Doma budeš. V Gruzii chtějí osekat volbu ze zahraničí

18.11.2025 14:15 | Zprávy

Volby v Gruzii a protesty okolo nich byly ve své době oblíbeným mediálním tématem. Do protestů se zapojovali například i někteří europoslanci. Nyní se Gruzie možná ocitne v hledáčku médií znovu. Chystá se totiž upravit volební zákony.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Předseda gruzínského parlamentu, Šalva Papuašvili

Změna byla ohlášena včera, předsedou gruzínského parlamentu Šalvou Papuašvilim. Ten reformu volebních zákonů dle gruzínské neziskové organizace Democracy & Freedom Watch zdůvodnil tím, že současný volební zákon je zastaralý a hlavně komplikovaný, protože má od svého schválení v roce 2011 už přes sto dodatků. Nový zákon by měl legislativu zjednodušit, odstranit zdvojené procedury a být jednoduše čitelný.

Asi největší změnou je úprava pravidel pro ty, kdo žijí v zahraničí. Nově by už nemohli hlasovat na konzulátech a ambasádách, ale museli by se pro hlasování vracet do Gruzie. Tak už to v Gruzii funguje v komunálních volbách.

Papuašvili prohlásil, že to nikoho na volebním právu neomezuje a hlasovat bude moci každý gruzínský občan. Argumentoval, že stát musí zajistit svobodné vyjádření voliče, což má obsahovat i ochranu voliče před nátlakem. A upozornil na to, že se zvyšuje počet obvinění z manipulace voleb včetně USA a EU. Zmínil také, že volby v roce 2024 ukázaly, jak okatě je možné volby ze zahraničí ovlivňovat.

Dle Papuašviliho jsou voliči žijící v zahraničí nejvíce vystaveni zahraničnímu tlaku, protože žijí tam, kde gruzínská vláda nemá žádné prostředky na to, aby jejich ovlivnění zamezila. Uvedl také, že Gruzínci žijící v zahraničí čerpají „přefiltrované“ informace z médií a nemají jak si udělat obrázek o každodenním životě v Gruzii. Což zvyšuje riziko, že budou volit neinformovaně. Další podporovatelé zákona také tvrdí, že tím budou volby chráněny před zásahem cizí moci a budou přesnější. Předseda parlamentu ještě poznamenal, že stejný systém používají například Irsko, Malta, Izrael nebo Arménie. Očekává se, že proti návrhu bude protestovat jednak opozice, ale také gruzínští občané v Evropě a v USA.

Gruzie svým návrhem jde zcela opačnou cestou než dosluhující vláda Petra Fialy, která umožnila českým občanům v zahraničí hlasovat korespondenčně. Tuto možnost využilo skoro 9 tisíc občanů, kteří volili převážně koalici SPOLU a Piráty.

Jeden z gruzínských proevropských aktivistů už se na sociální síti X ozval s vysvětlením, proč chce vláda zrušit možnost hlasovat ze zahraničí. Není to prý jen kvůli tomu, že v zahraničí Gruzínci stranu Gruzínský sen nevolí. Ale také proto, že se chystají dvě důležitá referenda. Totiž odstranění cíle euroatlantické integrace z gruzínské ústavy a následné prohlášení Gruzie jako neutrální země.

autor: Karel Šebesta

