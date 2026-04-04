EU tamhle. Tady je hašišácký stát! V zemi, kde Trump sklízí „duchovní fakáče“

„Nyní vstupujete do EU,“ čtu na bráně, kterou se vychází z Christiánie. Přestože jde o lokalitu v Kodani, hlavním městě Dánska, které vstoupilo do Evropské unie (EU) už v roce 1973, kdy jsem se narodil, unijní svrchovanost tady neuznávají. Tady to ovládá komunita umělců, kteří hulí hašiš a vydělávají hlavně na turistech.
V hašišácké Christiánii
Hned u vchodu do bývalých kasáren visí mapka a červený obdélník, v němž jsou tři žluté puntíky. Vlajka Christiánie je barevně laděna podle plechovek s barvami, které byly nalezeny při záboru kasáren a puntíky symbolizují tři tečky nad i v názvu svobodného města či mikronároda, jak místní obyvatelé svou enklávu také označují. Právo užívat marihuanu a hašiš z dřevních dob komunity sice stále platí, ale dealeři už tu nemají na růžích ustláno. Do roku 2024 byl pouliční obchod s lehkými drogami na denním pořádku, pak ho ale místní autority ve spolupráci s policií zatrhly.
I proto se na jedné z cedulí píše: „Christiánia je otevřená, ulice Pusher zavřená. Několik let dominovaly ulici Pusher organizované násilnické gangy, což se neshodovalo s hodnotami Christiánie a tak jsme se ji po několika setkáních rozhodli zavřít… Prosíme, respektujte to a nekupujte hašiš v Christiánii.“ Co je psáno, to by sice mělo být dáno, ale realita je jinde. Za svého očumování jsem zaznamenal hned u hlavního náměstíčka vroubeného stánky s jídlem, hašišáckými a běžnými suvenýry dva podezřelé. Z vyzývavého chování a trhavých pohybů bylo zřejmé, že nejsou běžnými návštěvníky. Se zájemci pak vždy zašli do stínu, v němž jim z ručky do ručky za bankovky předali balíček. Když na ně jedna z místních začala řvát, ať vypadnou, výhrůžně odvětili: „Nechte nás žít, my necháme vás!“
V lokalitě je vidět třeba dům se zábradlím ze skejťáckých prken, náklaďáky s nápisem „Odpadkový gang“, nespočet nástěnných maleb, jimž vévodí palestinské vlajky, či u jednoho domu červený kostlivec s jointem mezi čelistmi, který podle cedulky na krku „stále čeká na legalizaci konopí“. Na prostranství Nemoland se často konají koncerty. V obchodě s místními výrobky, tedy spíše ve stodole, můžete koupit apartní dřeváky za 495 korun dánských, tedy zhruba 1624 korun českých. Ostatně Christiánie je podle vyvěšených dopravních značek zónou bez aut, kde mohou kola parkovat pouze rezidenti.
V antitrumpovském Dánsku
Jsem ve Skandinávii, kde vládne severská slušnost. „Než být vulgární, raději mlčíme,“ vysvětlilo mi několik Dánů místní náturu, když jsem se ptal na amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho zálusk na Grónsko, největší ostrov na světě patřící Dánsku. A mlčeli! Když jsem si sedl s kávou před jeden z podniků v Christiánii, do chřípí mě flákla povědomá „skunková“ vůně. Dvojice vedle pokuřovala jointa. „Víte, Trump je chorý člověk. Největší ego chodící po téhle zemi. Všechno musí být podle něj. A když narazí, tak se chová jako gumový balónek. Poskočí o kus dál. Když mu Dánové ukázali ‚duchovní fakáče‘,protože ty opravdové jsou proti jejich naturelu, vycouval,“ odpověděla mi dívka povzbuzená tetrahydrokanabinolem. Nejotevřenější reakce, kterou jsem zaznamenal.
Ostatně právě v Dánsku se na sklonku minulého měsíce konaly volby. Vyhráli je sociální demokraté premiérky Mette Frederiksenové, která se ohledně Trumpových choutek na Grónsko chovala obdivuhodně neústupně. Podle mnohých jí právě tohle chování ve volbách pomohlo. Na druhou stranu je třeba dodat, že šlo o nejhorší výsledek od roku 1903. Jak vidno, sociální demokraté neztrácejí půdu pod nohama jen v Česku. V konstituční monarchii, kterou reprezentuje král Frederik X., tak povládne nejspíš levostředá koalice, protože levicové strany porazily ty pravicové jen těsně.
Ale vraťme se na dánské území, kde však neuznávají EU. Šestadvacátého září 1971 vyhlásil novinář Jacob Ludvigsen areál zrušených kasáren na kodaňském předměstí Christianhavn za samosprávnou squatterskou komunu. Se souputníky, hlavně umělci, ustanovil místní radu, která kromě již zmíněného práva hulit marihuanu a haš, vyhlásila třeba i právo stavět bez povolení. I proto Christiánie hodně připomíná zahrádkářskou kolonii. V roce 1989 byl vydán dánskou vládou speciální zákon, legalizující existenci Christiánie. Území se stalo součástí rodiny mikronárodů, tedy skupin, které se prohlašují za nezávislý suverénní stát. Jde o Knížectví Hutt River v Austrálii, někdejší Sealand na opuštěné umělé plošině poblíž Velké Británie či Liberland, který vyhlásil na sporném území mezi Srbskem a Chorvatskem český libertarián Vít Jedlička. Je jich samozřejmě mnohem víc.
