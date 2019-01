FOTO Závažné téma v ČT. Moderátorka si na to vzala rasta copánky

Prezident vliv na soudy a jejich rozhodování důrazně odmítá a hovoří pouze o doporučování. Zemanová připomíná jeho nepřijatelné pokyny, které dal svému kancléři, aby se osobně se soudci setkal a sdělil jim jeho názor na určitou věc, která byla stále předmětem jednání soudu. „Tato prezidentova vyjadřování a sdělení jsou velmi závažná. On považuje toto jednání v souladu se zákonem, nevidí rozpor, který má vidět, to je alarmující a nebezpečné pro celou společnost,“ kroutí hlavou Zemanová.

Tvarůžková, kterou dnes na televizních obrazovkách České televize nezdobil jako obvykle účes kratšího střihu, nýbrž dlouhé rasta copánky, se Zemanové optala, jak vnímá prezidentův argument, že doporučení není ovlivňování, ale pouze věc názoru. „Doporučení účastníka řízení k tomu, jak se má soud vyjádřit, to je argumentace účastníka řízení, kterou je povinen sdělit soudu pouze v rámci předepsaných, zákonem stanovených procesních postupů,“ vyjádřila se kriticky k Zemanovým slovům a dodala, že nelze rozlišovat doporučení a argumentaci.



Moderátorka pořadu Interview Zuzana Tvarůžková. (Screen: ČT24)

„Ze strany prezidenta to vidím jako nepochopení ústavního principu a rovnosti účastníků před soudy, a to je velmi špatné,“ podotkla Zemanová a prozradila, co s tím jako prezidentka Soudcovské unie může udělat. Připomněla však, že soudci nemohou rozhodovat o tom, kdo bude prezidentem a jak se bude chovat, ale to je vše. „Můžeme jen upozornit na to, že se v rámci činnosti soudů politici včetně prezidenta dopouštějí porušování zákona,“ zmínila veškerý prostor, jak se v této věci mohou zachovat.

Následně uvedla, jak by podle ní tedy měly vypadat rozhovory mezi soudci a politiky nejvyššího stupně. Při komentování tohoto případu podle Zemanové dochází ke slučování dvou různých pozic. „Na jedné straně vystupuje soudce, který soudí konkrétní případ, ve kterém je účastníkem prezident. Na straně druhé jsou zde komentována setkávání prezidenta s předsedy soudů. Ale to je něco jiného, pokud se setkávají státní představitelé soudů s prezidentem a dávají mu informace o tom, v jakém stavu je jejich soud, to je v pořádku,“ uvedla.

V pořádku prý není to, že i předseda soudu může být soudce a pak už nemůže s prezidentem hovořit při takových setkáních o věcech, které projednává jako soudce, a stejně tak ani prezident nemůže s ním hovořit o konkrétních věcech.



Prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová a moderátorka Zuzana Tvarůžková. (Screen: ČT24)

Zemanová poukazuje na to, že zmiňované případy v komunikaci prezidenta Zemana a bývalého předsedy a nynějšího soudce Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy byly případy, kdy s Baxou prezident hovořil ještě jako s předsedou soudu, který neprojednával ten konkrétní případ. „Baxa hovoří o věci, která se odehrála mezi čtyřma očima, ale v tomto případě má bývalý předseda Baxa mou naprostou důvěru,“ uvedla Zemanová s tím, že jej zná velmi dobře osobně a stejně tak i Baxovy morální principy.

Baxa například tvrdí, že mu ze strany prezidenta měly být vyčítána některá konkrétní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Tuto záležitost prý probíral i spolu se Zemanovou, neprozradila však, zda již v době, než tyto informace vypluly na povrch.

Kam až by tedy měly zasahovat pravomoci prezidenta ve vztahu k moci soudní a jak by do toho mělo vstupovat jeho okolí? Prezident má vůči moci soudní velmi rozsáhlé pravomoci, přiznává Zemanová s tím, že to je v pořádku. Připomíná, že v některých případech prezident vykonává pravomocí úkony, kterým předchází určitý stanovený postup. „Například když jmenuje soudce, je to pouze stvrzení určitého výběru, který probíhá předtím,“ upřesnila.

Zároveň dodává, že v některých věcech má prezident zase kompetence a vykonává rozhodnutí, kterým nepředchází vůbec nic, a jeho rozhodnutí je výsledkem jeho vlastní úvahy. „Právě tady je velmi důležité, aby si získával pro svá rozhodnutí informace,“ uvedla na závěr prezidentka Soudcovské unie ČR a zmínila, že v jiné poloze se prezident Zeman však nachází, když je sám účastníkem řízení. „Tady je povinen už respektovat princip rovnosti před soudem a neporušovat jej,“ řekla jasně na závěr.

