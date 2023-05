Děs a hrůza Bruselu. Ivan David popsal lidem v chudém regionu, co tam živí

Evropa jako unitární stát bez hranic, národů a s jednotnou diplomacií. Evropa štědře vítající každého migranta. Evropská unie bez plurality názorů; jste-li opozičník, máte v různých orgánech a institucích EU „šlus“. To je podle europoslance Ivana Davida (SPD) „hrůza a děs“ Bruselu. A k tomu české školství, jdoucí z jedné reformy do druhé, ve snaze, aby všichni byli „happy“ a bez stresu. Objasnil též, proč Kateřina Konečná (KSČM) je v poněkud bezvýchodné situaci, protože levice už dávno není, co bývala.

To si vyslechla zhruba dvacítka přítomných na setkání v Karlových Varech, kterého se zúčastnila i poslankyně Karla Maříková a bývalý učitel, poslanec Zdeněk Kettner.

Druhá liga hrající si na premianty

„Evropský parlament je taková druhá liga, poslanci odtamtud odcházejí do národních parlamentů. Je to tam horší, než jsem znal z Poslanecké sněmovny v ČR,“ uvedl na začátku akce Ivan David.

„Vývoj je velmi nepříznivý, a co jsem zažil za čtyři roky, tak to mne nemůže naplňovat optimismem, protože to směřuje k nepěkným koncům. A to tempo se stále zrychluje. Můžeme diskutovat, nakolik pandemie a reakce vůči ní byla umělá, ale pokud se jedná o očkovací látky, tam je dnes už docela jasno. Šlo o gigantickou korupci. Velmi to poškodilo hospodářství členských zemí EU.

A hned poté následoval dlouho připravovaný tzv. zelený úděl či spíše zelená hrozba, která zřejmě má za úkol dolikvidovat průmysl, zemědělství a také sociální situaci v členských státech EU, protože na jedné straně hovoří o tom, jak směřují ke světlým zítřkům a jak EU bude už brzo lídrem ve všech oblastech – a na druhé straně si z jejich materiálů čtete, jak roste nezaměstnanost, bída. Takže rozhodně nejdeme správným směrem. Poté následovala válka na Ukrajině a sankce, které nakonec zasáhly daleko více země EU a zvláště ty, které byly tradičně napojeny na trh v Rusku, ať už tedy dodávky strategických surovin nebo Rusko jako významné odbytiště,“ rozebral Ivan David.

Ouřad pro úřad

„Co vidíme v Evropském parlamentu, to je opravdu děs a hrůza. Ve středu jsme například hlasovali o závěrečných účtech různých evropských institucí, kterých je spousta, řada výzkumných a úřednických, finančních či kontrolních či soudních atd. Z materiálů jsem se dozvěděl, že se jim podařilo utratit desítky a mnohdy stovky milionů eur,“ konstatoval David. „Přijaly další pracovníky, je tam přijatelný podíl žen a podobné důležité informace – ale k čemu ty instituce slouží, to se lze těžko dozvědět, i když se podíváte na jejich stránky. Je to hrůza. Dalo by se třeba říci, že instituce, která má na starosti veřejné zdravotnictví a zejména infekční choroby, bude velmi aktivní v době covidu, ale našel jsem tam takové skvělé zprávy, jak třeba radí těhotným ženám, aby se vyvarovávaly místům, kde je velké množství lidí a že by mohly být nemocné.“

„Evropské hodnoty jsou především lež, korupce a pokrytectví. Zdůrazňují, že EU nás chrání před válkami. A tak jsem se ptal na bombardování Srbska, a oni na to, že to není v Evropě. Militarizace, kterou nyní vidíme v Evropě, je opravdu děsivá. Obávám se, že to vyvrcholí zapojení dalších zemí do války na Ukrajině. To není naše válka, je to válka Spojených států a Ruska. Mimochodem, tyto dva státy jsou ohrožené z nejrůznějších důvodů a vojenský konflikt jim má trochu pomoci ze stávající tísně,“ konstatoval David.

Školy pod kuratelou neziskovek

Kettner k tomu uvedl následující: „Po několika letech jsem zažil vícero reforem a když mohu posuzovat, jak vypadalo školství, když jsem začínal, a kam se posouváme, a vidím, kam se to má ještě posunout, tak jsem naprosto zdrcen. Proto jsem šel do Parlamentu, abych zachránil, co se dá. Je to velice těžký úkol, protože nepřítel je velmi silný a sofistikovaný, má velké zdroje, ale já to nevzdám. Naše školství se řítí hodně z kopce do pekel. Bývalý ministr pan Gazdík, který toho moc neodučil a rozumí úplně všemu, tak kdykoliv jsme byli někde v médiích, tak jeho úkolem bylo mne dehonestovat, jaký jsem primitiv a neználek. V jedné diskusi řekl, že veškeré reformy, které děláme, mají za cíl dosáhnout vyspělé státy, co mají nejlepší školství, například Singapur. Já jsem se tam na to poptával a vím, že jako cizinci nemůžete v Singapuru dát své děti do státní školy. Reforma školství tam je, aby děti nebyly stresované a aby se jen na sebe usmívaly. To je ovšem ta anglická část. Ale ta státní singapurská, tam do funguje jak u nás v devadesátých letech. Příprava na dospělý život. Dril, tvrdá příprava, práce se stresem, překonávaní překážek,“ konstatoval ústecký bývalý dlouholetý kantor.

Škola má podle Kettnera připravit na dospělý život. „O čem je ten život? Konkurence, dravý boj, překonávání překážek a stresových situací. Kde se to mají děti naučit jinde, než ve škole. Naše školství ale směřuje tam, kde na dětech nic nechceme. Pak takové dítě přijde do života a dostane to s plnou parádou. A máme čím dál větší nedostatek psychologů, protože ti mladí lidé nevědí, co se sebou dělat. Sebepoškozování, sebevraždy. A to je ‚díky‘ školství, které je v zajetí různých neziskových uskupení. Vždy se najde ta nejhlasitější a nejvíce uřvaná menšina, a tím, jak je uřvaná, strhává pozornost, a když se většinová společnost neozve, tak tito je prostě převálcují. O tom všem by mělo rozhodovat české ministerstvo školství. Ale nerozhoduje!“

„Ty neziskovky je třeba odříznout, ať si shánějí peníze, kde chtějí. A hlavní vzdělávací proud by měl být v rukách českého státu, který by měl vědět, co je pro budoucnost nejlepší. Ovšem pokud tam budou podobná individua, která jsou nyní na některých ministerských postech, tak to nebude kvalitní směřování našeho státu,“ podotkl Kettner.

Maříková dodala, že nejen školství, ale i zdravotnictví se řítí ke dnu: „Nejsou sestry, lékaři, léky. Pan ministr to neřeší.“

EU, to je šolich!

Europoslanec Ivan David dále pokračoval: „Představa, že se EU zhroutí vlastní vahou sama, se mi nezdá reálná, protože je strašně moc lidí, kteří jsou na ní existenčně závislí. Oni si ty svoje požitky nenechají vzít. Je tam hodně lidí, kteří jsou opravdu tupí. Až to překvapí. Ale nemůžete to generalizovat. Na druhé straně je tam také skupina lidí, kteří jsou velmi schopní a kteří byli ve své původní profesi úspěšní.“

Dále popsal frakce a „demokratické“ principy: „V podstatě tam existuje koalice evropských lidovců, kterých je nejvíc. Je tam frakce socialistická, kde je za ČR europoslankyně Maxová, která byla původně zvolena za ANO. Ti jsou snad úplně nejpříšernější ze všech. Pak je tam frakce, které se říká Macronovi liberálové. Tam jsou poslanci za ANO. A tyto tři frakce mají docela pohodlnou většinu. Takže ty když se na úrovni výborů na něčem dohodnou, tak už není dál co řešit. Já jsem za naší frakci koordinátor zemědělství a když se vyjádří ty zmíněné tři hlavní frakce, jak si představují, jak by se daná věc měla řešit, tak jen pro formu se nechají mluvit ty frakce zbývající.“

„Čtvrtá největší frakce jsou konzervativci, ti byli dříve až šestí. Tam za ČR jsou poslanci za ODS. Poté je frakce Zelených, která disponuje množstvím naprostých šílenců. To není odborný termín, takže jej tady mohu používat, byť jsem psychiatr. Prostě lidé s extrémními názory a s podivným systémem myšlení. Za ČR tam jsou Piráti. Pak je naše frakce Identita a demokracie, která je označována jako ultrapravicová. Mně to připadá poněkud nesmyslné, protože rozdělení na levici a pravici už poněkud pozbylo smyslu. Postavení levice je nejasné, a těch pravicí je několik druhů. Představitelé klasické levice, jak jsme jí znali coby levicové socialisty a komunisty, ti už se tam prakticky nevyskytují. Kateřina Konečná z KSČM k nim možné ještě patří. Zástupci levice hlasují velmi podobně jako Zelení a socialisté. Takže se s nimi neshodneme. A Kateřina Konečná mnohdy nehlasuje vůbec, protože kdyby hlasovala s nimi, tak by se tomu asi v České republice divili; a zase tam ve frakci by byla ostrakizována, kdyby byla permanentně proti,“ popsal Ivan David.

„My jsme byli označeni předchozím předsedou europarlamentu jako ultrapravice, proti které je třeba vytvořit hráz. Cordon sanitaire, tak se říkalo kdysi v 19. století systému, který měl vyloučit šíření nakažlivých chorob v armádě, kdy to byla naprostá izolace. Takže nikdo z naší frakce nesmí být funkcionářem, nesmí být nikam zvolen do vedení žádného výboru nebo do vedení EU, s čímž ostatní rádi souhlasili, protože zbylo víc na ně,“ objasnil situaci v zákulisí EU Ivan David.

Zelené vystřízlivění?

„Pokud se jedná o Green Deal, tak ten měl většinovou podporu, v jednotlivých zemích byla obrovská mediální podpora za záchranu planety. Takže i když si třeba ti poslanci mysleli něco jiného, tak si vůbec nedovolili hlasovat jinak, než že podporují tyto návrhy. Jakmile se přišlo na to, kam to vede, že se nezachrání planeta, ale zničí se místní hospodářství, tak začali nenápadně ustupovat. Zemědělství je na tom úplně nejhůř, protože je označováno jako jedno z hlavních viníků globálního oteplování, protože krávy prdí a traktory vypouštějí kysličník uhličitý. Navíc zemědělství potřebuje hodně vody, takže je velmi škodlivé, a ž je třeba produkty nahradit dovozem třeba z Brazílie, kde se vypalují pralesy asi velmi ekologicky, stejně jako doprava, když se na zaoceánských lodích topí mazutem. Když se tam nažene dobytek, který se zpracovává přímo na lodi, a co se špatně prodává, se nahází do moře. To je velmi ekologické, že,“ povzdechl si Ivan David.

A pak varoval: „Dnes máme zkušenost s produkty z Ukrajiny – a nebojte sem, nepřijdeme o ně. Opět byl schválen další návrh, který má podpořit další dovoz zemědělských produktů. Nejen obilí, ale i jiné plodiny, slunečnicová semínka nebo kuřecí maso, ve kterém lze očekávat nejen hormony, antibiotika, ale také salmonely a podobné pochoutky! Takže toto se děje v celé Evropské unii. A na Západě jsou ještě dál než my, tam jsou ještě více blbější. Když se podíváme na hlasování europoslanců za ČR, tak pravidelně pro tyto hrůzy hlasují lidovci, Polčák za STAN, TOP 09 a Piráti. Poslanci hnutí Ano a ODS jsou zdrženlivější, někdy hlasují i proti. Přeci jen patříme k zemím, kde většina poslanců nepodporuje tyto věci. Kdežto v západních zemích je to daleko horší.“

Imigrace je podle europoslance Ivana Davida v České republice zlehčována. „Ale Evropská unie to myslí vážně, že sem těch imigrantů přichází stále málo a že je potřeba jejich příchod podpořit. Potřebujeme prý pracovní síly... a vůbec se nehledí na to, že valná část z těch imigrantů žádnou pracovní sílu nepředstavuje. Počítají s tím, že budou spravedlivě přerozdělováni po celé Evropě. A aby byli ochotni být i v ČR, tak si musíme připlatit. A pokud by se nám to nelíbilo, tak o to víc budeme platit,“ upozornil David.

„Další obrovský tlak je na to, aby se EU přeměnila na unitární stát, aby zmizely hranice a jednotlivé státy, aby se hlasovalo nikoliv s právem veta, ale s kvalifikovanou většinou. A komu se to nebude líbit, tak mu to nebude nic platné. Teď už se oblasti, kde se hlasuje s kvalifikovanou většinou, rozšiřují. Má se k tomu připojit i zahraniční politika, takže už nebudeme mluvit do toho, kdo za nás mluví např. o orientaci. Asi to nebude horší než Lipavský... Ale už z principu bychom měli trvat na tom, že bychom měli mít nějakou svrchovanost a důstojné zastoupení našeho státu a chránit zájmy našich občanů. Protože na konci 19. století jsme sice neměli stát, ale měli jsme vlastní diplomacii. Teď stát tedy máme, ale teď ta diplomacie je cizí,“ posteskl si europoslanec Ivan David.

