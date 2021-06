Dost bylo ostudy u soudů. Vojtěch si chce posvítit na ministerské právníky

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se po návratu do svého resortu vyjádřil odmítavě proti nezdůvodněným nařízením svých předchůdců a útvaru legislativního náměstka Radka Policara nařídil provést interní audit, aby bylo vyšetřeno, kdo všechno se podílel na opatřeních, která byla Nejvyšším správním soudem označena za nezákonná. Přitom Vojtěch slíbil zamezit vydávání takových opatření, která jsou posléze smetena soudem coby nezákonná. Podle serveru Seznam Zprávy se však Vojtěchovo ministerstvo opět vrátilo do starých kolejí a objevují se opatření, která by mohla být znovu soudem označena za nezákonná.

Anketa Je Alena Schillerová dobrá ministryně financí? Ano 76% Ne 22% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2538 lidí Podle článku serveru Seznam Zprávy měl však Vojtěch prostřednictvím svého resortu také učinit stejné sporné kroky a vládě předložil ke schválení nezdůvodněná nařízení.



Server jmenuje, že jde o mimořádné opatření ze 7. června, jímž Ministerstvo zdravotnictví dle pandemického zákona od 8. června omezuje provozování služeb, restaurací, maloobchodu a volnočasových aktivit, prostřednictvím kterého Vojtěchův resort sice otevřel diskotéky a tančírny, zároveň v nich ale zakázal tancovat. Do 26. června platí i zákaz živé hudby.



Ministr kultury Lubomír Zaorálek poodhalil, jak se vláda vypořádává s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu: „Bylo nám řečeno, že to zavřít nesmíme, tak se muselo udělat to, že my sice diskotéku nezakázali, ale nesmí se tam pouštět hudba ani tancovat. Zdůvodnění k tomu my nedostáváme, až na vládě to ministr, hlavní hygienička, náměstci ministra vždycky ústně nějak zdůvodní.“

Toto opatření podle Seznamu Zprávy vzniklo totožně jako mnohá další, která Nejvyšší správní soud zamítá a označuje za protiprávní. Návrh opatření zakazujícího tanec měl být nezdůvodněný a Ministerstvo zdravotnictví prý předložilo vládě ke schválení jiné znění nařízení, než jaké bylo nakonec po schválení kabinetem vydáno.



Zatímco v návrhu ke schválení pro členy vlády se výjimka neobjevovala, na stránkách Ministerstva zdravotnictví se v již vládou schváleném mimořádném opatření začaly dít divy. Zákaz tancování a produkce živé hudby dle Ministerstva zdravotnictví sice platí, ale neplatí to pro akce po pohřbech a pro oslavy na svatbách či při uzavírání registrovaného partnerství. Tam se dle ministerstva tancovat smí a živá hudba hrát také může, a to i přesto, že o výjimce ministerstvo vůbec v návrhu nereferovalo a objevila se tak zničehonic. Vojtěch měl potvrdit, že se k tomu měla odhodlat vláda a to i bez toho, aby odborníci na ministerstvu mohli cokoliv navrhnout. Podle informací Seznamu Zpráv vznikla výjimka na popud ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO), ta to však nepotvrdila.



Co tak stále chybí, je odůvodnění výjimky pro tancování a hudbu na svatbách a pohřbech, což může mít u soudu opět vliv na to, že bude opatření smeteno, Nejvyšší správní soud totiž opakovaně ukládá, že resort zdravotnictví musí svá opatření, jež ovlivňují život veřejnosti, odborně zdůvodňovat a že nesmí z libovůle zasahovat do práv občanů.

