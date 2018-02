Děti mladší tří let do školky? Klaus ml. drtí Valachovou v anketě, kterou si sama založila

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) na svém facebookovém profilu vytvořila anketu týkající se možnosti maminek dávat děti mladší tří let do školky. Senátní výbor pro vzdělání totiž znemožnil dětem mladším tří let vzdělávací zařízení navštěvovat.

Valachová si posteskla, že rozhodnutí senátního výboru ji mrzí. „Udělám všechno pro to, aby zřizovatelům zůstala povinnost vytvořit dostatek míst ve školkách, tak aby do nich děti mladší tří let mohly docházet. Vůbec nepochybuji o tom, že naprostá většina maminek by byla ráda se svými prťaty doma, ale realita dnešního světa je jiná a mnoho rodin si to z existenčních důvodů nemůže dovolit,“ poznamenala Valachová.

Následně dodala, že již vůbec pak nechápe, jak politici ze stran, jež se označují za pravicové a liberální – například TOP 09 a ODS –, vnucují rodičům, jak se mají chovat a co si mají myslet. „To budou příště chtít zákon, aby byly matky s dětmi doma do pěti let?“ zeptala se a zmínila například Václava Klause juniora, jenž bojuje proti menším dětem ve školkách.

„Myslíte si, že by mateřské školy měly mít vytvořené takové kapacity, aby mohly přijmout děti mladší tří let, pokud o to budou mít rodiče zájem?“ zeptala se následně Valachová v anketě. Odpovídající pak měli dvě možnosti. Buď vybrat „Ano, rodičům to pomůže a dětem neuškodí“, či „Ne, rodiče se mají o děti starat a je to zločin na dětech“.

Celkem již odhlasovalo více než 14 tisíc lidí, kteří se pro „Ne“ vyjádřili z 86 %, pro „Ano“ ze 14 procent.

Anketa Kateřiny Valachové

autor: vef