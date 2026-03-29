Drahá paliva? Nalijeme peníze do městské dopravy, zasnil se Hřib

I ve druhé hodině se hosté věnovali cenám pohonných hmot. Navázali na slova premiéra Andreje Babiše (ANO), jenž se nechal slyšet, že normální marže u pump jsou tři koruny.
„Já si myslím, že to, jak to ta vláda koncipuje... Ta kontrola marže a ten slovní nátlak… tak vlastně zatím nějak funguje,“ zahájil debatu Nacher. „Když se podívám na celoevropské srovnání, tak my jsme někde v lepším průměru,“ dodal. V tuto chvíli by prý nesahal na snižování spotřební daně, protože není jisté, zda by se to projevilo i v peněženkách občanů. „Já právě čekám a jsem rád, že část opozice nevolá po tom překotném snížení daní, což jsou vlastně všechny opoziční strany vyjma ODS,“ poznamenal Nacher.
Skopeček kontroval, že ODS nenavrhuje žádná překotná opatření, ale politici ODS vidí to, co musí vidět i ostatní politici. Že válka v Íránu nepotrvá jen krátkou dobu a přinese to dopady do cen lecčehos. „Já považuji snížení spotřební daně za jedno z mála racionálních, i když nedokonalých opatření, to já uznávám,“ řekl Skopeček. „Vzpomeňte si, že když byli v opozici, tak nám radili leccos, a pár dní po začátku války na Ukrajině se fotili u těch totemů u pump a radili nám to, co dnes odmítají,“ připomněl Skopeček.
Pošarová prohlásila, že by se inspirovala v zahraničí a u pump by nastavila jiné ceny pro české občany a jiné pro cizince. Pokud by mělo dojít ke snižování daní u paliv, v konečném důsledku to podle političky může vést jen k navýšení marží u pumpařů a tankující zákazníci to nemusí pocítit. „Já jsem třeba ráda, že je zachována zelená nafta, o které se moc nemluví, kde oni mají zachovanou vratku. Aspoň toto je dobrá informace pro naše zemědělce,“ podotkla poslankyně.
Upozornila, že z Ruska bychom mohli získat energie. A že argumentovat tím, že Rusko útoční na Ukrajinu, má podle ní stejnou váhu jako to, že USA a Izrael provedly útok na Írán. „Kdo nám to dodá levněji, od toho budeme odebírat,“ doporučila jednoduché pravidlo pro hospodářskou politiku státu.
Kroutila hlavou nad tím, že je dnes kritizován Írán, ale se Saúdskou Arábií, což není vzorná demokracie, se standardně obchoduje. – „Neumím si představit, jak by to fungovalo na těch čerpacích stanicích. Za mě tohleto cesta není,“ ozval se Nacher. – Pošarová však trvala na tom, že by to mohla být dobrá cesta.
Zde se Nacher též ohradil a poukázal, že bývalá vláda se snižováním PDH u potravin vyčkávala celé týdny. „Oni nám radí něco, co sami týdny nedělali,“ prohlásil Nacher. „Ale tady překvapím. To asi peklo zamrzlo. To, co tady říkal Zdeněk Hřib, to mi dává větší smysl. Snižovat DPH u potravin má větší smysl, už jsme to říkali v tom minulém volebním období, ale ta předchozí vláda nás neposlouchala,“ řekl Nacher.
Skopeček se bránil, že Fialova vláda musela řešit mnohem složitější energetickou krizi, než je dnešní situace. „My jsme po útoku Ruska na Ukrajinu byli v absolutně bezprecedentní situaci, která není srovnatelná s dnešní situací. Např. prázdné zásobníky plynu,“ připomněl Skopeček.
„Ale ta válka na Ukrajině pokračuje, takže ten stav je v tomto setrvalý, ale k tomu je tu ještě jiná válka. Takže ten efekt je kumulativní,“ ozval se Nacher.
„Já počkám, až se tady dva místopředsedové Sněmovny dohádají,“ řehtal se Hřib hádce Nachera se Skopečkem. U Nachera prý čekal, zda se v jednu chvíli nerozesměje a neodmítne pirátský nápad jako apríl. Ale to se nestalo. A podle Hřiba je třeba dělat taková opatření, která lidem sníží závislost na fosilních palivech. „Třeba to investují do zateplení. Nebo to investují do využití městské hromadné dopravy,“ zasnil se Hřib.
Hřib odmítl, že by snad Piráti chtěli zakazovat auta, ale že přesto by byli raději, kdyby lidé zvážili větší využití městské hromadné dopravy. – K tomu Pošarová podotkla, že by lidem možná nevadilo připlatit si za pohonné hmoty korunu nebo dvě, pokud by věděli, že je nebudou zatěžovat „zelené nesmysly“. – Hřib se snažil kontrovat, že lidé by platili méně, kdybychom nebyli tolik závislí na fosilních palivech a pokud bychom více spoléhali na zelené zdroje energie.
