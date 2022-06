Dozimetr? Opozice je směšná. Dělá z toho kauzu století! Pekarová v ČT úplně v klidu

Prezident Miloš Zeman ve středu jmenuje Vladimíra Balaše ministrem školství. Řekl to premiér Petr Fiala (ODS) po pondělním setkání s prezidentem. O tom, zda to bude poslední vládní změna kvůli korupční kauze Dozimetr kolem politiků hnutí STAN, v pořadu Interview ČT24 hovořila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Vyvození odpovědnosti pana Polčáka mohlo být širší. STAN musí rozhodnout, zda s tímhletím chce být spojován,“ reagovala na skutečnost, že Gazdík s Polčákem zatím nejsou schopní vysvětlit, kdo jim platil telefony s šifrováním.

„Myslím, že pan prezident tu není od toho, aby jakýmkoli způsobem lidově řečeno kádroval,“ sdělila Pekarová Adamová na úvodní otázku, zda má vládní koalice další variantu, pokud by kandidát Starostů a nezávislých Balaš u prezidenta Miloše Zemana neprošel. „Pokud by k tomu došlo, tak bychom měli trvat na svém jako v případě spekulací u ministra zahraničních věcí Jana Lipavského. To znamená nepřipustit vůbec to, že by pan prezident do těch personálních nominací měl zasahovat,“ dodala šéfka vládní TOP 09. Nedlouho poté premiér Fiala oznámil, že prezident Zeman jmenuje Balaše ministrem školství.

Zástupci základních a středních škol se však nechali slyšet, že od Balaše nevědí co čekat, zmiňují konkrétně problémy regionálního školství. „Na stole je vzdělávací strategie 2030 plus, která se týká zejména toho základního školství. Pan Balaš je zaměřen spíše na vysokoškolské vzdělávání. Tedy chápu, že může panovat určitá nedůvěra. Pevně ale věřím, že hnutí STAN si dalo na výběru velmi záležet,“ uvedla Pekarová Adamová, že Balaš bude na post ministra školství kompetentní osobou. Křeslo ministra školství uvolnil Petr Gazdík (STAN) kvůli kauze Dozimetr.

V rámci změn ve vládě uvedla Pekarová Adamová, zda Vít Rakušan by měl nadále setrvat v čele Ministerstva vnitra: „Kdyby byl ve střetu zájmů, tak ta kauza není vyšetřovaná tak, jak vyšetřovaná je. Mám důvěru v to, že pan Rakušan nezasahuje do žádné práce policie včetně té kauzy Dozimetr,“ uvedla, že právě razance vyšetřování je důkazem, že Rakušan nepřekračuje své pravomoci, a tedy má podporu vládní koalice.

„Samozřejmě se budou asi ještě objevovat další detaily celé té kauzy, ale myslím, že ta politická reakce byla dostatečně rychlá, adekvátní a rázná,“ pokračovala politička.

„Ani klid od opozice nechcete?“ zajímala se moderátorka Barbora Kroužková. „Opozice už začíná být trochu směšná. Hnutí ANO má v čele obžalovaného a bude říkat, že my nekonáme a že se tu jedná o kauzu století. Snaží se jen vyvolat dojem, že je něco zkaženého v království dánském,“ uvedla, že výzvy opozice k rezignaci Rakušana jsou jen snahou odpoutat pozornost od jejich vlastních kauz.

Na dotaz, zda by se měl Petr Gazdík vzdát i poslaneckého mandátu a Stanislav Polčák mandátu europoslance, uvedla: „Je to stranická záležitost, kterou si musejí vyřešit ve STAN. Já si myslím, že vyvození odpovědnosti u pana Polčáka, kde došlo pouze k pozastavení členství, mohlo být širší,“ sdělila Pekarová Adamová.

Na složení mandátu není ani to, že Gazdík s Polčákem neumějí vysvětlit, kdo jim platil telefony s šifrováním? „Myslím, že pokud nebudou schopni v tom vysvětlení obstát, tak je na hnutí STAN, jestli s tímhletím chce být dále spojováno,“ uvedla.

Opozice chce mimořádnou schůzi poslanců ke kauze kolem pražského dopravního podniku a k roli vládního hnutí STAN, podpisy k jejímu svolání odevzdala dnes předsedkyni Sněmovny Pekarové Adamové, která uvedla, že ji svolala na 7. července.

