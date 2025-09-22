Dozimetr u soudu: Redl přiznal jen kokain

22.09.2025 16:59 | Monitoring

V pondělí začal soudní proces ke kauze Dozimetr. Michal Redl odmítl vinu v prvních třech bodech obhajoby, nepopřel ovšem užívání kokainu.

Dozimetr u soudu: Redl přiznal jen kokain
Foto: X/STAN
Popisek: Vít Rakušan na zahájení ostré kampaně STAN, 28.8. 2025

Podnikatel Michal Redl, hlavní obžalovaný v kauze Dozimetr, dnes u soudu odmítl vinu a prohlásil, že nebude k věci vypovídat.

Anketa

Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?

97%
1%
2%
hlasovalo: 16391 lidí
„Ke skutkům v bodech 1 až 3 obžaloby uvádím, že jsem se jich nedopustil a nesouhlasím s jejich právním popisem,“ uvedl Redl před soudem. Nerozporoval pouze čtvrtý bod obžaloby o užívání kokainu.

Jeho obhájci přitom tvrdí, že byla porušena Redlova práva na obhajobu, protože nebyly zpřístupněny všechny důkazy, a hodlají se v této věci obrátit se stížností na Evropskou komisi.

Další obžalovaný, Luděk Šteffel, také odmítl vypovídat. Nicméně projevil zájem uzavřít dohodu o vině a trestu se státním zástupcem.

Pavel Kos, který už vinu přiznal, a Petr Hlubuček, bývalý náměstek pražského primátora za STAN, který vinu popírá, mají u soudu vypovídat v dalších dnech.

Psali jsme:

Politici děsí lidi válkou, aby nechtěli změnu, říká Vadim Petrov
Průzkum, který „nepřekvapivě zapadl“. Zlé pro Fialu. Holec ukázal
Šafránková: Chceme referendum. Občané mají právo rozhodnout o budoucnosti
Klvaňa a další skučí. Shromáždění za Kirka srovnáno s třetí říší

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

soud , STAN , KOS , Redl , Hlubuček , Šteffel , Dozimetr

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Ovlivní podle Vás kauza Dozimetr volby?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Alena Kratochvílová

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Na koho ukázal Masaryk. Úder Fridrichové a Witowské

12:12 Na koho ukázal Masaryk. Úder Fridrichové a Witowské

Nově odhalených slov Tomáše Garrigue Masaryka se chytly i bývalé osobnosti ČT, Světlana Witowská a N…