Babiš je vystrnadil. Ale „zelená chobotnice“ obepíná Česko dál

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V Česku už působí celá řada organizací, které přebírají narativy i taktiku svých západoevropských protějšků, což může do budoucna představovat zásadní bezpečnostní riziko. Pro ParlamentníListy.cz to potvrdili i čeští politici napříč spektrem. Riziko je o to větší, že tyto organizace jsou součástí ekosystému, který dokázal proniknout do státní správy a ovlivňovat politické procesy na centrální úrovni.
Notoricky známými symboly zeleného hnutí jsou organizace Greenpeace či Hnutí DUHA. Vedle nich však působí celá řada subjektů, které jsou širší veřejnosti spíše neznámé, ale o to rizikovější z hlediska svých aktivit a vazeb mohou být.
Odpor k “fosilní oligarchii” a “environmentálnímu rasismu”
Fridays for Future je studentské hnutí inspirované Gretou Thunbergovou. Usilují o konec fosilních zdrojů do roku 2033 a od nástupu vlády Andreje Babiše (ANO) jsou v “akční pohotovosti”. V prosinci vyhlásili celostátní stávku za klima, do které se zapojila celá řada akademiků a studentů. Babišova vláda pro ně ztělesňuje nenáviděnou “fosilní oligarchii”, kterou označují za viníka klimatické krize a sociální nespravedlnosti.
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Kromě stávek a demonstrací za klima však toto hnutí propaguje práva sexuálních menšin a migrantů, klimatickou krizi dává do spojitosti s patriarchátem a “environmentálním rasismem”. Své stoupence i veřejnost zvou na akce typu Dny antikapitalismu, organizované trockistickou Socialistickou solidaritou, financovanou Nadací Rosy Luxemburgové.
Zatímco Fridays for Future působí především mezi mládeží, organizace Limity jsme my se zaměřuje na přímé akce proti „nepřátelským“ cílům. V roce 2018 provedla blokádu dolu Bílina, za kterou bylo následně na devět desítek aktivistů odsouzeno a muselo společnosti ČEZ zaplatit finanční kompenzaci. Spolek pravidelně pořádá Klimakempy, na kterých účastníci dostávají trénink „přímé akce občanské neposlušnosti“.
Volby prý nejsou řešení, rebelie ano
Hnutí Extinction Rebellion pro své členy vydává manuály, jak se organizovat, jak realizovat akce v ulicích a jak vyjednávat s policií, a nabízí praktická školení. Občanskou neposlušnost vnímá jako hlavní nástroj politického tlaku. „Volby, lobbování, petice, protesty a další konvenční způsoby občanského zapojení selhávají, protože změně brání silné politické a ekonomické zájmy. Naší strategií je proto nenásilná, narušivá občanská neposlušnost – rebelie,” píše se na webu.
Skupina už provedla blokády ulic v Praze a plánovala i blokádu magistrály. V zahraničí je mnohem násilnější, a byla proto některými zeměmi včetně Velké Británie zařazena mezi extremistická hnutí.
Spolek Re-set se prezentuje jako seriózní a profesionální, ekologicky a sociálně orientovaná platforma. Zároveň však odmítá kapitalismus a volá po „demokratických formách vlastnictví“. Jeho členové se navíc rekrutují z radikálních aktivistických skupin, jako jsou Fridays for Future či Limity jsme my. A čerpají peníze od Nadace Rosy Luxemburgové, Sorosových Open Society Foundations či Evropské komise skrze Dům zahraniční spolupráce při MŠMT.
V centru stojí Klimatická koalice
Klimatická koalice deklaruje, že spojuje neziskovky a iniciativy, kterým záleží na klimatu, a podporuje rozvoj demokracie a občanské společnosti v Česku. Kromě zelené agendy protestuje za zachování dosavadního modelu financování veřejnoprávních médií a vystupuje proti reorganizaci na Úřadu vlády, proti úpravám služebního zákona a také proti větší transparentnosti financování neziskovek ze zahraničí.
Všechny uvedené organizace spojuje vyhraněný postoj k Babišově vládě. Klimatická koalice už před jmenováním vlády zkritizovala návrh programového prohlášení, které označila za „šikanózní“ s tím, že prý kopíruje postupy „autoritářských režimů“.
Ve vedení koalice zasedají i zástupci Fridays for Future, Greenpeace či Hnutí Duha. Personální složení i seznam členských organizací naznačují, že spolupráce s radikálními aktivistickými skupinami, jejichž představitelé se dopouštějí porušování zákona a které narušují chod společnosti prostřednictvím blokád, v některých západoevropských zemích jsou klasifikovány jako extremistické a propagují komunistické a anarchistické akce, není nijak problematizována.
Vazby na Nadaci OSF i Úřad vlády
Zapojení Klimatické koalice do Sítě k ochraně demokracie navíc ukazuje, že výše uvedené aktivity a narativy jsou přinejmenším tolerovány „mainstreamovými“ neziskovkami, jako je Frank Bold Society či Nesehnutí, a jejich sponzory.
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A spolek Nesehnutí měl vazby přímo na Úřad vlády. Zástupkyně neziskovky Nika Mazániková byla členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů a Petra Havlíková členkou jednoho z jejích výborů. Na protest proti reorganizaci na Úřadu vlády v úterý rezignovaly.
Nesehnutí navíc z Úřadu vlády každoročně odčerpávali statisícové dotace. Za Fialovy vlády to bylo celkem 2 367 938 korun. Další penězovod si zajistili skrze Operační program Zaměstnanost Plus, který spravuje MPSV. ParlamentníListy.cz nedávno odhalily, jakou roli při rozdělování peněz z tohoto programu hraje další z členek poradních orgánů vlády Adéla Šeredová Purschová. Ta nyní čelí podezření ze střetu zájmů.
S ohledem na uvedená zjištění se redakce obrátila na ředitelku Klimatické koalice Barboru Kachtík Valešovou i komunikační koordinátorku Terezu Fenclovou Maškovou. Zajímalo nás, jak vnímají spolupráci s radikálními aktivistickými skupinami a proč se ekologické spolky angažují v protivládních kampaních, které s klimatem nijak nesouvisejí. Na zaslané dotazy však neodpověděly.
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