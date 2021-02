Demokracie mi leze krkem. Babiši, přitvrď! Jiří Holík vyplísnil národ, až mnohé trefí

reklama

Pane Holíku, v naší společnosti v souvislosti s covidem stoupá napětí a houstne atmosféra. Cítíte se vy osobně ohrožený?

Ne, ne, to rozhodně ne.

Víte, celý problém je v tom, že my jsme prostě tak švejkovský národ, že nejsme schopni absolutně nic dodržovat.

To člověk pořád slyší: chybí nám informovanost, vláda dělá špatně tohle a támhleto, stát nám nedává dost peněz – a ve skutečnosti je polovina národa naprosto nedisciplinovaná a na všechno kašle – a pak se divíme. Je to i jinde ve světě, ale jsou taky národy, které dokážou být disciplinované, jenomže to my tedy rozhodně nejsme.

To máte pořád demonstrace proti něčemu, zakázané párty a hlavně si v jednom kuse jenom na něco stěžujeme a kňouráme.

Před tou koronakrizí všichni říkali, jak chtějí být svobodní a ať jim do toho nikdo nemluví – teď zase všichni otočili – a státe, dávej!

To je fakt k neuvěření, co my jsme za věčně ukňouraný národ!

Z toho, co říkáte – chápu-li to správně – plyne, že hlavním viníkem tedy není vláda Andreje Babiše…

Co mě na Babišovi štve je, že to lidem tak blahosklonně doporučuje nebo je dokonce ještě milostivě prosí, aby byli tak moc hodní a dodržovali ta pravidla – houby! Tenhle národ slyší na jediné – a to jsou postihy a tvrdé pokuty. Jenom pořád kňouráme! Pořád slyším, jak se teď mají lidi hůř, protože jsme všichni strašně zhýčkaní. Na lidi musí být přísnost a do toho samozřejmě zahrnuju i sebe.

Já jsem sám taky kavárenskej povaleč a už bych taky šel rád někam do hospody, kde jsem nebyl několik měsíců. Ale tak tam prostě nejdu. Umřu snad kvůli tomu?

Když se člověk podívá do historie, co museli lidi za války prožít – napadá mě teď třeba to obléhání Leningradu, kde v těch strašných podmínkách žili ty lidi vlastně 2 roky a umírali tam hlady.

A tady slyším – ježiši, já nemůžu jít na kafe, co budu dělat? Já nemůžu jít k holiči, no to je konec a my snad letos nepojedeme k moři – no, taková hrůza... tohle snad ani nemá smysl komentovat.

Když o tom tak mluvíte, tak si skoro říkám, jestli by nebyla nejlepším řešením totalita...

Ale dokážete si představit to množství námitek, které by se proti těmto argumentům okamžitě ozvaly?

Ale to nepochybně, protože tady je každý vyjma batolat velká osobnost a má na všechno svůj názor. A já vám zcela po pravdě řeknu, že ta takzvaná svoboda a demokracie, které mají všichni plnou pusu, mi už taky leze pěkně krkem!

Tohle už totiž není žádná demokracie, ale anarchie. Protože lidi si myslí, že v demokracii mají jenom spoustu práv, přes která nejede vlak, ale zato žádné povinnosti. Zapomínáme, že kromě toho A musíme říct taky B. To znamená, že s těmi právy jsou tu taky povinnosti.

Pane Holíku, vy osobně - necháte se očkovat?

Já se určitě očkovat nechám – až na mě dojde řada, tak rozhodně půjdu, protože já jsem z té generace lidí, kterou vakcinace ochránila před obrovskou spoustou nejrůznějších chorob – od neštovic přes černý kašel až po tuberkulózu.

A chápete ty, kteří se toho očkování obávají?

Ale tak samozřejmě, že je chápu. Je to zkrátka něco nového. Kdybych měl být první na řadě, tak bych z toho měl určitě taky pořádný vítr, ale vidíme, že ve světě to už funguje, takže to považuju za pořád menší riziko než nechat se nakazit covidem.

Pojďme ještě krátce k hokeji, Před týdnem skončila reprezentační akce Švédské hokejové hry, na které český výběr vedený trenérem Filipem Pešánem získal pouhé 2 body a sestava na blížící se mistrovství světa je evidentně v nedohlednu. Pešán zatím tak trochu válčí s kluby, mluví se především o výchově mladých, jak vy vnímáte jeho osobu – navíc, když pod sebou sdružuje vlastně více funkcí najednou – jako trenér a šéftrenér?

Já si myslím, že to je ambiciozní pán, který hokeji rozumí. Samozřejmě, že když je více funkcí najednou, tak jsme si dělali vždycky srandu, že to je potom jak japonská kalkulačka. Ale fakt tady nehodlám vynášet nějaké nezasvěcené soudy.

Na ten hokej se teď snáší strašně moc kritiky – a já tady nechci přidávat další, protože já to zase tak špatně nevidím. Ano, chybí nám výsledky. Hrajeme na úrovni medailí, ale už dlouho jsme si na žádnou nesáhli. Nicméně ten nejdůležitější problém není v seniorech, ale v těch mladých, kteří nepřivezli z mistrovství světa placku už nějakých 16 let, tak z toho mám největší obavy, jak se nám bude dařit dál s těmi mladými pracovat – a ještě teď v téhle době, kdy si každý kluk radši vleze s mobilem na gauč a nic ho nepřinutí, aby něco dělal, aby se namáhal, protože on je takhle spokojený.

Pane Holíku, máme před sebou vrchol téhle velmi atypické a tak trochu krizové sezóny, kterým by mělo být (pokud ještě nedojde k nějakému černému scénáři) mistrovství světa v lotyšské Rize. Původně měl být druhým pořadatelským městem běloruský Minsk, ale kvůli politice běloruského diktátora Alexandra Lukašenka bylo MS Bělorusku odebráno. Považujete to za správné?

Ne, ne, kdepak, ani v nejmenším. Z čistě hokejového pohledu nemám sebemenší pochybnosti, že by ten světový šampionát proběhl naprosto v pořádku, už jenom kvůli tomu, že Lukašenko je velký hokejový fanda a tyhle věci by zajistil jistě dokonale.

Ale já jsem přesvědčený, že v tom je zase jen politika a peníze, o které se tady hraje. Vždyť víte, že Mezinárodní hokejová federace neudělala vlastně nic – až teprve Škodovka jako sponzor přišla s tím, že do toho nepůjde – a najednou se přidali i další.

Politika a sport se do sebe míchat nemají. Podívejte se, jak to dopadlo třeba v 80. letech, kdy spousta sportovců přišla o olympiádu v Moskvě a v Los Angeles, protože se tady hrálo na studenou válku, a když jeden tábor nejel, tak podruhé zase nesměl jet ten druhý. A přitom taková Jarmila Kratochvílová nebo Imrich Bugár tehdy měli na to, aby tam vybojovali zlato. Ale nezmohli nic a měli smůlu. To je tak, když se do toho míchá politika. A to mi vadí.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

