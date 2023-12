Dražší potraviny? Nevidím důvod, udeřil šéf Agrární komory. A řekl jasně proč

reklama

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza v příštím roce předpokládá zdražení potravin o 5 až 10 %. A že důvodem jsou vstupy, které se zdražují, včetně těch od zemědělců.

Je to podle Jana Doležala nevyhnutelné, aby se v Česku opět zdražovaly potraviny? „Pokud se na to dívám jako zástupce zemědělců, tak důvod ke zdražování potravin tam jednoznačně nevidím. Dnes máme nižší ceny mléka, vajec, cukru, obilovin než v minulém roce,“ zmínil v pořadu Interview ČT24.

„Takže opravdu za námi jako prvovýrobci to zdražování rozhodně nejde a nepůjde. My o zdražování základních vstupů nerozhodujeme,“ řekl prezident Agrární komory, že zemědělcům jsou spíše diktovány příliš nízké ceny.

Dnes jednal ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) se šéfem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o tom, kde vzniká nárůst ceny.

„Je to opravdu na křišťálovou kouli. Tuhle debatu tu vedeme dva roky, je velmi těžké odhadnout, jak se situace bude dál vyvíjet. Určitou pomoc směrem ke spotřebitelům mohla přinést debata o snížení DPH od počátku nového roku, jsou to ale pouhá tři procenta. Samy řetězce, které původně říkaly, že to snížení do cen promítnou, dnes říkají, že to nepůjde,“ zmínil.

Přesto onomu tvrzení Svazu průmyslu a obchodu, že zdražení potravin je nevyhnutelné, nerozumí. „Chápu kolegy potravináře, že jakoukoli surovinu nemůžete bez energie přeměnit v potravinu, že ty náklady do toho musíte promítnout. Na druhou stranu mám zprávy od některých našich členů, kteří mají zemědělskou i potravinářskou výrobu, že od počátku nového roku budou naopak ceny snižovat. Takže úplně teď nerozumím, co tu Svaz obchodu a cestovního ruchu vlastně říká,“ pozastavoval se Doležal.

Prezident Agrární komory si postěžoval, že čeští zemědělci jsou v nekomfortní situaci, co se týká cenotvorby. „Jednotný trh tu má svá specifika. U náš se často hovoří o tom, že jsou tu hráči, kteří mohou nějakým způsobem ovlivňovat trh, respektive diktovat cenu právě těm řetězcům. Například minulý týden vyšla zpráva, že u nás v České republice je cena vajec pod průměrem Evropské unie, dnes jsou tu hráči, kteří mají 30 a více procent, a přesto pro řetězce není problém dovézt si vejce třeba z Polska, Litvy. To znamená, že ten tlak na tu cenu je tu mimořádný, řetězce si mohou dovážet z celé Evropské unie. Kdežto i ti naši největší hráči mohou mít odbyt pouze v Česku.

Statistiky však ukazují, že rok 2022 byl pro české zemědělce mimořádné úspěšný. Doležal však upozornil: „Hodně se tu o tom mluvilo, když se ale podíváme na jediná data, která máme k dispozici od Českého statistického úřadu, tak vidíme, že rok 2022 byl, co se týká hospodářského výsledku, horší než rok 2021. Bylo to dáno především vysokými náklady, které nebyly zemědělci schopni promítnout do těch realizačních cen, protože oni je, přirozeně, neurčují,“ zopakoval prezident Agrární komory Jan Doležal.

