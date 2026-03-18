Hlavatý (STAN): Pro mě je klíčová kombinace jádra a obnovitelných zdrojů

Nevyjádřil jsem se během debaty na CNN správně. Je to moje chyba. Vím to a omlouvám se.
Spojil jsem v jedné reakci víc věcí najednou a tím to vyznělo jinak, než jsem chtěl.
Chtěl jsem říct jednoduchou věc. Pokud někdo tvrdí, že větrníky jsou špatně, protože by je nikdo nechtěl za chalupou, a že je lepší mít uhlí, tak to prostě neplatí. Těžba uhlí má vždy zásadní dopad na krajinu, jen v různých formách. U hnědého uhlí jde o obrovské povrchové zásahy, u černého uhlí o jiné problémy, jako jsou haldy nebo poklesy terénu.
V obou případech ale platí, že jde o zásah, který se pak složitě a za miliardy napravuje rekultivací a sanací.
Pro mě je klíčová kombinace jádra a obnovitelných zdrojů. Pokud chceme být do budoucna energeticky soběstační, moc jiných realistických možností nemáme. Z obnovitelných zdrojů máme k dispozici slunce, vítr, vodu a biomasu, ale všechny mají své limity. Slunce nesvítí pořád, vítr nefouká neustále, vodní potenciál je u nás omezený a biomasa má své ekologické i kapacitní hranice.
Proto je potřeba tyto zdroje kombinovat se stabilními zdroji.
Zároveň ale platí, že i u obnovitelných zdrojů existují otázky a obavy, které lidé řeší. Měl jsem možnost vidět v praxi větrnou farmu v Nizozemsku v rámci projektu MMR a mluvit tam o tématech jako hluk, stín nebo vliv na okolí. Na většinu těchto obav dnes existují konkrétní odpovědi a zkušenosti z praxe.
Nechci se vymlouvat. Řekl jsem to špatně.
