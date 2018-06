Divadelní kritik Just líčí svůj zážitek z brněnského představení, které přerušili Slušní lidé: Doteď mám zalehlo v uchu...

Kontroverzní hra o Ježíšovi Naše násilí a vaše násilí je podle divadelního a mediálního kritika Vladimíra Justa plná metafor, není doslovná, a i když jemu samotnému se inscenace nelíbí, je toho názoru, že možnost ji odehrát patří podle něj ke svobodě projevu, její přerušení v Brně velmi kritizuje. „Doteď vlastně nevím, která strana je fanatičtější a která je opovržení hodnější. Hnus jsem měl z obou,“ říká v pořadu Osobnost Plus na Českém rozhlase.

Hra Naše násilí a vaše násilí je už druhé dílo chorvatského režiséra Olivera Frljiće, kterou Just viděl. Předtím to bylo Prokletí uvedené v Libni, na Palmovce v rámci pražského minifestivalu. „Tato první hra je podle mého názoru ještě skandálnější. Je tam přímo dehonestován Svatý otec, a přesto to proběhlo bez skandálů,“ uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas.

Just je toho názoru, že někomu se představení o Ježíšovi mohlo líbit a někomu ne, jako například jemu, podivuje se však nad tím, že někoho napadne násilně zabraňovat tomu, aby představení vůbec proběhlo. Jako tomu bylo v Brně ze strany odpůrců hry říkající si „Slušní lidé“. „Představení bylo přerušeno minimálně na hodinu vpádem násilné, zvukové agrese. Doteď mám zalehlo v uchu. Představte si, že ve vaší bezprostřední blízkosti vytáhne 35 lidí píšťalky a začne na ně deset patnáct minut hvízdat,“ kritizuje počínání odpůrců Vladimír Just.

Výsledkem představení a jeho hlavní myšlenkou, což autoři netušili, nebyly původní záměr a obsah, ale stala se jím svoboda projevu, možnost něco nechat doznít a pak o tom polemizovat, upozorňuje Just. „To je základní kulturní předpoklad a společenská sebereflexe. Možnost dokončení svobodného projevu v Brně nebyla díky vpádu hordy lidí v čele s Miroslavem Sládkem,“ uzavřel Just s tím, že taková agresivita by sem neměla vůbec patřit.

