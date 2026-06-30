70 miliard eur pro Ukrajinu. Zvěsti kolem Pavla a summitu NATO

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Včera na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš vyzval prezidenta Pavla, aby projevil velkorysost a přehodnotil svou účast na summitu NATO v Ankaře. Připomenul, že vláda řídí zahraniční a bezpečnostní politiku země a je za ni zodpovědná občanům a také koaličním partnerům.
A odhalil i možný kámen úrazu, proč by Pavel jet neměl. „Letos je summit mnohem důležitější než v minulosti, mají se řešit hlavně peníze, nesplnění závazků v loňském roce, kdy Fialova vláda slibovala, že dvou procent HDP na obranu dosáhne, i důvody, proč dvou procent nejspíše nedosáhneme ani letos. Řešit se ale mají i nové závazky, především 70 miliard eur ročně pro Ukrajinu, a tam bude pozice pana prezidenta pravděpodobně jiná než pozice naší vlády,“ uvedl Andrej Babiš.
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Zprávy o tomto novém financování Ukrajiny se objevily už na začátku června. Jak tehdy uvedl server Politico, plán má být představen právě v Ankaře a pochází z německého pera. Jeho cílem je prý rovnoměrnější zatížení a udržitelnější podpora pro Ukrajinu. Některé země si totiž stěžují, že na ně podpora Ukrajiny dopadá více než na jiné. Zvláště poté, co podporu Ukrajině utnul Donald Trump. Plán přichází poté, co spojenecké země odmítly plán generálního tajemníka NATO Marka Rutteho dávat 0,25 procenta svého HDP na podporu Ukrajiny.
70 miliard eur už v neděli zmínil bývalý ministr zahraničí a kultury Lubomír Zaorálek, který uvedl, že nepochybuje, že by Petr Pavel byl pro to, aby Česká republika Ukrajinu finančně podporovala a pokračovala tak ve Fialově politice.
A také bývalý premiér Jiří Paroubek, který tím vysvětloval, proč Petru Pavlovi na účasti na summitu tak záleží. „V Ankaře totiž německý, zatím naprosto neúspěšný kancléř rudo-černé vládní koalice CDU/CSU a SPD Merz přijde s návrhem, aby země NATO každoročně přispívaly Ukrajině kontribucí 70 miliard eur na zajištění chodu války s Ruskem. A také chodu ukrajinského státu, který pochopitelně nemá žádné vlastní peníze, protože je zcela orientován na válku,“ uvedl.
Proti tomuto plánu už se vyslovil také slovenský premiér Robert Fico.
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O 70 miliardách po pondělní tiskové konferenci hovoří taktéž člen RRTV Vadim Petrov. „Pavel asi opravdu chce vehnat Českou republiku do pasti toho šíleného německého konstruktu,“ odhaduje.
„Půjčka 70 miliard eur pro Ukrajinu kombinuje už schválenou unijní pomoc s novými národními příspěvky a formálně ji vykazuje jako návratnou, ačkoliv její splacení závisí na ruských reparacích, které prakticky nikdo neočekává, že budou skutečně zaplaceny. Pokud Babiš předem veřejně a jasně deklaruje nesouhlas, tak se podstatně snižuje riziko, že by Pavlovo případné gesto na summitu mohlo být interpretováno jako česká pozice,“ dodává s tím, že toto stanovisko vlády by pak fungovalo jako kotva.
„Pokud by Pavel cokoliv sliboval, mezinárodní partneři i komentátoři by to mohli číst jen jako jeho osobní názor, ne jako pozici ČR – protože ta by byla už dříve jasně a veřejně vymezena tím orgánem, který k tomu má ústavní mandát, což je vláda,“ míní Vadim Petrov.
A vyjádřila se také komentátorka Jana Marková, která Babiše za jeho slova chválí. „Mám takový pocit, jako by NĚKDO ty miliardy pro Ukrajinu už předem Německu slíbil, a teď z toho má těžké spaní. Ale třeba se pletu,“ odhadla.
Slov Andreje Babiše si každopádně všimli na Ukrajině. O Babišově odmítnutí 70miliardového plánu informovala agentura Ukrinform.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
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