Demetrashvili narazila s Ruskem. Podvýbor sněmovna odmítla

26.01.2026 17:38 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Návrh pirátské poslankyně Kateriny Demetrashvili na zřízení podvýboru proti ruskému vlivu neprošel. Nepodpořili ho totiž zákonodárci vládní koalice. Předkladatelka si stěžuje na sociálních sítích. Podporu od lidí však nezískala.

Demetrashvili narazila s Ruskem. Podvýbor sněmovna odmítla
Foto: ČT24
Popisek: Katerina Demetrashvili

Pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili předložila v zahraničním výboru Poslanecké sněmovny návrh na zřízení nového podvýboru zaměřeného na boj proti ruskému vlivu v České republice. Návrh na jednání výboru neprošel, protože ho nepodpořili poslanci vládní koalice.

„Chceme důvěru občanů chránit stejně pevně jako naši suverenitu a bezpečnost,“ uvedla Demetrashvili.

Psali jsme:

Podvýbor by podle ní měl systematicky monitorovat aktivity Ruska, které oslabují demokratické instituce v Česku a Evropě, a reagovat na ně. Poslankyně zdůraznila, že návrh vychází z reálných hrozeb, jako jsou dezinformační kampaně nebo sabotáže, na které BIS opakovaně upozorňuje.

Válku si bere osobně

Dvaadvacetiletá studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy byla zvolena do Poslanecké sněmovny v říjnových volbách za Pirátskou stranu. Je místopředsedkyní Mladého Pirátstva. Její rodinné kořeny sahají do Gruzie – otec bojuje na Ukrajině proti ruské invazi jako sniper v gruzínské legii, což podle ní ovlivnilo její pohled na ruské aktivity.

Katerina​ Demetrashvili

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Válku si beru osobně. Rusko je agresor, který se nedokáže spokojit s vlastním územím,“ řekla politička.

Na ruské vlivové operace v ČR dlouhodobě upozorňuje BIS

Návrh byl předložen na jednání zahraničního výboru, jehož je Demetrashvili členkou. Vládní poslanci však jeho projednání nepodpořili, což poslankyně označila za zklamání.

„Neprošel ani můj návrh na zřízení podvýboru proti ruskému vlivu – přestože na ruské vlivové operace v ČR dlouhodobě upozorňuje BIS a měli bychom jim čelit systematicky,“ posteskla si na sociálních sítích.

 

 

Kritici návrh označují za přehnaný nebo politicky motivovaný, připomínající atmosféru 50. let. Například někteří uživatelé na platformě X ho přirovnali k „agitce a třídnímu boji“.

 

 

Demetrashvili se v Poslanecké sněmovně zaměřuje i na další témata, jako je duševní zdraví, podpora Ukrajiny a reprezentace mladých a žen v politice. V minulosti čelila kritice za staré příspěvky na sociálních sítích týkající se drog a sexu, které označila za „mladickou nerozvážnost“.

Zda bude návrh předložen znovu, zůstává otevřené, ale podle Demetrashvili je klíčové, aby Parlament reagoval na tyto hrozby aktivně a koordinovaně.

Psali jsme:

Demetrashvili (Piráti): Když se Babiš bojí, tak to uděláme za něj. Podpisy na podporu Grónska
Zaslouží poslankyně Demetrashvili nafackovat? Rajchlovo přání vyvolalo křik
Šikovné mladé pirátky, smál se Babiš. A přišla smršť od Richterové i dalších
Demetrashvili (Piráti): Účelové a zbabělé čistky

 

Zdroje:

https://t.co/hlKjixO4ci

https://t.co/HRGtUYT336

https://twitter.com/kxtyush/status/2014296513678033387?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/zdeno001/status/2014676374452068762?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/katerina-demetrashvili-babis-poslankyne-dusevni-zdravi.A251102_174322_domaci_vals

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Demetrashvili-Pirati-Navrhujeme-zrizeni-Podvyboru-proti-ruskemu-vlivu-786115?nocache=1

https://www.pirati.cz/lide/katerina-demetrashvili-poslankyne/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Rusko , Ukrajina , Demetrashvili , podvýbor proti ruskému vlivu

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Potřebujeme parlamentní podvýbor na boj proti ruskému vlivu v České republice?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Imunita

Dobrý den, tvrdíte, že politici nejsou nad lidi a měli by být vydáváni soudům. Proč, když ale tvrdíte, že má být měřeno všem stejně a já s tím úplně souhlasím, nezrušíte imunitu pro politiky? Nemyslíte, že ze sebe děláte něco víc už jen tím, že ji máte? A pak dochází k tomu, že místo, abyste řešili ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 46 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Takže její otec byl odstřelovač, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusemtajovsky , 26.01.2026 17:55:03
na Majdanu? Jablko nepadá daleko od stromu.

|  13 |  0

Další články z rubriky

„Zastavte to!“ Rajchlova akce ke covidu. Zlatý hřeb a šok

19:45 „Zastavte to!“ Rajchlova akce ke covidu. Zlatý hřeb a šok

„Když dnes někdo zemře na covid, tak s mnohem větší pravděpodobností jde o toho, kdo je proti covidu…