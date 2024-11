EU Ukrajině dala skoro bilion korun. Z té zní, že peněz budou potřebovat ještě víc

Někdejší důstojník ukrajinské armády a bloger, který na sociální síti X vystupuje pod jménem Tatarigami, věnoval pár slov telefonickému rozhovoru mezi německým kancléřem Olafem Scholzem a ruským vládcem Vladimirem Putinem.

„Scholzova výzva Putinovi je přesně to, co Kreml chtěl: krok k nahlodání izolace a místo u stolu se Západem, podobně jako Asadův návrat do Arabské ligy po 12 letech izolace. Nejde o krok silného evropského vůdce, ale o krok politického eunucha,“ poznamenal Tatarigami.

Scholz's call to Putin is exactly what the Kremlin wanted: a step toward eroding isolation and a seat at the table with the West, much like Assad's return to the Arab League after 12 isolation years. This is not the move of a strong European leader but that of a political eunuch — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 15, 2024

Vedle ekonomické krize by nejisté zmrazení konfliktu vyvolalo na Ukrajině i krizi politickou. „Poválečné volby na demokratické Ukrajině zažehnou politickou krizi, pokud bude Zelenskyj nucen uzavřít špatnou mírovou dohodu,“ napsal Tatarigami s tím, že rychlý a pro Ukrajinu nevýhodný mír by řadě lidí nahrál v úvahách, že je vždy lepší se s Ruskem nějak dohodnout, vrátit se k ekonomické spolupráci a tento postup pomůže Ruské federaci rychle se po válce zotavit. Rusko se tak zotaví mnohem rychleji než Ukrajina a bude připraveno k dalšímu úderu na oslabeného souseda. Tak to vidí někdejší ukrajinský důstojník.

„Stručně řečeno, jakákoli dohoda, která neodradí Rusko od druhé invaze, je pro Ukrajinu rozsudkem smrti,“ uzavřel Tatarigami svou úvahu.

Seems like it’s time for me to explain again, why Ukraine cannot simply freeze the war and call it peace:



- Without a defense clause and troops on the ground from other countries, Ukraine will need a massive standing army to guard a frontline spanning over a thousand kilometers.… — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 15, 2024

Mezitím server Kyiv Independent spočítal, že Ukrajina od počátku rozsáhlé ruské invaze v únoru 2022 obdržela již přes 100 miliard dolarů (přibližně 2,4 bilionu korun - pozn.red.) zahraniční pomoci. Země Evropské unie jsou na prvním místě v poskytování vnější rozpočtové podpory v celkové výši 40,5 miliardy dolarů (958 miliard korun), oznámilo ministerstvo financí. Po členských státech EU následují USA s podporou 28,2 miliardy dolarů, Mezinárodní měnový fond s 11,4 miliardami dolarů, Japonsko ve výši 6,3 miliardy a Kanada s podporou 5,4 miliardy dolarů.

Z celkové vnější rozpočtové podpory asi 33 % pomoci – neboli 33,7 miliardy USD – přišlo ve formě nevratných grantů, přičemž většinu grantového financování poskytly Spojené státy.

Pokud se sečte vojenská a nevojenská pomoc, dostávají se na první místo USA se 175 miliardami dolarů.

Podle serveru Kyiv Independent Ukrajina očekává, že v roce 2024 obdrží celkem 40,8 miliardy dolarů externího financování, přičemž ke 14. listopadu obdržela 27,2 miliardy. Celková částka za rok 2024 je v souladu s rekordně vysokým externím financováním poskytnutým v roce 2023 ve výši 42,5 miliardy dolarů.

Náměstkyně ukrajinského ministra financí Olha Zyková oznámila, že Ukrajina bude potřebovat ještě více peněz. Uvedla, že země bude muset zvýšit svou vnější rozpočtovou podporu o 12 až 15 miliard dolarů, aby mohla pokrýt své domácí potřeby.

To vše v čase, kdy se ruské síly chystají na novou ofenzivu. Ruská armáda dál tlačí na ukrajinské obránce u Pokrovsku, jenže vedle toho se Rusové chystají Ukrajincům zavařit i v Záporožské oblasti. Informuje o tom server amerického listu Washington Post s tím, že Rusové chtějí uspět ještě před tím, než se do Oválné pracovny vrátí republikánský vítěz prezidentských voleb Donald Trump.

„Hlavním znamením je jasné nahromadění větších ruských sil v oblasti. Rozmisťují se další jednotky – nejen do druhé nebo třetí linie, ale také do první linie,“ řekl Jaroslav Galas, 52, major ukrajinské 128. horské útočné brigády nasazené na frontě v Záporoží. Zdůraznil, že v této části jsou ukrajinské obranné linie připraveny důkladně.

Ruské jednotky vyslané na frontu v Záporoží se zdají být „nezkušené a nevyzkoušené“, řekl Galas. Navzdory neustálému sledování drony se tyto nové síly snažily postupovat v kolových vozidlech za bílého dne, což Ukrajině usnadnilo jejich zacílení a zničení. Ukrajinští vojáci se snaží využít čas před jakýmkoli větším útokem k umístění dalších min a k vybudování nových opevnění, řekl Galas.

Ukrajinští vojáci dávají najevo, že udělají vše pro to, aby jakýkoli ruský pokus o další velký frontový útok, tentokrát v Záporoží, selhal. A aby Rusové za svou troufalost zaplatili mnoha životy.

