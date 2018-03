Dostali jsme se do bodu, odkud není bezbolestného návratu, varuje Markéta Šichtařová

Markéta Šichtařová si se zájmem přečetla slova guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, který varoval, že se česká ekonomika přehřívá, máme nedostatek zaměstnanců, míra nezaměstnanosti je až nezdravě nízká, majitelé firem musí odmítat zakázky a to znamená, že dřív či později přijde ekonomický pád. S tím Šichtařová souhlasí.

Z přehřátí ekonomiky ovšem viní Českou národní banku. Ta v roce 2013 uměle oslabila korunu a v tomto svém počínání vytrvala celé roky. Skončila s tím až na jaře 2017. Kdyby ČNB korunu neoslabovala takhle dlouho, ekonomika by se prý i tak zmátořila. Jenže podle Šichtařové by tento růst měl zdravější základy.

Každé opatření, které má ovlivnit růst hospodářství, se projevuje se zpožděním. Platí to i o oslabení ekonomiky. Sice už je to pět let, co ČNB začala s oslabováním koruny, ale efekty tohoto oslabování cítíme prý ještě dnes. Právě kvůli tomu se naše ekonomika přehřívá. Šichtařová o tom v textu pro blog iDnes.cz nepochybuje.

Jak je vidět z rozhovoru Jiřího Rusnoka, i on cítí přehřívání ekonomiky a spolu s kolegy se jí snaží zchladit zvyšováním úrokových sazeb. A podle Šichtařové je zase všechno špatně. Ekonomika by prý totiž ochladla i bez zásahu ČNB. Opatření Jiřího Rusnoka a jeho kolegů povedou prý jen k tomu, že až přijde krize, bude výrazně bolestivější, než by byla bez zásahů ČNB.

„Chladí něco, co chladne samo. Zase špatně, protože to je zase příliš pozdě. Asi tak o dva roky pozdě. Skončit to může jen jedním jediným způsobem. A jo, mimochodem, v něčem má ČNB pravdu, totiž když říká, že ‚zlepšení situace nelze očekávat‘. No jasně, že ne, protože už se to všechno dostalo do bodu, z něhož není bezbolestného návratu. Už se s tím prostě nedá nic rozumného dělat,“ uzavírá Šichtařová.

autor: mp