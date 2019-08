Děsivé. Mnozí lékaři jsou trosky. Otrokářství, 350 hodin práce měsíčně! Pacienti to prý brzy pocítí, varuje chirurg

České zdravotnictví je posledních dvacet let v krizi. „Hrozí tu kolaps celého zdravotnického systému. A pomalu už kolabuje. Mezi lékaři je dost trosek,“ varuje chirurg Šimon Reich. Kvalita a dostupnost péče o pacienty jde prý rapidně dolů. „Pokud se s tím něco zásadního neudělá, tak to do šesti let významné pocítí úplně všichni pacienti,“ dodává lékař.

Reich se ke špatnému stavu českého zdravotnictví vyjadřuje ve svých statusech na sociální sítí Facebook. Naše zdravotnictví je podle jeho slov postaveno na porušování českého zákoníku práce. „Už spoustu let porušujeme zákoník práce, jinak bychom pohotovost v počtech, které máme k dispozici, nikdy nezvládli. Všichni to vědí, my to víme, vedení to ví,“ popisuje každodenní pracovní průběh svého povolání.

Vadí mu, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch sice má o této alarmující situaci povědomí, ale nic se neděje. „Všem je to ale fuk. Současný ministr je horší než cokoliv předtím, peníze pro zdravotnictví leží na účtech zdravotních pojišťoven,“ konstatuje Reich.

Česká lékařská komora už dlouhodobě upozorňuje na to, že zákoník práce je porušován plošně. „Je to vlastně jen otázka, jak moc. Většina lékařů pracujících v českých nemocnicích napříč celou republikou, odmakají 250 hodin měsíčně plus 70 až 100 hodin měsíčně přesčasů. Tedy tak 1000 hodin a více přesčasů ročně,“ zkonkretizoval Reich a podotkl, že kdyby lékaři nebyli ochotni to dělat, zdravotnictví by zcela jistě zkolabovalo již dávno.

Kdo je jako lékaře ale nutí takové přesčasy dělat? „Vůbec nikdo. Bez přesčasů by pacienty neměl kdo ošetřit,“ říká jednoduše chirurg a dodává, že pravdou také je i to, že polovina platu lékaře je prý daná přesčasy. „V tom jsme ale světový unikát, to nikde jinde na světě není,“ zdůrazňuje.

Zmiňuje, že takové pracovní nasazení se týká nejen mladších lékařů, ale skutečně úplně všech. „U nás na klinice od přednosty přes pana primáře, přes asistenty, až po ty poslední pěšáky, všichni dřou neskutečným způsobem. Jsme tam od rána do večera,“ podotýká.

Kdyby prý přišel za svým vedením s tím, že nechce sloužit, zřejmě by se nic moc nestalo. Práci by ale za něj převzali kolegové, kteří by s ním už pravděpodobně nešli ani na pivo. „Dělali by kvůli mně přesčasů ještě více,“ doplnil.

Poté prozradil, že i kdyby však měl lepší peníze, stejně bude sloužit „jako divý“. Jeho komentáře na Facebooku o tom, že „doktoři jsou trosky, pracují jako otroci, jen díky nám se systém ještě nezhrouti“ však způsobily, že je svými přesčasy spíše frustrovaný. „Do jisté míry jsem, ale naštěstí mě ta práce pořád baví,“ dodává Reich.

Netají se tím, že je od něj coby člena TOP 09 tato kritika motivována politicky. „Motivace zde určitě částečně politická samozřejmě je. Jedině změna na poli politiky má šanci změnit zdravotnictví. Píši o tom ale už dlouhodobě,“ uzavřel lékař Reich, jenž do TOP 09 vstoupil před rokem a půl poté, co se nemohl dál dívat na to, jak to v naší republice politicky, po posledních volbách do Poslanecké sněmovny, vypadá.

