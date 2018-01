Drahoš: Zeman v životě nepřeřízl pilou prkno a neví, co je práce rukama. Ten že rozumí lidem?

Server Aktuálně.cz přinesl rozhovor s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem. Ten si prý tak jako každé ráno pořádně zacvičil a pak se naplno pustil do volební kampaně, nebo možná přesněji řečeno do svého soka v souboji o Hrad – do Miloše Zemana.

Profesor Jiří Drahoš zopakoval, že na poslední dva týdny kampaně převzal velení. Na prvním místě plánuje vyrazit do regionů. Nejprve vyrazí do Třince, kde se pokusí získat voliče na svou stranu. Je si prý vědom toho, že nestihne navštívit všechna města v České republice, ale rozhodně se chce potkat s co největším počtem voličů. Hodlá s nimi rozebírat především ta témata, která se v kampani tolik nerozebírala.

Hodlá otevřít např. otázku poplatku za pobyt v nemocnici. Prezident Zeman v minulosti např. řekl, že sto korun v nemocnici za den nikoho neporazí. Drahoš hodlá poukázat na to, že mnohé lidi na venkově to porazit může.

„Někteří mi účelově podsouvají, že moje postoje k migraci jsou úplně jiné, než opravdu jsou. Chci se s lidmi bavit i na toto téma, chci jim říkat, že se nemáme čeho bát, že jsme společnost, která je schopná zvládnout všechno, ale když nás budou politici strašit – panem prezidentem počínaje, panem Okamurou pokračuje a dalšími lidmi konče – tak nic nevyřešíme,“ řekl Drahoš.

Rád by od lidí slyšel, proč si myslí, že Miloš Zeman zastupuje právě jejich zájmy. „Miloš Zeman je výsostný intelektuál, který z mého pohledu nepracoval fyzicky a který běžným lidem ani nemůže rozumět,“ vypálil Drahoš. Pan profesor by rád lidem vysvětlil, že on jim rozumí líp. „Miloš Zeman, který v životě nepřeřízl pilou prkno a neví, co je běžná fyzická práce, tak těm lidem údajně rozumí?“ kroutil hlavou Drahoš.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pak se znovu vrátil k uprchlické krizi. Migrační kvóty jsou podle jeho mínění špatný nápad EU, který se nakonec proti EU obrátil. On sám prý kvóty od počátku odmítá. Pokud jde o válečné uprchlíky, tak těm je podle Ženevských konvencí třeba pomáhat, ale pomáhat jim můžeme např. v Turecku. Česká republika může poslat peníze např. do tamních uprchlických táborů. A pokud už chce někdo žít v České republice, nechť projde standardním azylovým řízením a pak tady žije.

Už dnes v České republice žijí statisíce cizinců, které by bylo možné označit za ekonomické migranty – Slováci, Ukrajinci a další. Takže není pravda, že tu žádní nejsou. Za zásadní Drahoš považuje to, aby lidé, kteří sem přijdou, respektovali naše zákony.

Drahoš se také postavil proti stavbě mešit a minaretů v České republice, protože se staly symbolem islamistů – a pan profesor nevidí důvod jim pomáhat.

O chvíli později přešel podrobněji k Evropské unii. V tuto chvíli si neumí představit situaci, za které by kývl na odchod Česka z EU. „To by byla spekulace,“ odmítl to dále rozvádět. Vedle toho se postavil za přijetí eura. Uvědomme si, že státy mimo eurozónu jsou objemově i významově v silné menšině,“ upozornil Drahoš. Státy neplatící eurem notně oslabí, až z EU definitivně odejde Velká Británie. Současně však prezidentský kandidát uklidňoval voliče, že chce o přijetí eura vést kampaň. Je třeba nejprve lidem vysvětlit, pokud chceme přijmout euro, tak proč. „Říkat jim plusy a minusy,“ zdůraznil s tím, že k přijetí eura tak jako tam nedojde v příštích čtyřech letech.

Pak došlo na vztah s Andrejem Babišem. Pokud by byl prezidentem, nemá Drahoš sebemenší obavy, že by byl slabší osobností, než je Andrej Babiš. „Já jsem s ním jednal vícekrát jako předseda Akademie věd ČR s ministrem financí a rozhodně nemám obavu z toho, že bych jakákoli jednání s Andrejem Babišem neustál,“ zdůraznil. Drahoš také zopakoval, že by jako prezident trval na tom, že nemůže premiérem jmenovat trestně stíhanou osobu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nakonec došlo na téma televizních debat. Pokud Miloš Zeman odmítne debatovat v ČT a bude Jiřího Drahoše nutit chodit do jiných televizí, může se také stát, že k žádným televizním debatám nedojde. Všechno je možné. Nevidím žádný důvod, proč by měl jeden kandidát druhému diktovat, kde má a kde nemá vystoupit,“ podotkl

Může prý dojít i na model amerických televizních debat, které přenáší hned několik televizí a vede je více moderátorů. „Mně by se to líbilo, protože by to zaručovalo pro obě strany určitou korektnost,“ uvedl pan profesor. Neobává se ovšem, že by pohořel v jakékoli televizní debatě s prezidentem Zemanem.

Celý rozhovor naleznete zde.

Psali jsme: Je mu 20 let a říká: Jsme chytřejší než voliči Zemana! Starší lidé se zbytečně bojí, proto ho volí. Když Drahoš prohraje, stěhuji se do Londýna Magdo, cože? Výrok Vášáryové o Jiřím Drahošovi má v Čechách dohru. I od Havla Drahoš chce Zemana utahat. Zemanovcům zapálili koudel u ... Dějí se věci, píší noviny Drahoš? Namyšlený výrok. Vždy se jen naučeně usmíval, naštval kandidáta Hynka profesor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp