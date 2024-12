Ekomládežníci zneužili Popelku. Pro jistotu bezpohlavním jazykem

Česká pobočka hnutí Fridays for Future využila pro svou propagaci klasickou a po celé Evropě oblíbenou vánoční pohádku Tři oříšky pro Popelku. „Jestli se i ty chceš cítit jako postava z pohádky, která bojuje proti nesrovnatelně mocnějším a zlým lidem, tak se přidej k nám a pomoz nám bojovat proti fosilním oligarchům!“ napsalo hnutí a doprovodilo svá slova emotikonem zaťaté pěsti.

A použilo celkem osm výřezů z pohádky.

„Ty a kámošstvo cestou na první náborovou session,“ stojí u obrázku Libuše Šafránkové a Pavla Trávníčka, kdy jedou na koních sněžnou krajinou.

„Naše lokálky vyhlížející nové členstvo,“ vyskloňovalo hnutí genderově korektně svou výzvu u obrázku Libuše Šafránkové.

„Fridays for Future hledajíc všechny, kdo se chtějí zapojit?“ stojí u obrázku Pavla Trávníčka s botkou Popelky. Princ ve výjevu hledá tu jedinou, které střevíček padne. Hnutí Fridays for Future u výzvy doufá, že padne na nohu co největšímu počtu nového „členstva“.

„Schůzka FFF… ale někdo tam chybí,“ připsalo hnutí k obrazu královského dvora krále a jeho vrchních poradců a šlechticů.

A pak dojde k odhalení. „Jsi to ty!“ napsalo hnutí k obrázku Libuše Šafránkové se zahaleným obličejem.

Přišlo i na upozornění, že jen lidé, kteří jsou sexuálně přitažliví, bojují za budoucnost. „Hot lidi totiž bojují za naši budoucnost,“ napsalo hnutí u obrázku Libuše Šafránkové na bílém koni.

A jako každá pohádka i ta převyprávěná hnutím Fridays for Future musí mít dobrý konec. Princ s Popelkou stojí ruku v ruce, usmívají se na sebe se zjevným zalíbením. „Ty a kámošstvo,“ použilo hnutí opět korektní gramatiku českého jazyka.

„Pojď s námi tvořit hezčí svět (i pro Juráška),“ zakončuje pohádku Fridays for Future.

Autorská práva pohádky Tři oříšky pro Popelku drží Filmové studio Barrandov společně s Deutsche Film AG. Není zcela jasné, zda hnutí Fridays for Future pro svou propagaci prostřednictvím pohádky získalo od držitelů práv povolení. V opačném případě by se hnutí mohlo potýkat i s právními důsledky.

Hnutí Fridays for Future založila svou činností Švédka Greta Thunbergová. Ta si v boji za klima v srpnu 2018 sedla před švédský parlament s transparentem Skolstrejk för klimatet (školní stávka pro klima). Následně sedávala s transparentem před parlamentem každý pátek. Thunbergová na sebe svou aktivitou připoutala velkou mediální pozornost.

V rámci hnutí iniciovaného Gretou Thunbergovou proběhla 15. března 2019 celosvětová školní stávka za záchranu klimatu, které se odhadem zúčastnilo více než 1,4 mil. studentů středních škol ve zhruba 300 městech 112 zemí. Další celosvětová stávka se konala 24. května 2019. Thunbergová je držitelkou řady vyznamenání a ocenění včetně stipendia Královské skotské geografické společnosti. Časopis Time ji v roce 2019 označil za jednoho ze 100 nejvlivnějších lidí a vyhlásil nejmladší individuální Osobností roku.

V posledních letech Thunbergová ke svému klimatickému boji připojila také boj proti kapitalismu. Zároveň se opakovaně vyjádřila proti politice Izraele.

Dětský psychiatr a soudní znalec Jaroslav Matýs v roce 2019, kdy Thunbergová vystoupila v OSN se svým projevem „How dare you“, popsal, co obnáší Thunbergové diagnóza autismu. „Víte, já mám z té své tisícovky pacientů celkem 450 autistů. Troufám si říct, že s nimi mám opravdu dlouholetou zkušenost. Oni nerozpoznají, co je dobro a co je zlo. Oni nechápou, co je spravedlnost. Když se Grety zeptáte, co tím myslí, když říká, že jí vzali dětství, tak vám to nebude schopna vysvětlit. Tedy ano – technologicky. Čili od kdy do kdy trvá dětství. Jsou to pouze naučené a získané formulace, ale ne prožitek. Jako když se jí zeptáte, jestli je šťastná. Lidé jako ona neumějí na takovou snadnou otázku nic říct, tam jejich odkoukaný mechanismus nesahá,“ řekl Matýs pro Info.

