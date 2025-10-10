Dostala Nobelovu cenu míru. „Ale vždyť chce válku,“ ozvalo se

Machadová – 58letá průmyslová inženýrka, která kvůli obavám o vlastní bezpečnost žije v úkrytu, byla v roce 2024 venezuelskými soudy zbavena možnosti kandidovat na prezidentku, a tím i vyzvat prezidenta Nicoláse Madura, který je u moci od roku 2013.
„V uplynulém roce byla laureátka Nobelovy ceny míru María Corina Machadová nucena žít v úkrytu. Navzdory vážným výhrůžkám smrtí zůstala v zemi, což inspirovalo miliony lidí. Když se k moci dostanou autoritářské režimy, je zásadní uznat odvážné obránce svobody, kteří se vzepřou a kladou odpor,“ uvedla v prohlášení norská komise pro Nobelovu cenu.
In the past year, #NobelPeacePrize laureate Maria Corina Machado has been forced to live in hiding. Despite serious threats against her life she has remained in the country, a choice that has inspired millions of people.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
Politolog Glenn Diesen se ale podivuje nad tím, že cenu za mír může získat osoba, která přitom otevřeně volá po násilné změně režimu ve vlastní zemi i za přispění cizí velmoci.
„Proč udělit Nobelovu cenu míru opoziční vůdkyni, která tleská tlaku USA na její zemi, když se americké námořnictvo připravuje na útok na Venezuelu? Je logické, že demokracie přináší mír a americká armáda přináší demokracii prostřednictvím války?“ zamýšlí se Disen.
Why give the Nobel Peace Prize to an opposition leader who applauds US pressure against her country when the US Navy is preparing for an attack on Venezuela?— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) October 10, 2025
A na stejnou věc upozorňují i další lidé. „Podporuje válku USA proti vlastní zemi za účelem změny režimu,“ připomíná Arnaut Bertrand dřívější slova Machadové.
„Nobelova cena za ‚mír‘ je jako obvykle výsměchem sama sobě. V podstatě jde o odměnu pro nejfanatičtější obhájce západního liberálního řádu, přičemž ‚mír‘ je jen vzdálenou myšlenkou,“ má jasno.
She supports the U.S. waging war against her own country for regime change (https://t.co/Fw27KAhkEa).— Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) October 10, 2025
Česká liberální scéna se mezitím raduje, že cenu dostala tato „statečná žena“ a ještě větší radost panuje z toho, že Nobelovu cenu za mír nezískal americký prezident Donald Trump, který přitom veřejně několikrát spekuloval, že by si cenu zasloužil.
Nobelova cena míru pro Machadovou navíc přichází v době, kdy Spojené státy zesilují svůj tlak na režim prezidenta Madura. Donald Trump tento týden zahájil vojenskou operaci proti pašerákům drog v Karibiku a údajně zvažuje možnosti dalších úderů, včetně možného útoku na podezřelé cíle drogových kartelů přímo ve Venezuele, jak píše CNN s odvoláním na několik zdrojů informovaných o plánech administrativy.
Venezuelský prezident Maduro vnímá Trumpovu akci jako ohrožení Venezuely a aktivoval jednotky milice. Podle CNN bylo povoláno 4,5 milionu milicionářů. Trump tvrdí, že Madurův režim je spojen s drogovými kartely.
Maduro vzkázal do Washingtonu, že USA by měly upustit od záměru na „změnu režimu“. „Vláda Spojených států by se měla vzdát svého plánu na násilnou změnu režimu ve Venezuele a v celé Latinské Americe a respektovat suverenitu, právo na mír a nezávislost,“ řekl Maduro ve státní televizi. „Respektuji Trumpa. Žádný z rozporů, které jsme měli, nemůže vést k vojenskému konfliktu,“ dodal Maduro. „Venezuela byla vždy ochotná vést dialog.“
autor: Jakub Makarovič