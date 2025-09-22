Dozimetr u soudu: Redl přiznal jen kokain

Podnikatel Michal Redl, hlavní obžalovaný v kauze Dozimetr, dnes u soudu odmítl vinu a prohlásil, že nebude k věci vypovídat.
Jeho obhájci přitom tvrdí, že byla porušena Redlova práva na obhajobu, protože nebyly zpřístupněny všechny důkazy, a hodlají se v této věci obrátit se stížností na Evropskou komisi.
Další obžalovaný, Luděk Šteffel, také odmítl vypovídat. Nicméně projevil zájem uzavřít dohodu o vině a trestu se státním zástupcem.
Pavel Kos, který už vinu přiznal, a Petr Hlubuček, bývalý náměstek pražského primátora za STAN, který vinu popírá, mají u soudu vypovídat v dalších dnech.
autor: Alena Kratochvílová