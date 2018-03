Ekonomka Šichtařová o smrti Kuciaka: Slušný člověk nečerpá dotace

Markéta Šichtařová se stejně jako jiné české osobnosti vyjádřila k vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Ekonomka má za to, že je to velmi smutná událost, která mimo jiné znovu dokazuje, jak škodlivé je čerpání evropských dotací.

Policie tvrdí, že Ján Kuciak zaplatil svým životem za to, na čem pracoval. Jedním z témat, kterému se věnoval, bylo také čerpání evropských dotací. Ačkoli to ještě není stoprocentně potvrzené, Šichtařová poznamenává, že čerpání evropských dotací může být pro někoho natolik důležité, že se uchýlí i k vraždě.

Pokud se ukáže, že italská mafie byla v kontaktu s politiky, kteří pro ni ovlivňovali rozdělování evropských dotací, půjde podle Šichtařové o skandál obrovských rozměrů. Italská stopa skutečně je jedním ze směrů vyšetřování, kterým se vydala slovenská policie.

„Takže zase zločin a zase podvod kolem dotací. Nemáme toho u nás málo? Nečteme o tom skoro denně? Naštěstí u nás se kvůli dotacím dosud nevraždí. Prý ale existuje i propojení slovenské kauzy do ČR,“ napsala Šichtařová na blogu iDnes.cz

„Zastánci dotací teď jistě prskají, že dotace přeci špatné nejsou, že špatní jsou jen lidé, kteří je ve velkém rozkrádají. A že kvůli zločincům přeci nezrušíme tak dobrou věc. Ale to je omyl. Já tvrdím, že dotace jsou špatné principálně. Jsou špatné, protože schopným berou a neschopným dávají,“ pokračovala dáma.

Většina médií podle Šichtařové dotace vychvaluje, díky čemuž nejsou na seznamu zlobivých serverů, kterým je údajně lépe se vyhýbat. Dotace přitom nejsou nic jiného než daně Němců, Francouzů, Finů. Brusel zkrátka vezme kus daní Němcům a pošle je do Česka, do Řecka. A po Češích a po Řecích chce, aby k těmhle daním přidali něco ze svého. Říká se tomu spolufinancování. Jenže Řecko často nemá kde brát, takže to jeho ekonomickou krizi jen dál prohlubuje. Dotace tak podle ekonomky škodí jak Němcům, tak Řekům.

Bohatší státy navíc dotace využívají jako bič na ty chudší. Pokud nebudete tančit podle našich not, sebereme vám dotace, slyšeli jsme podle ekonomky i my z Bruselu.

Tohle všechno ji vede k jednoznačnému závěru. „Slušný člověk nekrade (a nečerpá).“

autor: mp