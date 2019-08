Dusno a hádky. Nic nenašla! Kouzla, miliardy! Stanjura myl hlavu Schillerové, ta mávla rukou a řekla...

Předseda ČSSD Jan Hamáček je spokojen s penězi, které dostanou resorty vedené sociálními demokraty. Podle něj tak není důvod z vlády odcházet. Nejdelší jednání měla ministryně financí s šéfkou Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Janou Maláčovou. Nakonec se v pátek dohodly, že výdaje mají stoupnout o dodatečných bezmála šest miliard korun. Třeba na domovy pro seniory a na další sociální služby. Původně Maláčová žádala dvanáct miliard.

Opozice přípravu rozpočtu kritizuje, vadí jí, že vláda plánuje hospodařit se 40 miliardami v mínusu. Třeba podle ODS ministryně financi nevysvětlila, kde na dodatečné miliardové výdaje vezme peníze. Ze stran opozice se často objevuje kritika, že spor o rozpočet byla pouze mediální hra mezi ČSSD a hnutím ANO, nebo že udržet ČSSD ve vládě stálo šest miliard.

„S ministryní Maláčovou jsme udělaly kompromis 5,9 miliardy, jely jsme položku po položce, chtěla jsem vědět, na co peníze půjdou. Zjistila jsem vše, co jsem chtěla,“ zhodnotila jednání s ministryní Maláčovou spokojeně šéfka státní kasy.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura nevěřícně kroutil nad tím, jak se v Česku o rozpočtu jedná. „Jsem z toho opravdu překvapen. Ministryně financí není nadřízena ministrům, ale ti ministři se tak tváří. Jezdí s prosíkem na Ministerstvo financí, pak vyběhnou, usmějí se a řeknou – my jsme získali 250 milionů, 500 milionů, jednu miliardu,“ popisuje udiveně Stanjura.

Některé návrhy z MPSV byly podle Stanjury zcela mimo realitu. „V době, kdy je rekordně nízká nezaměstnanost, tak chtěli skoro další tři miliardy na aktivní politiku zaměstnanosti,“ zmínil Stanjura, co považuje za vyhozené peníze. „Doufám, že v tom kompromisu není na tuto položku vůbec nic,“ podotkl.

Rozpočet pro něj zůstává stále špatný už jen pro svůj schodek 40 miliard korun. „Pořád slyším, že ministryně financí něco našla, ale nenašla nic. Vždyť se jenom zvedly příjmy. Tady to jsou samá kouzla, najednou samé miliardy. Vše to zase půjde z peněz daňových poplatníků,“ zlobí se Stanjura.

„Pokud se konečně představy koaličních stran protínají, je to posun. Oceňuji, že se učinil vůči ČSSD vstřícný krok,“ vstoupil do diskuse člen sněmovního rozpočtového výboru Jiří Dolejš (KSČM). Je rád, že korekce nešly na úkor deficitu. „Pokud jsou výdaje rozumné a prorůstové, jsme schopni o těch 40 miliardách diskutovat,“ promluvil za komunisty Dolejš.

Znovu jednat by se mohlo o peníze pro resort kultury. Lubomír Zaorálek (ČSSD) se má stát ministrem v úterý a chce mít ještě možnost do rozpočtu zasáhnout, třeba kvůli platům. Kultura si zatím vyjednala zhruba 440 milionů korun navíc. „S ministrem se sejdu, ale nepředpokládám žádné zásadní změny. Nemyslím si, že by se stačil se všemi potřebami v resortu tak rychlé seznámit,“ sdělila Schillerová s tím, že je v časovém presu – do konce srpna musí podle rozpočtových pravidel poslat podklady na vládu. Co se týká platů, které Zaorálek zmiňoval, ty budou ještě předmětem jednání tripartity.

Dodala pak ještě krátkou poznámku ke kritizovanému 40miliardovému schodku. „Je třeba si uvědomit, že ekonomika zpomaluje. Příští rok odhadujeme, že budeme pod průměrem, přesto držíme 40miliardový schodek, to je 0,7 procenta HDP. Veřejné finance i příští rok budou téměř vyrovnané. A nerezignujeme ani na investice,“ hájila rozpočet ministryně financí.

Po celou dobu jejího řečnění Stanjura nepřestával nesouhlasně kroutit hlavou. Schillerová dotčeně utrousila na to konto poznámku, že to je pro něj typické. Moderátorka ho vyzvala, ať svůj názor poví nahlas, v tu chvíli ale vypěnil. „No tak já nevím k čemu. Vy tady dáváte prostor jen ministryni, aby si tu odehrávala to své,“ zlobil se předseda poslaneckého klubu ODS.

Poté poukázal na fakt, že v původním návrhu rozpočtu byly příjmy i výdaje vyšší o 93 miliard. Spočítal si prý, že to, co Schillerová naslibovala v minulých dnech a týdnech svým kolegům, je zhruba 17 miliard výdajů navíc. „Takže z roku na rok se zvyšují výdaje zhruba o 110 miliard. Kde je nějaký investiční boom? Na dopravní stavby je navíc jen o jednu miliardu!“ pravil Stanjura. V rozpočtu je podle něj málo peněz i na běžnou údržbu majetku.

„To, co tu bylo v létě, to byla ze strany ministryně Schillerové jen taková folklórní hra, kdy si zvedne odhadovaný počet příjmů a je na další výdaje. ČSSD zase použila oblíbenou taktiku Vladimíra Mečiara. Chtěli dvacet miliard, nejel přes to vlak, a pak jim stačilo devět,“ pousmál se Stanjura.

Ministryně financí nad jeho argumenty mávla rukou se slovy, že jen míchá hrušky s jablky, a v tu chvíli se oba politici dostali do výrazného názorového střetu. Po chvíli se moderátorce podařilo jejich překřikování ukočírovat a nechala doříct větu Stanjuru. „Paní ministryně mi tu skáče do řeči a pak si ještě stěžuje, že se hlásím o slovo?“ rozčilil se. „Loni byl rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury 86,3 miliardy, pro příští rok to bude o miliardu víc, to jsou přesná čísla,“ prosil Stanjura ministryni Schillerovou, aby nemátla diváky, že jde jen o národní zdroje.

„Já si také nemyslím, že je zde investiční boom, nebo výrazné prorůstové zaměření rozpočtu, ale jde dobrým směrem,“ projevil svůj názor Dolejš s tím, že by o něm nehovořil jako o katastrofickém. Spíše šlo o to udržet trend, že pokud ekonomika roste, měli bychom mít zájem na tom, aby byl hospodárnější a výdaje racionalizovat. Třeba hledat úspory uvnitř resortů, což chválí a toto trvá. „Důsledkem toho bylo i to dohadovací řízení přes léto. To není divadlo, to je každý rok stejné,“ připomněl Stanjurovi, že když vládla ODS, tak předváděla totéž.

Stále však rostou mandatorní výdaje – populace stárne, zvyšují se výdaje na penze. Hrozí do budoucna, že tyto výdaje převálcují jiné klíčové investice a výdaje? „Určitě minimálně do roku 2030 mít v tomto problém nebudeme. Ale rokem 20 až 30 odejdou do důchodu tzv. Husákovy děti a důchodový systém začne mít problém,“ připouští Schillerová, která očekává, že důchodová komise na podzim představí základní kontury možné reformy, na jejíž projednání pak zbyde deset let.

„Do důchodového systému je potřeba zapojit více soukromých peněz, to je jediné dlouhodobé řešení,“ navrhl Stanjura, z čeho by bylo možné do budoucna plnit důchodový systém. Souhlasí s tím, že zde musí vzniknout širší politická shoda. Je nejvyšší čas. „Máme na to ale jen tak 5-6 let. Pokud se změní systém jako takový, tak ty pozitivní efekty přijdou až za deset nebo 20 let. Maláčová ale říká, že reformu nepotřebujeme,“ uzavřel Stanjura skepticky s tím, že on na podzim rozumné řešení, které by představilo MPSV, bohužel neočekává.

