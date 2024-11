Elon Musk zesměšnil Zelenského. Oheň je na střeše. Z Ukrajiny ale zní závažná otázka

Deset dní po prezidentských volbách v USA, kdy se do čela Bílého domu dostal Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj došel k přesvědčení, že válka by do příštího roku měla skončit diplomatickou cestou. „Z naší strany musíme udělat vše pro to, aby tato válka příští rok skončila, aby skončila diplomatickou cestou,“ řekl pro Ukrajinské rádio.

Ukončení války souvisí zcela se změnou administrativy v USA, řekl Zelenskyj. „Určitě s politikou týmu, který nyní povede Bílý dům, válka skončí dříve. Toto je jejich přístup, jejich příslib americké společnosti, a je to pro ně také velmi důležité,“ konstatoval ukrajinský prezident.

K tomu, aby mohla Ukrajina jednat, musí být podle Zelenského ale silná. Nyní Rusko drtivě vyhrává a prolamuje frontové linie. A za této situace Ukrajinci silní nejsou. „Pokud budeme jednat s Putinem a budeme v podmínkách, v jakých jsme nyní, neposíleni – je to pro Ukrajinu prohra,“ řekl Zelenskyj a naznačil tím, že bude žádat o další vojenskou podporu.

Podle Zelenského ovšem USA pod vedením Donalda Trumpa nemůžou Ukrajinu k jednacímu stolu dotlačit ve smyslu „sedni si a poslouchej“. „Spojené státy nás nemohou nutit sedět a poslouchat u jednacího stolu. Jsme nezávislá země,“ řekl pro Ukrajinské rádio Zelenskyj.

Jeho vyjádření na síti X sdílel Elon Musk, Trumpův kandidát na ministra efektivity řízení a majitel sítě X. „Jeho smysl pro humor je úžasný,“ poznamenal na adresu Zelenského Musk s odkazem na tři roky starý článek britské BBC, která mluvila o zvolení ukrajinského komika Zelenského prezidentem Ukrajiny, který se stal prezidentem válečným. „Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, komik, který před necelými třemi lety při svém zvolení neměl žádné zkušenosti s politikou, se náhle ukázal jako přesvědčivý válečný vůdce,“ napsala tehdy BBC.

He sense of humor is amazing ??https://t.co/4BL4rTXaZS https://t.co/pacq5vNkza — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024

Nad Muskovými slovy se pozastavil spisovatel a novinář New York Times Dan Gardner. „Existuje asi 37 důvodů, proč je tento Muskův komentář nechutný. To nejméně důležité: Jeho slova se rovnají tomu, že se nejvyšší představitel americké vlády vysral na hlavu státu krátce před kritickými jednáními. Jak zasraně promyšlené,“ neudržel se Gardner.

There are about 37 reasons why this comment by Musk is disgusting. The least important: Here is what amounts to a top official of the US government shitposting a head of state shortly before critical negotiations. What a fucking tool. https://t.co/I0HEJ1XwHU — Dan Gardner (@dgardner) November 16, 2024

Do Muska se pustil i profesor Jason Lepojärvi z George Fox Univerzity, kde učí literaturu a teologii. „Nelíbí se mi tato stránka Elona Muska, zesměšňujícího ukrajinského prezidenta za to, že prohlásil: ,Ukrajina je nezávislá země, která brání svůj lid a půdu před imperialistickým tyranem.‘ My přihlížející nemáme právo nařizovat Ukrajině, aby se podvolila požadavkům tyrana,“ zmínil profesor Lepojärvi.

I don't like this side of Elon Musk, ridiculing Ukraine's president for stating the obvious:



Ukraine is an independent country defending its people and land against an imperialist bully, and we bystanders don't have the right to order Ukraine to give into the bully's demands. https://t.co/iwPvu2fh0m — Jason Lepojärvi (@JasonLepojarvi) November 16, 2024

„Promiň Elone Musku, ale jsi nechutný, arogantní cynik. Drama člověka, který si o sobě nyní myslí, že je univerzální génius a neuvědomuje si, že je jen velkohubý amatér,“ odkázal Muska do patřičných míst Ralf Fuecks z německého Centra pro liberální modernitu.

Sorry, @elonmusk, you're a disgusting, arrogant cynic. The drama of a person who now thinks of himself as a universal genius and doesn't realize where he is just a big-mouthed amateur. https://t.co/Yqz7DJkHiO — Ralf Fuecks (@fuecks) November 16, 2024

Ozval se i hlasitý nesouhlas z Ukrajiny. „Musk by neměl urážet žádnou zemi, natož Ukrajinu uprostřed války. Je to Putin, kdo opakovaně zdůrazňuje, že Ukrajina není suverénní, ale nyní se k němu připojuje Musk,“ ukázal na Muska profesor Vysoké školy ekonomické v Kyjevě Tymofij Mylovanov.

Zelensky: We are an independent country



Musk: His sense of humor is amazing



Musk shouldn’t insult any country, let alone Ukraine amidst the war



It is Putin who repeatedly makes the point that Ukraine is not sovereign, but now Musk joins him https://t.co/I0tsuFu88k pic.twitter.com/OpMzh1aqXP — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) November 16, 2024

Z právní akademie v Oděse Muskovi odpověděl profesor Borys Kormyč. „Váše selhání morálky je nechutné,“ napsal na síti X profesor.

Your moral bankruptcy is disgusting https://t.co/75U4XBlwOR — Borys Kormych ???? (@Just_Borys) November 16, 2024

Ale přišly i závažné otázky stran bezpečnosti Ukrajiny. Vypne Musk svůj Starlink a odpojí tak ukrajinskou armádu od komunikace? Jsou na to Ukrajinci připravení? „Otázka je řečnická: jsou vysoké úřady připraveny na to, že Musk může vypnout Starlink, a jak to ovlivní řízení jednotek? Byly nalezeny alternativy, jako jsou optické kabely nebo jiná řešení, jak se vyhnout situaci, kdy v sídle jednotky zmizí internet?“ ptá se bývalý důstojník ukrajinské armády a zakladatel Frontelligence Insight.

Došlo i na otázku „o nás bez nás“, která rezonuje nejen v historii Československa, ale také v mysli Lukasze Zboralskiho. „Posmívá se Trumpův muž u moci prezidentovi země, který si nepřeje, aby se o jeho zemi rozhodovalo bez hlasu Ukrajinců?“ poznamenal na síti X Zboralski.

Człowiek władzy Trumpa śmieje się z prezydenta kraju, który nie chce, żeby o jego kraju zdecydowano bez głosu Ukraińców? https://t.co/w6CJhjOVR1 — Łukasz Zboralski (@_zboral) November 16, 2024

Na Muskovu výsměšnou větu reagoval také bývalý americký velvyslanec na Ukrajině Steven Pifer. „Musk nerozumí Ukrajině ani Ukrajincům,“ zmínil Pifer.

Musk does not understand Ukraine or Ukrainians. https://t.co/9eJNS6t6vh — Steven Pifer (@steven_pifer) November 16, 2024

