Doma budeš. V Gruzii chtějí osekat volbu ze zahraničí

Změna byla ohlášena včera, předsedou gruzínského parlamentu Šalvou Papuašvilim. Ten reformu volebních zákonů dle gruzínské neziskové organizace Democracy & Freedom Watch zdůvodnil tím, že současný volební zákon je zastaralý a hlavně komplikovaný, protože má od svého schválení v roce 2011 už přes sto dodatků. Nový zákon by měl legislativu zjednodušit, odstranit zdvojené procedury a být jednoduše čitelný.
Asi největší změnou je úprava pravidel pro ty, kdo žijí v zahraničí. Nově by už nemohli hlasovat na konzulátech a ambasádách, ale museli by se pro hlasování vracet do Gruzie. Tak už to v Gruzii funguje v komunálních volbách.
Dle Papuašviliho jsou voliči žijící v zahraničí nejvíce vystaveni zahraničnímu tlaku, protože žijí tam, kde gruzínská vláda nemá žádné prostředky na to, aby jejich ovlivnění zamezila. Uvedl také, že Gruzínci žijící v zahraničí čerpají „přefiltrované“ informace z médií a nemají jak si udělat obrázek o každodenním životě v Gruzii. Což zvyšuje riziko, že budou volit neinformovaně. Další podporovatelé zákona také tvrdí, že tím budou volby chráněny před zásahem cizí moci a budou přesnější. Předseda parlamentu ještě poznamenal, že stejný systém používají například Irsko, Malta, Izrael nebo Arménie. Očekává se, že proti návrhu bude protestovat jednak opozice, ale také gruzínští občané v Evropě a v USA.
Gruzie svým návrhem jde zcela opačnou cestou než dosluhující vláda Petra Fialy, která umožnila českým občanům v zahraničí hlasovat korespondenčně. Tuto možnost využilo skoro 9 tisíc občanů, kteří volili převážně koalici SPOLU a Piráty.
Jeden z gruzínských proevropských aktivistů už se na sociální síti X ozval s vysvětlením, proč chce vláda zrušit možnost hlasovat ze zahraničí. Není to prý jen kvůli tomu, že v zahraničí Gruzínci stranu Gruzínský sen nevolí. Ale také proto, že se chystají dvě důležitá referenda. Totiž odstranění cíle euroatlantické integrace z gruzínské ústavy a následné prohlášení Gruzie jako neutrální země.
"Georgian Dream" didn’t take away emigrants' voting rights just because their overwhelmingly opposition-leaning votes threatened the ruling party's grip on power. There are deeper motives behind this, something I’ve written about before.— A Little Georgian Warrior???????????? (@True_Georgian) November 18, 2025
?? Who understands the reality in Georgia…
autor: Karel Šebesta
