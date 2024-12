Jak to vypadá na ukrajinské frontě? Pro Ukrajince prý nijak růžově.

Russian forces appear to be continuing to rush through the fields towards Dnipropetrovsk Oblast. There is basically nothing in their way as Selydove was the last major town before they reached the border with Dnipropetrovsk.

The question is, will they continue their rapid… https://t.co/yoPg2538gP — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 27, 2024

Ukrajinci to budou mít o to těžší, že jim docházejí rakety dlouhého doletu amerického systému ATACMS. A nezdá se pravděpodobné, že by Ukrajinci brzy dostali další várku těchto raket.

Rob Bauer, nejvyšší vojenský důstojník NATO, nedávno řekl, že údery raketami dlouhého doletu donutily Rusy přesunout některé své sklady dál od fronty, což jim komplikuje situaci. „Otázkou tedy je, zda to stačí na vítězství?“ poznamenal.

Server amerického listu v této souvislosti upozornil, že Ukrajincům se s raketami ATACMS stalo totéž, co dříve se stíhačkami F-16, s tanky Abrams a s dalším vybavením. Ukrajinci o ně dlouho žádali, Západ je odmítal dodat a když už je konečně dodal, dodal je v situaci, která byla diametrálně odlišná od chvíle, ve které Ukrajinci žádali o F-16, o tanky nebo o rakety systému ATACMS, o rakety dlouhého doletu s možností zasáhnout cíle v hloubi Ruska, poprvé.

Pentagon prý dodal Ukrajině asi 500 raket ATACMS, ale Ukrajinci už jich většinu využili. 500 takovýchto raket mohlo finančně vyjít na částku pohybující se v rozmezí v rozmezí od 850 tisíc do 1,7 milionu dolarů. „V tu chvíli na Ukrajině zbyly jen ‚desítky raket‘– možná asi 50, uvedli dva američtí představitelé. … Omezené americké zásoby již byly přiděleny k nasazení na Středním východě a v Asii. Představitelé Británie, která po rozhodnutí (Joea) Bidena povolila Ukrajině používat její rakety Storm Shadow s dlouhým doletem v Rusku, také nedávno prohlásili, že nemá mnoho dalších, jež by mohla poskytnout,“ napsal server.

Americký vojenský analytik Tyler Weaver poznamenal, že Rusové mohli až polovinu amerických raket ATACAMS zničit ještě na zemi. „Rusové věnují mnoho času a úsilí zadržování dodávek zbraní, takže podle těchto údajů byla celá polovina raket ATACMS zaslaných na Ukrajinu zničena na místě. Výborný postřeh. A svědčí o vynikající zpravodajské práci GRU,“ napsal Weaver.

The Russians spend a lot of time and effort interdicting arms shipments, so per these figures fully half the ATACMS missiles sent to Ukraine were destroyed on the ground.

Excellent insight. And indicative of excellent intelligence work by the GRU. https://t.co/IFievxmn5c — Armchair Warlord (@ArmchairW) December 27, 2024

Na sociální síti X také zaznělo, že „úspěšnost zásahu ATACMS na zamýšlené cíle je asi 9 %.“ Důkazem mají být statistiky kolující po sociální síti. „Pouhý zásah cíle nezajistí efektivní zničení, takže skutečné číslo by bylo o něco méně než 9 %. Na základě předpokladu, že za obsluhu zbraní byl odpovědný personál NATO, systém a jeho operátoři prokázali velmi ohromující neúčinnost. Ruské obranné systémy OTOH se ukázaly jako výjimečné.

„Západní představitelé také tvrdí, že Ukrajina příliš spoléhá na pomoc ze Západu a neudělala dost pro posílení vlastního válečného úsilí, zejména v mobilizaci dostatečného množství vojáků,“ pokračoval NYT.

The success rate of ATACMS striking intended targets is about 9%, based on stats gleaned from X. Just hitting a target does not assure effective destruction, so the real number would be somewhat less than 9%.

It was reported recently that Ukraine has so far acquired a total of… — Chebureki Man (@CheburekiMan) December 27, 2024

