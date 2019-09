Evropská komise? Komise pro pravdu a lásku! Ivan David se u Moravce rozjel

Moravec debatu otevřel otázkou, zda Velká Británie opustí EU 31. října. Maxová prozradila, že brexit sleduje se zájmem a v napětí, protože je to věc, která ovlivní všechny občany EU. „Je zajímavé sledovat ty dva tábory v Evropském parlamentu, jak se spolu ‚baví‘ a někdy na sebe křičí,“ poznamenala Maxová.

I Davida prý baví debatu o brexitu sledovat. I on má dojem, že to ovlivní jak občany EU, tak Brity, ale na tom, jak přesně ono ovlivnění bude vypadat, už je podle Davida těžké najít nějakou shodu. „Všichni víme, že ty analýzy o tom, co nastane, záleží na tom, která strana si je objednala,“ podotkl europoslanec zvolený za SPD Tomia Okamury.

Niedermayer poznamenal, že alternativní pravda o brexitu neexistuje. „Alternativním pravdám se prostě dříve říkalo lež, dnes se tomu říká alternativní pravda,“ oponoval Davidovu pohledu Niedermayer.

Jedním dechem dodal, že EU jako celek musí hájit svého člena – Irsko – a musí dbát na to, aby brexit znovu nevyvolal sektářské násilí, které na ostrově budilo hrůzu po desítky let. Z tohoto pohledu by prý Niedermayer Velké Británii nejraději nabídl další odklad brexitu, aby se podařilo zabránit nějaké potenciální katastrofě.

Europoslanec také připomněl, že britská vláda měla dva a půl roku na to, aby našla nějaké smysluplné řešení, ale dosud žádné nenašla.

Maxová v tom dala Niedermayerovi za pravdu. I ona by odložila brexit a ponechala by prostor pro další jednání.

David Maxové i Niederamyerovi oponoval, že je třeba zohledňovat také britský pohled. „Je třeba se podívat na to, jaká dohoda je Británii nabízena a zda je pro Velkou Británii přijatelná,“ konstatoval europoslanec s tím, že každý odklad, který velké Británii pomůže, považuje i on za přijatelný.

Moravec poté přehodil tematickou výhybku k ustavování nové Evropské komise. Niedermayer konstatoval, že očekává ještě řadu komplikací při tvorbě komise Ursuly von der Leyen.

Další komplikace očekává i David. Přijde mu divné, že na některé kandidáty padlo podezření, že mají např. nejasnosti ve svých financích, ale padlo až v době, kdy mají tito kandidáti už jen malý prostor k tomu, aby se mohli bránit. Toto počínání se Davidovi jeví podivné.

Niedermayer okamžitě oponoval, že problémy francouzské kandidátky či polského kandidáta jsou známy už dlouho. „Pro kredibilitu EU je nešťastné, že vůbec byli nominováni tito lidé,“ posteskl si člen TOP 09.

V obecné rovině o EU prohlásil, že je to skvělá platforma. „EU je skvělá platforma na to, abychom společně řešili problémy, kterým čelíme,“ prohlásil Niedermayer.

Maxová si pochvalovala, že česká eurokomisařka Věra Jourová se pečlivě připravuje na své „grilování“, kde bude vysvětlovat, jak si představuje obhajob právního státu, boj proti dezinformacím a tak podobně.

David si do Jourové rýpl.

„Já se spíš pozastavuji nad tím, jaký je obsah té její očekávané kompetence. To vypadá jako, že to je komise pro pravdu a lásku, protože se tam používají pozlátka o svobodě a demokracii. Žvanění o lásce považuji za zbytečné,“ rozjel se David. Portfolio Jourové považuje David za slabé.

„Ale to přece není pravda,“ ozvala se okamžitě Maxová. Jourová podle ní už prokázala, že umí být nezávislou a velmi schopnou eurokomisařkou.

David si však trval na svém. Zdůraznil, že původně se mluvilo o tom, že Česko dostane nějaké ekonomicky silné portfolio, ale to se nestalo. Možná je to prý vykoupeno úlitbou, že je místopředsedkyní Evropské komise. „Já bych uvítal, kdyby získala jiné portfolio, protože toto její portfolio považuji za problematické,“ dal se slyšet David.

Kroutil hlavou také nad myšlenkou, že by EU byla nejúspěšnějším mírovým projektem v dějinách. Poukázal na to, že v roce 1999 bylo v Evropě bombardováno Srbsko. „Jestliže EU tehdy tolerovala bombardování Srbska, tak je otázka, kdo v EU vlastně rozhoduje?“ kladl si otázku David.

Moravec mu okamžitě připomněl, že Srbsko v roce 1999 nebylo členem EU.

David oponoval, že EU má mnohdy ambici mluvit za celou Evropu a z tohoto pohledu David chápe bombardování Srbska jako problematické. Uznal však, že na území EU opravdu válka neprobíhá. To je i podle Davida třeba ocenit.

