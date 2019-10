Deník N našel výzkumníka, který lidem vysvětlil, že Babiš zničil celou levici

„Od roku 2006 se na levici udál bezprecedentní přesun voličů. Dříve se zdálo, že levice zde bude pořád stabilní. Konkrétně ČSSD a KSČM. Že se nestane nic, co by donutilo staršího voliče k tomu, aby volil najednou jinou stranu. Začalo se to ale měnit po roce 2013,“ říká mimo jiné Lysek v rozhovoru pro Deník N. Podle něj totiž začal být mezi starší generací čím dál populárnější Andrej Babiš (ANO). Mluvil jednoduše a srozumitelně, na rozdíl od tehdejšího lídra ČSSD Bohuslava Sobotky, tvrdí Lysek.

„Marketingový tým premiéra, který nejprve cílil na středové a středopravé voliče, na bývalé voliče Věcí veřejných nebo ODS, po pár letech svůj přístup změnil a upravil. Zaměřil se na levicový elektorát. Ukázalo se to poprvé v krajských volbách v roce 2016. Od té doby začal být přesun voličů čím dál markantnější,“ dodal Lysek.

„Velká část seniorů si například myslí, že ČSSD hodně utrácí a rozdává a radši budou volit Babiše, který se prezentuje jako dobrý hospodář. Je kolem toho spousta mýtů a Babiš se svým týmem dokáže tohle dobře komunikovat,“ míní také Lysek.

ČSSD i KSČM podle něj ztratila nejvíce ve svých tradičních baštách v Moravskoslezském kraji, na Ústecku i Karlovarsku, stejně jako v bývalých Sudetech a ve vnitřních periferiích krajů. U KSČM pak dle jeho slov není cesty zpět. „Sociální demokraté stále mohou lákat mladší a nové voliče, u komunistů prostor není. Ten zabral Tomio Okamura. Sociodemografické charakteristiky mladého člověka, které by předvídaly volbu KSČM, dnes ukazují na volbu SPD. Je to relativně nová strana, mluví srozumitelně. Lidé, kteří nezažili socialismus, mají vystudované jen učiliště a pracují v dělnických profesích, nemají dnes žádný důvod komunisty volit,“ uzavřel Lysek se slovy, že problémem tradiční levice je také to, že strany nedokážou vyprodukovat charismatické lídry.

autor: vef