Euro pro ČR? „Kouřová clona.“ Co se má zakrýt? Vondráček z ANO vystoupil

Jaké motivy má prezident Pavel pro přijetí eura, když vlastní ekonomické výpočty to patrně nebudou? Je předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová hlásnou troubou ruské propagandy, jak tvrdí Markéta Pekarová? Mají za sebou to nejhorší i ti občané, kterým pětikoalice snížila valorizaci penzí? A jak dopadne mimořádná schůze Sněmovny ke korespondenční volbě, kterou svolala Markéta Pekarová Adamová na příští týden? Na to v pořadu Aby bylo jasno odpovídal předseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí ANO pan Radek Vondráček.

Premiér Petr Fiala ve svém vánočním poselství uvedl, že to nejhorší má Česko za sebou. Vondráček nechápe, na jakém základě Fiala určil takový okamžik zlomu, jelikož sám zatím takový okamžik nevnímá. „Ta situace je setrvalá. Pochopil bych výhled do budoucna ‚bude líp‘, to jsme říkali před časem my, a bude líp, až se změní politická sestava v České republice,“ komentoval novoroční vystoupení předsedy vlády. „Myslím si, že tato vláda málo prosazuje české zájmy a česká specifika české ekonomiky,“ doplnil Vondráček. Ani reálně mzdy neporostou, jak sliboval premiér ve svém projevu k národu.

Ústavní soud (ÚS) v pondělí začal veřejně projednávat návrh na zrušení právní úpravy, která zkrátila loňskou mimořádnou valorizaci penzí. Důchodci tak dostali přidáno méně, než mohli očekávat. Návrh na zrušení novely podala skupina 71 poslanců hnutí ANO. Vondráček doufá, že Ústavní soud zruší valorizaci penzí. „V případě důchodové novely se sečetlo už tolik porušení zákona, a myslím si, že ta intenzita je taková, že ten Ústavní soud by měl zasáhnout. Věřím v právní stát a opravdu těžko si umím představit tu argumentaci proti našemu podání,“ pokračoval místopředseda hnutí ANO.

Prezident Petr Pavel zase rozbouřil vody tím, když v novoročním projevu vyzval k zahájení kroků k přijetí eura. „Nevím, co ho vedlo k tomu, že to tak jednoznačně zmínil v projevu. Už několik měsíců jsem ale vnímal takovou přípravnou dělostřeleckou mediální palbu na téma euro. To se nevynořilo zničehonic, pak má člověk pocit, že někdo na Hradě naslinil prst, řeklo se, že je to zajímavé mediální téma a pojďme to říct bez nějaké hlubší znalosti. Až si říkáme, jestli to není nějaká kouřová clona, protože my máme jiné zásadní ekonomické problémy než zrovna teď řešit euro. Je to čistá politika,“ hovořil Vondráček o snaze odvést od něčeho pozornost.

Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová nyní čelí kritice kvůli svým slovům, že investice do tanků nás neposunou a že nejsme ve válce. Šéfka Sněmovny ji kritizovala následně slovy, že jako opoziční poslankyně je hlásnou troubou ruské propagandy. „Tomu se říká zkratka a naše paní předsedkyně je mistryní zkratek, stejně jako byla zkratka, že jsme ve válce, tak vše je dobré zkrátka na sociální sítě, politik by se takhle neměl vyjadřovat. K tomu nemám co říct, to oslovuje bublinu paní předsedkyně. Rozumní lidi to chápou,“ komentoval Vondráček výrok šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové a označil sám sebe za „chcimíra“ a zdůraznil, že nejsme ve válce.

Nelíbí se mu, že předsedkyně Sněmovny na sociální síti X svolala mimořádnou schůzi ke korespondenční volbě, projednávání začne 17. ledna. „Absolutně mi chybí debata o té korespondenční volbě. Volby musejí být tajné, osobní a svobodné a tahle tři kritéria korespondenční volba nikdy nemůže dosáhnout. V korespondenční volbě je člověk zranitelný. Zkrátka tu svobodu má člověk jenom za tou plentou. Korespondenční volba je krok zpět. Máme velice kvalitní volební systém. Jsme proti a budeme proti, bojujeme o podstatu demokracie. Čeká nás co? Budou nás čekat celé noci ve Sněmovně,“ zdůraznil Radek Vondráček, že vláda chce, aby volby v roce 2025 proběhly na základě pseudo přechodného ustanovení. Tento pokus o korespodenční volbu považuje za jeden z nástrojů k udržení politické moci pro pětikoalici pro další volební období.

