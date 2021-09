Došlo na Zemana v nemocnici. Witowská zjišťovala, co zástupci stran soudí o mlčení Hradu

reklama

Za ČSSD přijal pozvání Jiří Běhounek. Koalici SPOLU zastupoval Vít Kaňkovský. Hnutí SPD reprezentoval Radek Koten. Za Přísahu dorazila Karolína Kubisková, Piráty a STAN reprezentovala Blanka Lednická. Hnutí ANO vyslalo Drahoslava Rybu. A za KSČM byl ve studiu Josef Zahradníček.

Prezident republiky Miloš Zeman je v Ústřední vojenské nemocnici, bližší informace o hospitalizaci hlavy státu nejsou známy. Co k tomu říkají vysočinští kandidáti, má veřejnost právo na informace? „Hrad by měl komentovat zdravotní stav prezidenta. Detaily by se zveřejňovat neměly vzhledem k tomu, že jsou to citlivá data nás všech,“ podotkl Běhounek.

„Jako lékař jsem na tom stejně jako kolega Běhounek, i pan prezident má právo na to, aby některá citlivá data nebyla zveřejňována, ale mlčení Hradu vnáší nejistotu. Veřejnost by měla znát alespoň základní informace,“ sdělil k tématu Kaňkovský.

Radek Koten (SPD). Reprofoto: ČT24

„Zdraví pana prezidenta je plně v rukou lékařů. A to, že Hrad zatím mlčí – myslím, že nějaké stanovisko Hrad vydá. A věřím, že spekulace médií se nepotvrdí a hlava státu se vrátí do úřadu brzy,“ řekl Koten. Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 12% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6137 lidí

A co k tématu řekla Karolína Kubisková? „Myslím si, že veřejnost by měla být určitě informována o zdravotním stavu prezidenta. Je to hlava našeho státu. Veřejnost by měla mít základní informace už proto, aby se eliminovala nejistota obyvatel. Pan prezident má určitě ale také právo na určitou míru intimity,“ podotkla Kubisková.

Lednické informace chybějí. „Ty informace považuji důležité z hlediska stability naší země. Informovanost by měla v nějaké míře být,“ zmínila.

Ryba souhlasí s kolegy, že zdravotní stav každého z nás – citlivé věci – by nemusel být zveřejňován. „Je to otázka etiky. Ale tím, že prezident vykonává úřad prezidenta, měla by hlava státu případně zveřejnit informace, pokud by nebyla schopna vykonávat úřad. To si ale nemyslím,“ uvedl Ryba.

„Informace jsou zatím dostačující. Věřím, že pan prezident je v dobrých rukou lékařů,“ dodal Zahradníček.

Konec covidu?

Dalším tématem byl covid-19, skončila opravdu pandemie, jak tvrdí premiér Andrej Babiš (ANO)? „Covid tady je, byl a zřejmě bude. Musíme se s tím naučit žít. Zřejmě ta slova premiéra Babiše byla nadsázka,“ podotkl k aktuálnímu tématu Ryba.

„Myslím si, že covid neodezněl, na začátku školního roku jsme svědky toho, že se nám vrátil do škol. A mám takové obavy, protože se začínají plnit nemocnice, že tento problém bude pokračovat,“ zmínil nesouhlas s premiérem Babišem Zahradníček.

Jiří Běhounek (ČSSD). Reprofoto: ČT24

Zcela zásadně s Babišem nesouhlasí ani Koten, zejména v tom, že by se naše země měla dobře, jak předseda vlády uvedl. „Roztáčí se inflační spirála. Covid tady bude ještě dlouho, myslím, že jsme ale nalezli metody, jak se proti němu bránit, doufám tedy, že už nebude zasahovat do ekonomiky,“ uvedl.

Se slovy premiéra nesouhlasí i Kubisková. „O nejlepším období naší země se nedá rozhodně hovořit. Máme tady obrovskou inflaci. Máme více než 30 tisíc mrtvých. A rozhodně bych neřekla ani to, že je covid za námi. Během tohoto týdne 500 nakažených, pro nás rozhodně covid neskončil. Je třeba být obezřetný, sledovat lokální ohniska a udržet děti ve školách,“ míní Kubisková.

Optimismus premiéra nesdílí i Lednická. „Prohlásit v situaci, která tady byla zmíněná, to jest obrovský schodek státního rozpočtu, rostoucí inflace, že jsme v nejlepším období Česka, je odvážné,“ poznamenala. Anketa Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2025, jak chce EU? Ano 1% Ne, ještě dřív! 1% Ne, později 2% Ne, vůbec to nezakazovat 96% hlasovalo: 8130 lidí

„Mrzí mě, že pan premiér takto zlehčuje situaci. Myslím, že není nikdo, kdo by si nepřál, abychom měli covid za sebou,“ dodal také Kaňkovský.

Z vládních opatření dosud zůstala povinnost nosit respirátory nebo roušky v MHD a v určitých veřejných místnostech. Jak to vnímají jednotliví kandidáti? „Roušky mají určitě smysl. V tomhle směru, v některých místech smysl má, například v hromadné dopravě, v obchodech,“ poznamenala Lednická.

„Jsme proti tomu, aby se nosily povinně roušky. Z mého pohledu, když si jdete nakoupit do hypermarketu, nejdete tam operovat srdce, tak proč by se tam měly nosit roušky?“ ptal se Koten. Kaňkovský se však domnívá, že by v obchodech i MHD nadále roušky být měly.

Co se týče veřejných zakázek v období koronavirové pandemie, hovořila Kalistová o tom, že by Přísaha chtěla zřídit komisi a prověřit vše, co se odehrávalo – veškeré nákupy materiálu. Trestní oznámení zatím podána nebyla, i když Přísaha má podezření na několik trestných činů, poznamenala Kalistová.

Kaňkovský následně kritizoval to, že jsme mimo jiné při nákupu zdravotnického materiálu nevyužili potenciál českých výrobců. „Pokud byli skuteční čeští výrobci, bylo to hrozně malé množství. Nebyly to milionové dávky, které jsme potřebovali,“ oponoval Ryba.

Národní pták Česka ale i „Naši zemi nedáme“

Jednotliví kandidáti se pak vyjádřili i k prioritám svých programů. „Nechceme zvednout žádné daně. Uděláme všechno pro to, abychom tento názor nemuseli přehodnotit,“ sdělil Kaňkovský a slíbil, že po volbách určitě žádné daně zvednuty nebudou. Kaňkovský se následně vyjádřil i k zajímavé otázce programu, kdy je uvedeno, že se bude volit národní pták Česka. „Měla by to být hlavně anketa mezi mladými,“ podotkl.

Lídr SPD Radek Koten následně hovořil o prioritě hnutí, jíž je referendum o vystoupení Česka z EU. Kubisková mluvila mimo jiné o snížení DPH na potraviny, Zahradníček pro změnu hovořil o minimální mzdě 20 tisíc korun bez ohledu na ekonomická kritéria. „Jsme pro to, aby minimální mzda byla 20 tisíc korun,“ zopakoval. A hovořilo se i o obědech pro školáky zdarma. „I proto, aby se naučili kulturu stolování,“ sdělil, proč je mimo jiné komunisté navrhují.

Moderátorka Světlana Witowská. Reprofoto: ČT24

„Naši zemi nedáme. On nám ji někdo chce vzít?“ zeptala se pak moderátorka Witowská Ryby na část programu ANO. „Nemyslím si, že nám ji někdo chce vzít. Ale slyšel jsem tady celou dobu strašení o tom, že je tady obrovský dluh,“ uvedl Ryba. „A není?“ zeptala se Witowská. „Není,“ odvětil Ryba. „Není?“ zeptala se opravdu překvapeně Witowská a Ryba se následně rozhovořil o schodku rozpočtu.

Kůrovec a obnova lesů

Následné téma patřilo mimo jiné životnímu prostředí, zejména kůrovci. „Je potřeba stromy napadené kůrovcem vykácet, ale také je důsledně zalesňovat,“ řekla za Přísahu Kalistová. „Vysočina byla první, dávno před tím, než se stát probral, která uvolnila z krajského rozpočtu, aby pomohla těm, kteří potřebovali vytěžit a zalesňovat,“ hovořil ke kůrovcové kalamitě Běhounek. Podle něj se situace pomalounku lepší, ale jako mávnutím kouzelného proutku se to vyřešit nedalo.

ANO chce vysadit miliony stromů. Ekologové však tvrdí, že masové vysazování by mohlo mít negativní vliv. „Ekologové tvrdí i to, že kůrovce bychom měli nechat žít,“ oponoval Ryba. „Pro nás je důležitá přirozená obnova lesů, která zajistí zdraví těch lesů,“ rozhovořila se o obnově Lednická. „Při rozsahu kůrovcové kalamity nejde spoléhat jen na přirozenou obnovu lesů,“ domnívá se však Kaňkovský.

A závěrem se hovořilo i o cenách, které v současné době stoupají. Jak je krotit? „Chtěli bychom podpořit zejména ty sociálně nejslabší, snížit DPH na potraviny,“ sdělila Kubisková. „Co se týká inflace, která tady vznikla po covidu, ta reaguje na to, že lidé nepracovali, nebo byli na home office. Mzda, která byla směrována k lidem, nebyla kryta prací,“ míní Koten, proč celá situace vznikla. „Řešením je, aby ti lidé, kteří platí daně, aby jim zůstávalo více v peněženkách. Je tak možné zdanit nadnárodní korporce, aby zde zbyly miliardy,“ dodal.

„Jsme členy Evropské unie. Základní potraviny, které by se objevily ve spotřebním koši v jiných zemích, by se měly objevit i u nás,“ začal zeširoka Zahradníček, že by se následně mělo porovnat, kolik výrobků si nízkopříjmové skupiny pořídí – a následně jim to případně kompenzovat sociálními dávkami.

„Ceny určuje trh a asi nikdo z nás se nechce vrátit k regulování cen, jak to bylo kdysi,“ podotkl k současné situaci také Ryba. Všichni kandidáti se pak de facto shodli na tom, že je nutné spolupracovat s Českou národní bankou. „Je to globální problém. Není to jenom Česko. Podívejte se, jak jsou na tom jiné státy. Vláda moc nástrojů v ruce nemá. Národní banka také ne. A jediná cesta je, že se vyrovnají nabídky a poptávky jsou. A pokud se jedná o možnosti podpory, to vláda v rukou má,“ dodal Běhounek a hovořil například o úpravě důchodů či o sociálních dávkách.

