EU chce společný zpravodajský útvar. „To by byl chaos,“ varuje odborník

dle agentury Bloomberg uvádí, že by Evropská unie měla postupně vybudovat plnohodnotný zpravodajský orgán za tím účelem, aby mohla lépe čelit hrozbám ze strany zahraničních aktérů a důrazněji reagovat na špionáž v rámci svých hranic.



Agentura uvádí, že podle lidí obeznámených se zprávou by nová zpravodajská služba shromažďovala vlastní informace o hrozbách, které mají původ za hranicemi EU a jsou namířeny proti unijním strukturám. „Cílem je zabránit překrývání s národními agenturami a pomoci v boji proti špionáži zaměřené na instituce EU,“ vysvětluje Bloomberg, co je uváděno jako účel zvažovaného zpravodajského orgánu EU.



Bývalý finský prezident Sauli Niinistö měl k této otázce připravit doporučení, v němž plánuje zveřejnit již příští týden své závěry. Očekává se, že Niinistö navrhne rozšíření pravomocí Zpravodajského a situačního centra EU a zapojení diplomatických delegací EU do jeho činnosti.



V dokumentu se podle Bloombergu uvádí, že zpravodajská služba je potřebná k řešení rizik vyplývajících z akcí Vladimira Putina, konfliktů na Blízkém východě a rostoucího vlivu Číny ve východní Evropě. Návrh zprávy rovněž obsahuje výzvu, aby EU posílila ochranu svých institucí před špiony vytvořením vhodného právního rámce.

Návrhy na financování zpravodajských aktivit zahrnují zvýšení přídělů pro Evropskou investiční banku směrem k obrannému sektoru. Kromě toho by část rozpočtu EU měla směřovat na bezpečnost a obranu a členské státy by měly na toto úsilí vyčlenit určité procento svého HDP. Zaznívat má též návrh na omezování cestování diplomatů ze třetích zemí do EU.

Bezpečnostní analytik a publicista Jan Schneider pro pořad Aby bylo jasno tyto úvahy zhodnotil s podotknutím, že se „Parkinson tetelí blahem“. „V Evropské unii existuje už šest nebo sedm takových útvarů, které vykazují zpravodajskou činnost a zabývají se úkony, které jsou měřitelné s úkony zpravodajských služeb. Kdyby vznikl další, je to jen další korálek na náhrdelníku naprosté zbytečnosti a marnosti, byly by to ale velmi lukrativní peníze… Možná by tam byly i legislativní návrhy, které by pak nutily implementovat do legislativy členských států. Ten chaos by byl větší, možná by to přispělo k žádoucí rekonstrukci EU následující po jejím krachu,“ sdělil.

Dle Schneidera by nový zpravodajský útvar Evropské unie nedisponoval žádnými zvláštními poznatky, jelikož by zpravodajské služby jednotlivých států odmítaly své informace s unijními zpravodajci sdílet. „K ničemu dobrému by to nebylo. Ukazuje to, že celá činnost EU je čím dál nesmyslnější,“ doplnil.

