
ujme debilní kráva ?? pic.twitter.com/hlKjixO4ci
Demetrashvili se v Poslanecké sněmovně zaměřuje i na další témata, jako je duševní zdraví, podpora Ukrajiny a reprezentace mladých a žen v politice. V minulosti čelila kritice za staré příspěvky na sociálních sítích týkající se drog a sexu, které označila za „mladickou nerozvážnost“.
Zda bude návrh předložen znovu, zůstává otevřené, ale podle Demetrashvili je klíčové, aby Parlament reagoval na tyto hrozby aktivně a koordinovaně.
