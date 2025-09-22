Dozimetr: Padl návrh na obvinění a zrušení STAN

V Praze dnes začal hlavní proces v rozsáhlé korupční kauze Dozimetr. U Obvodního soudu pro Prahu 9 čelí obžalobě devět lidí, mezi nimi i Michal Redl, Pavel Kos a bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Podle obžaloby měla skupina kolem Redla ovládnout Dopravní podnik hlavního města Prahy, dosazovat své lidi do klíčových pozic, manipulovat s veřejnými zakázkami a vybírat provize.
Michal Redl u soudu odmítl vinu ve většině bodů, přiznal pouze užívání a nabízení drog. Právě tuto část obžaloby nezpochybnil, a soud tak od dokazování v tomto bodě upustil. Ostatní obvinění týkající se korupce a organizovaného jednání označil Redl za smyšlená, podle něj žádná zločinecká skupina neexistovala.
Zcela jiný přístup zvolil Pavel Kos, označovaný za Redlovu „pravou ruku“. Ten se přiznal a má zájem o dohodu o vině a trestu. Podobně postupuje i Luděk Šteffel, který také projevil ochotu uzavřít dohodu se státním zástupcem. Naopak Petr Hlubuček vinu odmítá.
Státní zástupce tvrdí, že Redl a jeho lidé hráli roli i v neoficiálním financování hnutí STAN – zajišťovali například PR služby nebo jiné podpůrné aktivity, jejichž původ peněz nebyl vždy jasný. I proto je celá kauza silně politicky sledovaná.
Obhajoba upozorňuje na údajná procesní pochybení. Podle Redlova advokáta nebyly obhajobě zpřístupněny všechny záznamy ze sledování a odposlechů ani některé výpovědi, například bývalého šéfa dopravního podniku Matěje Augustína.
Obžalovaným hrozí vysoké tresty, v některých bodech až desítky let vězení. Proces tak slibuje být jedním z největších korupčních případů posledních let.
Rakušan: „Neuslyšíte ode mě, že je to kampaň.“
Předseda STAN Vít Rakušan, který je s kauzou Dozimetr opakovaně spojován a čelí kvůli ní kritice opozice, hned v úvodu jasně uvedl, že nebude zpochybňovat práci vyšetřovatelů ani soudů. „Dnes začíná soud v kauze Dozimetr. A já jsem rád. Gauneři, kteří se čehokoliv dopustili, ať čelí spravedlnosti. Neuslyšíte ode mě, že je to kampaň, neuslyšíte ode mě žádné zpochybnění práce policie nebo justice,“ napsal ve vyjádření na síti X.
V reakci na soud Rakušan rovněž zmínil, že Dozimetr je dlouhodobě využíván k očerňování Starostů. Připomněl, že kritika se zesílila zejména poté, co hnutí oznámilo ambice hrát silnější roli v příští vládě: „To, že političtí konkurenti napříč politickým spektrem Dozimetr používají k očerňování Starostů, je realita, v níž žijeme už tři roky. Tahle antikampaň zesílila posledních pár týdnů, sotva jsme vyhlásili ambici být v další vládě víc slyšet, jít do čela. Začátek soudu v tomhle tedy nepředstavuje zásadní změnu,“ dodal ministr vnitra Vít Rakušan.
Závěrem předseda STAN zdůraznil, že navzdory tlaku a kritice zůstává jeho hnutí odhodláno po volbách sestavit vládu spolu s dalšími stranami, která zachová proevropské směřování Česka a bude důsledná v otázkách bezpečnosti. „Nemůže nic změnit ani na našem odhodlání sestavit po volbách spolu s dalšími nepopulistickými stranami vládu, která zachová proevropské směřování naší země, bude nekompromisní v otázkách bezpečnosti a bude prosazovat reformy a změny potřebné pro budoucnost Česka. A to díky většímu důrazu na lidskost a spolupráci, ne útokům a antikampaním,“ zakončil.
Kritika od opozice: Vondráček vyzval Rakušana k rezignaci
Na Rakušanovo vyjádření rychle reagovali i politici hnutí ANO. Poslanec Radek Vondráček uvedl, že předseda STAN nese politickou odpovědnost a měl by skončit ve vládě. „Vít Rakušan má jedinou čestnou volbu. Omluvit se a okamžitě rezignovat na post ministra vnitra.“
Vít Rakušan má jedinou čestnou volbu. Omluvit se a okamžitě rezignovat na post ministra vnitra.— Radek Vondráček (@vondraaczech) September 22, 2025
Rajchl nekompromisně: STAN by měl být zrušen
Opoziční kritik vlády a předseda strany PRO Jindřich Rajchl ve svém komentáři připomněl, že podle něj je napojení Michala Redla na STAN dlouhodobě známou věcí. Tvrdí, že hnutí by mělo nést odpovědnost jako celek.
„Překvapuje mě, jak se najednou všichni diví, že Redl byl akcionářem STAN. To jsme přece všichni věděli už dávno. Hnutí STAN by tudíž mělo figurovat mezi obviněnými s návrhem na jeho zrušení, neboť se jedná o právnickou osobu založenou za účelem páchání trestné činnosti,“ napsal právník na svém facebookovém profilu.
Piráti zdůrazňují, že jsou „s čistým štítem“
Na kauzu zareagoval také předseda Pirátů Zdeněk Hřib, jehož strana v minulých volbách doplatila na masivní kroužkování kandidátů STAN a nakonec obsadila ve Sněmovně pouze čtyři poslanecká křesla. Nyní se Piráti snaží od STAN odlišit a přetáhnout část voličů. „Piráti jsou jedinou parlamentní stranou, která nemá korupční kauzy a dlouhodobě bojuje proti korupci. Už šestnáct let tak děláme politiku s čistým štítem. Letos Piráti!“ uvedl Hřib.
Piráti jsou jedinou parlamentní stranou, která nemá korupční kauzy a dlouhodobě bojuje proti korupci.— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) September 22, 2025
Už 16 let tak děláme politiku s čistým štítem.
Letos Piráti! ????
Když mu diskutéři následně psali, že by neměl okopávat politické konkurenty ze STAN, protože to podle nich nevrhá dobré světlo na Piráty, Hřib výmluvně reagoval, že STAN vůbec nezmínil a psal pouze o Pirátech.
autor: Natálie Brožovská