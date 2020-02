Evropa bude bojovat o holé přežití. Zkušený diplomat tuší desítky milionů migrantů

Bezpečnostní analytik a někdejší diplomat Jaromír Novotný varuje před obnovením Islámského státu, a zejména před pokračujícím návalem migrantů z Blízkého východu a severní Afriky. Podle Novotného je na celém tomto území špatná ekonomická situace, lidé jsou nespokojení a ti radikálnější znovu zavelí k vytvoření Islámského státu, ti ostatní budou prchat do Evropy a půjde podle něj o desítky milionů lidí. „Bude to invaze a válka, Evropa bude bojovat o holé přežití,“ prorokuje Novotný.

Novotný pokračující problémy Blízkého východu a severní Afriky popisoval v rozhovoru na serveru Svobodné univerzum. Podle Novotného se pomalu bude zklidňovat situace v Sýrii, ale problémy nastanou jinde. „V Iráku je slušně nakročeno k návratu Islámského státu, byly tam zastřeleny desítky, ne-li stovky lidí, takže nespokojenost obyvatelstva s vládnoucím režimem a s korupcí, která bují, dosáhla limitní úrovně,“ upozorňuje bezpečnostní expert a dodává, že přívrženci Islámského státu jsou stále mezi obyvatelstvem přítomní.

„A pokud je tam hospodářská situace špatná a lidé jsou ochotni nechat do sebe střílet a demonstrovat, tak je jen otázkou času, kdy zase někdo prohlásí: My tady máme Islámský stát,“ varuje Novotný a připomíná, že Islámský stát je stále přítomen ve Střední Asii i v Afghánistánu. „Navíc Kurdové jich zadržovali tisíce, a teď se dostali do pohybu, takže když přijde někdo, kdo je bude financovat, tak je to dost vycvičených lidí. Bohužel se ukazuje, že ženy džihádistů jsou ještě odhodlanější než jejich manželé a jsou jich tisíce, plus děti, které v tom byly vychovány,“ dodal s tím, že dorůstá nová generace islamistů.

Větším problémem je ale podle Novotného špatná ekonomická situace v zemích severní Afriky, která může brzy spustit masivní migrační krizi. Desítky milionů lidí z Egypta, Alžírska nebo Libanonu by se podle něj mohly dát do pohybu. „Největší tikající bombou je Egypt, má sto milionů obyvatel a většina těchto lidí je mladší 35 let. Takže Egypt není schopen se uživit, a pokud někde nezískají zdroje potravy, tak se mladí Egypťané zákonitě dají na pochod – a nepůjdou na Saharu, ale do Evropy,“ prorokuje Novotný.

„Vzhledem k demografické explozi v těchto zemích a vzhledem k nedostatku zdrojů obživy je to reálná představa budoucnosti. Bude to invaze, a když se dají do pohybu desítky milionů lidí, budeme v Evropě bojovat o holé přežití. Bude to válka. Půjdou stranou všechny city, protože budeme bránit vlastní děti a svůj život,“ varuje Novotný, který je zároveň skeptický k tomu, jak by se Evropa dokázala ubránit.

„Vzhledem k tomu, jak se Američané chovají k NATO, vzhledem k tomu, v jakém rozpadu je německý bundeswehr – mají neschopné tankové jednotky i letectvo, jsou v dezolátním stavu, protože to bývalá ministryně obrany dovedla k havarijnímu stavu německých ozbrojených sil – tak je opravdu otázkou, čím se bude Evropa bránit,“ bojí se bezpečnostní expert.

Jedinou cestou je podle Novotného masivní ekonomická pomoc lidem v těchto oblastech. „Pokud se předtím nerozhodnou, že tam masivně pošlou nějaký Marshallův plán, a začne se tam budovat a zúrodňovat, aby tam lidé zůstali, tak se davy dají do pohybu, nikdo je tam neudrží, protože jim bude docházet voda. A když nebudou mít vodu ani co jíst, tak se dají na pochod. Je potřeba je naučit zúrodňovat a budovat lepší hospodářství,“ říká Novotný a připomíná, že Izraelcům se to podařilo.

„Pokud to budeme v Africe dělat v masivním měřítku, budou na to vyčleněny zdroje a peníze, které tady rozhodně jsou, pak tam lidé zůstanou. Není žádnou pomocí tam jen vozit potraviny, protože je lidé snědí a hotovo a zase čekají na další. Pomoc je v tom, že je naučíte potraviny produkovat. Je to jediná alternativa proti válce. Když nebude tato alternativa provedena, tak Evropa bude bojovat o holé přežití,“ říká na závěr Novotný.

