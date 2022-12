Drtivá rána Nerudové. Bývalý rektor Zima pronesl zásadní věc ke kauze turbodiplomy

reklama

Prezident Zeman v nedávném rozhovoru prozradil, že se společně se Zimou sešli, důvodem podle kandidáta na post hlavy státu byl Zemanův zdravotní stav a zvědav byl i na jeho politické názory. „S panem prezidentem se stýkám pravidelně jako šéf lékařského konzilia ve frekvenci jednou za dva až tři měsíce. Bavili jsme se samozřejmě o jeho zdraví. Prezident je v dobré kondici. Pan prezident se mě také ptal na mé názory na společnost, na priority mé kampaně. Diskutovali jsme třeba otázku energetické krize, která nejvíce trápí naše občany,“ přiblížil obsah jejich rozhovoru.

Následně zhodnotil rok úřadování vlády premiéra Petra Fialy: „Fialova vláda nastupovala s velkým očekáváním od veřejnosti, její vystupování je mnohem klidnější, ale na druhou stranu ne dobře informuje veřejnost o svých krocích, které činí,“ míní Zima. Vládní kabinet absolutně nezvládl regulaci cen energií. „Od jara vláda říká, že ceny energie nelze regulovat, nakonec je regulovala v září s úsměvem, že regulovala ceny den před tím, než je zregulovala EU, a ještě k tomu je zregulovala na vyšší hodnotě, než EU dala cenový strop. Tady vláda selhala,“ konstatoval.

Jako bývalý rektor Univerzity Karlovy byl vyzván k okomentování skandálu na Mendelově univerzitě, kde se za působení rektorky Nerudové prokazatelně vydávaly turbodiplomy a bylo prokázáno plagiátorství studentů doktorského studia. Podle Nerudové ale nese zodpovědnost děkan fakulty. „V každé instituci vždy ten šéf zodpovídá za vše, tedy i za fakulty, v určitých věcech zodpovídá rektor,“ uvedl Zima, že jako tehdejší rektorka se Nerudová nemůže zcela zříkat odpovědnosti za tuto situaci.

Závěrem se Zima věnoval svému programu, v němž píše, že prezident má sjednocovat společnost. Věří, že by se mu to dařilo, i když česká společnost je čím dál víc nespokojenější a rozdělenější. „Myslím, že mě to naučila má životní dráha. Když to převedu na obor laboratorní medicína, kde musíte dávat dohromady skupiny lidí, jsou tam lékaři, nelékaři, laboranti. Podobně na univerzitě, kde dáváte dohromady teology, informatiky, ekonomy, lékaře, právníky, učitele, tedy lidi s různými pohledy na řešení problémů. Tady je to o tom, vést otevřenou diskusi s představiteli různých politických stran a hnutí a připomínat jim, že představitele by mělo spojovat hlavně blaho občanů a rozvoj naší krásné země,“ uvedl Zima.

Pokud by měl v roli prezidenta předat letos své vánoční poselství, do příštího roku by občanům Zima popřál, aby si dokázali zachovat optimismus a zdravý rozum.

