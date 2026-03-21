Demonstrace na Letné: Tuhle zemi si nenecháme ukrást, křičel Minář

21.03.2026 15:02 | Reportáž
autor: Radek Kotas

Spolek Milion chvilek pro demokracii svolal na sobotu demonstraci na pražskou Letenskou pláň. Akce s názvem „Nenechme si ukrást budoucnost“ má podle organizátorů upozornit na obavy z vývoje v zemi, zejména v oblasti fungování demokratických institucí, postavení veřejnoprávních médií a financování obrany.

Foto: Screen Milion chvilek, YT
Popisek: Demonstrace na Letné

Přímo na místě už před oficiálním začátkem proudilo na Letnou velké množství lidí. Podle zpravodaje ParlamentníchListů.cz se prostor postupně zaplňuje a další účastníci stále přicházejí.

V davu jsou vidět nejen české vlajky, ale ve výrazné míře také symboly Evropské unie a Ukrajiny. Někteří účastníci dorazili i v tričkách s přeškrtnutým Andrejem Babišem.

Atmosféra na místě se zatím nese ve znamení postupného shromažďování, přičemž se očekává další nárůst účasti v následujících hodinách.

Opoziční politici na demonstraci

V 15 hodin akce oficiálně odstartovala. Má jít v prvé řadě o protest proti počínání vládní koalice v barvách ANO, SPD a Motoristů. Akci podpořili opoziční politici. Ozvala se např. europoslankyně zvolená za STAN Danuše Nerudová.

„Kafe, deštník a za chvíli vyrážím z Brna směr Letná. Mám dost toho, jak se Babišova vláda snaží ohrožovat naši bezpečnost a demokracii,“ vyjádřila se Nerudová na sociální síti X.

A hned dostala radu. „Deštníky nebrat, pláštěnku!“ Snad aby někoho neohrozila ostrou špičku deštníku.

 

 

„Už jsme tady, už jsme tady“

„V naší zemi panuje setrvalá níže na politickém barometru. Díky, že jste přišli. Je nás opravdu, ale opravdu mnoho,“ zazněla první slova z tribuny.

Demonstranti odpověděli skandováním: „Už jsme tady. Už jsme tady.“

Následovala výzva, aby účastníci demonstrace nenechávali své věci bez dozoru.

Mariana Novotná Nachtigallová, místopředsedkyně spolku, a Mikuláš Minář, předseda, přivítali příchozí. Novotná Nachtigallová označila za vítězství občanské společnosti už jen to, že lidé přišli.

„Jaro je tady. Vzkazujeme politikům: ‚To, že jste byli zvoleni, vám nedává právo zavádět manýry východních diktátorů. Tahle země není na prodej a my si ji nenecháme ukrást,“ řekl Minář.

Místopředsedkyně pozdravila lidi, kteří demonstraci sledují on-line a poděkovala bezpečnostním složkám za to, že se demonstranti mohou cítit bezpečně.

Prostor na Letné byl rozdělen na deset sektorů, jeden z nich byl určen pro rodiny s dětmi.

Padlo také poděkování dárcům, bez kterých by se akce nemohla uskutečnit.

„My nemáme ani korunu z veřejných zdrojů, ani ze zahraničí, je to zcela zřejmé,“ uvedl Minář.

Průměrná výše daru je podle mluvčích 260 korun. „Díky vaším darům jsme nezávislí na vládě, která se snaží ztížit život neziskovému sektoru,“ sdělila Novotná Nachtigallová.

„Hnojomety jedou na plné obrátky,“ řekl Minář a citoval slova senátorky Jany Zwyrtek Hamplové, že ti, kteří půjdou na Letnou, odmítají princip demokracie.

Minář pak vzkázal poslanci Jindřichu Rajchlovi (PRO), že nemá boty z krokodýlí kůže, ale z druhé ruky. „Měl byste se stydět, ne blbnout lidem hlavu ruskou propagandou,“ uvedl Minář.

