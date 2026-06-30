Babiš je vystrnadil. Ale „zelená chobotnice“ obepíná Česko dál

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30.06.2026 10:30 | Analýza
autor: Ladislav Zemánek

Radikální ekologické hnutí se inspiruje v západní Evropě a postupně nabývá na síle i v Česku. Jednotlivé aktivistické skupiny spojuje ochota porušovat zákon, progresivistická agenda a odpor ke kapitalismu. ParlamentníListy.cz odhalují vazby těchto organizací na vlivné neziskové organizace, zahraniční nadace i nejvyšší státní orgány. Vláda Andreje Babiše (ANO) podle článku dokázala díky rozpočtovým škrtům a změnám na Úřadu vlády jejich vliv omezit.

Babiš je vystrnadil. Ale „zelená chobotnice“ obepíná Česko dál
Foto: Hans Štembera
Popisek: Studentský protest s názvem “Vlády vize: klimatická krize” pořádaný hnutím Fridays for Future

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Třebaže násilný aktivismus spojený s klimatickou agendou byl až doposud výsadou západní Evropy, zelené hnutí se radikalizuje i v Česku. Významným faktorem v tomto posunu je fakt, že nejsilnější je “ekoterorismus” hned za hranicemi, v sousedním Německu.

V Česku už působí celá řada organizací, které přebírají narativy i taktiku svých západoevropských protějšků, což může do budoucna představovat zásadní bezpečnostní riziko. Pro ParlamentníListy.cz to potvrdili i čeští politici napříč spektrem. Riziko je o to větší, že tyto organizace jsou součástí ekosystému, který dokázal proniknout do státní správy a ovlivňovat politické procesy na centrální úrovni.

Notoricky známými symboly zeleného hnutí jsou organizace Greenpeace či Hnutí DUHA. Vedle nich však působí celá řada subjektů, které jsou širší veřejnosti spíše neznámé, ale o to rizikovější z hlediska svých aktivit a vazeb mohou být.

Odpor k “fosilní oligarchii” a “environmentálnímu rasismu”

Fridays for Future je studentské hnutí inspirované Gretou Thunbergovou. Usilují o konec fosilních zdrojů do roku 2033 a od nástupu vlády Andreje Babiše (ANO) jsou v “akční pohotovosti”. V prosinci vyhlásili celostátní stávku za klima, do které se zapojila celá řada akademiků a studentů. Babišova vláda pro ně ztělesňuje nenáviděnou “fosilní oligarchii”, kterou označují za viníka klimatické krize a sociální nespravedlnosti.

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Kromě stávek a demonstrací za klima však toto hnutí propaguje práva sexuálních menšin a migrantů, klimatickou krizi dává do spojitosti s patriarchátem a “environmentálním rasismem”. Své stoupence i veřejnost zvou na akce typu Dny antikapitalismu, organizované trockistickou Socialistickou solidaritou, financovanou Nadací Rosy Luxemburgové.

Zatímco Fridays for Future působí především mezi mládeží, organizace Limity jsme my se zaměřuje na přímé akce proti „nepřátelským“ cílům. V roce 2018 provedla blokádu dolu Bílina, za kterou bylo následně na devět desítek aktivistů odsouzeno a muselo společnosti ČEZ zaplatit finanční kompenzaci. Spolek pravidelně pořádá Klimakempy, na kterých účastníci dostávají trénink „přímé akce občanské neposlušnosti“.

Volby prý nejsou řešení, rebelie ano

Hnutí Extinction Rebellion pro své členy vydává manuály, jak se organizovat, jak realizovat akce v ulicích a jak vyjednávat s policií, a nabízí praktická školení. Občanskou neposlušnost vnímá jako hlavní nástroj politického tlaku. „Volby, lobbování, petice, protesty a další konvenční způsoby občanského zapojení selhávají, protože změně brání silné politické a ekonomické zájmy. Naší strategií je proto nenásilná, narušivá občanská neposlušnost – rebelie,” píše se na webu.

Skupina už provedla blokády ulic v Praze a plánovala i blokádu magistrály. V zahraničí je mnohem násilnější, a byla proto některými zeměmi včetně Velké Británie zařazena mezi extremistická hnutí.

Fotogalerie: - Jak jsem se (ne)mýlil v politice

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Spolek Re-set se prezentuje jako seriózní a profesionální, ekologicky a sociálně orientovaná platforma. Zároveň však odmítá kapitalismus a volá po „demokratických formách vlastnictví“. Jeho členové se navíc rekrutují z radikálních aktivistických skupin, jako jsou Fridays for Future či Limity jsme my. A čerpají peníze od Nadace Rosy Luxemburgové, Sorosových Open Society Foundations či Evropské komise skrze Dům zahraniční spolupráce při MŠMT.

V centru stojí Klimatická koalice

Daleko zajímavější je však jiná skutečnost. Jak Fridays for Future, tak organizace Limity jsme my a Re-set jsou součástí Klimatické koalice (Extinction už mezi členy formálně nefiguruje, ale až donedávna tomu tak bylo). Koalice kromě nich sdružuje také Amnesty International, Hnutí Duha, Frank Bold Society či Nesehnutí a celá koalice je zapojena do Sítě k ochraně demokracie.

Klimatická koalice deklaruje, že spojuje neziskovky a iniciativy, kterým záleží na klimatu, a podporuje rozvoj demokracie a občanské společnosti v Česku. Kromě zelené agendy protestuje za zachování dosavadního modelu financování veřejnoprávních médií a vystupuje proti reorganizaci na Úřadu vlády, proti úpravám služebního zákona a také proti větší transparentnosti financování neziskovek ze zahraničí.

Všechny uvedené organizace spojuje vyhraněný postoj k Babišově vládě. Klimatická koalice už před jmenováním vlády zkritizovala návrh programového prohlášení, které označila za „šikanózní“ s tím, že prý kopíruje postupy „autoritářských režimů“.

Ve vedení koalice zasedají i zástupci Fridays for Future, Greenpeace či Hnutí Duha. Personální složení i seznam členských organizací naznačují, že spolupráce s radikálními aktivistickými skupinami, jejichž představitelé se dopouštějí porušování zákona a které narušují chod společnosti prostřednictvím blokád, v některých západoevropských zemích jsou klasifikovány jako extremistické a propagují komunistické a anarchistické akce, není nijak problematizována.

Vazby na Nadaci OSF i Úřad vlády

Zapojení Klimatické koalice do Sítě k ochraně demokracie navíc ukazuje, že výše uvedené aktivity a narativy jsou přinejmenším tolerovány „mainstreamovými“ neziskovkami, jako je Frank Bold Society či Nesehnutí, a jejich sponzory.

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Přitom Frank Bold Society patří mezi vlivné právní organizace. V minulosti iniciovala vznik Rekonstrukce státu (dnes Lobbio) a také zastřešující Sítě k ochraně demokracie. Mezi sponzory Frank Bold Society v uplynulých letech figurovala Open Society Foundations, Evropská komise, pražská Nadace OSF, americké ministerstvo zahraničí za Bidenovy administrativy, ale také české Ministerstvo pro místní rozvoj za Fialovy vlády.

A spolek Nesehnutí měl vazby přímo na Úřad vlády. Zástupkyně neziskovky Nika Mazániková byla členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů a Petra Havlíková členkou jednoho z jejích výborů. Na protest proti reorganizaci na Úřadu vlády v úterý rezignovaly.

Nesehnutí navíc z Úřadu vlády každoročně odčerpávali statisícové dotace. Za Fialovy vlády to bylo celkem 2 367 938 korun. Další penězovod si zajistili skrze Operační program Zaměstnanost Plus, který spravuje MPSV. ParlamentníListy.cz nedávno odhalily, jakou roli při rozdělování peněz z tohoto programu hraje další z členek poradních orgánů vlády Adéla Šeredová Purschová. Ta nyní čelí podezření ze střetu zájmů.

S ohledem na uvedená zjištění se redakce obrátila na ředitelku Klimatické koalice Barboru Kachtík Valešovou i komunikační koordinátorku Terezu Fenclovou Maškovou. Zajímalo nás, jak vnímají spolupráci s radikálními aktivistickými skupinami a proč se ekologické spolky angažují v protivládních kampaních, které s klimatem nijak nesouvisejí. Na zaslané dotazy však neodpověděly.

Psali jsme:

Nacher: Politici mají být transparentní, a neziskovky ne? Zajímavé
Babiš konečně sekl „sorosovce“ zděděné po Fialovi. A už je zle
Vidlák ví, jak Posselt dopadne v Brně. Bude to vážné
Kdo učí na FHS? Pátrali jsme. Jména spojená s Klinikou

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://frankbold.org

https://klimatickakoalice.cz

https://limityjsmemy.cz

https://re-set.cz

https://www.extinctionrebellion.cz

https://www.facebook.com

https://www.fridaysforfuture.cz

https://www.idnes.cz

https://www.ochranademokracie.cz

https://www.parlamentnilisty.cz

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Článek obsahuje štítky

Babiš , ekologie , vláda , životní prostředí , neziskové organizace , ANO , Neziskovky

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Co na to řeknete?

Podle Dobiášové, která vyhrála soud, Wollner stopnul klíčovou investigativní reportáž o hnutí STAN a kriminální kauze Hlubučka. Zajímá mě, co mi k tomu řeknete, pokud se vůbec teda vyjádření dočkáme.

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