Facka opozici: Prohráli volby, za vším vidí spiknutí. Zastal ses Zemana? Jsi ruský troll. Vlastní chyby nevidí

Politický marketér Karel Křivan se v rozhovoru pro Insider na info.cz zmínil o svých obavách ze skupiny Rebelie proti vyhynutí. Má strach z toho, co lidé z Extinction Rebellion hlásají ve svém programu. Když ho četl, vzpomněl si na nebezpečí, které pro svět představoval Vladimir Iljič Lenin. Obul se také do českých médií, která prý ve vztahu k prezidentovi Zemanovi překročila míru dobrého vkusu. Tady se prý znovu a znovu ukazuje, že část společnosti se nesmířila s prohrou ve volbách.

Karel Křivan v podcastu Insider konstatoval, že zdravotní stav prezidenta jakožto vrchního velitele armády je veřejnou věcí. Bez ohledu na to, zda post hlavy státu zastává Miloš Zeman nebo někdo jiný. Miloš Zeman a jeho spolupracovníci dělají podle Křívana tu chybu, že o zdraví prezidenta informují velmi nešťastně. „A to jsem velmi diplomatický,“ zdůraznil v podcastu uveřejněném na serveru Info.cz. Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 8782 lidí

Na druhé straně má za to, že některé komentáře o Zemanově zdraví jsou „za hranou dobrého vkusu“.

Nejen debata o zdraví Miloše Zemana ukazuje, jak moc je česká společnost rozdělená a jak si spolu lidé z různých táborů přestávají povídat. „Z toho mám fakt strach. Prostě nepůjdu s Tomášem na pivo, protože je Sparťan. ... Jestli ty druhý budeme považovat za ďábly a nebudeme s nimi mluvit, tak ty problémy mohou být fatálnější, než je nezvolený prezident,“ varoval Křivan.

„Ta skupina, která prohrála volby, je natolik frustrovaná, podle mě je to podobný v Americe, že místo přiznání si chyby a řešení toho, že většina lidí prostě nechce náš koncept, což není v demokracii zase jako žádná hrůza, tak vidí buď spiknutí, když se zastanete prezidenta, tak jste ruskej troll, vidí za tím věci, který za tím nejsou a nevidí chyby vlastní komunikace,“ zhodnotil dnešní situaci u části české společnosti.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pár slov věnoval také lidem z Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebellion). „Podle mě jsou Češi opatrný nerevoluční národ a tady jim pšenka nepokvete.“ Upozornil však také, že kdyby demonstranti, kteří se přilepují k silnici, k autobusům, k metru a blokují dopravu, jen seděli doma a psali články o hrozící klimatické katastrofě, tak si toho společnost nevšimne.

Varoval navíc, že v souvislosti s Extinction Rebellion nás jednou může přejít smích. „Jestli jste si četli jejich program. Legrace nás přejde ve chvíli, kdy chtějí zakládat občanské sdružení nebo shromáždění, vedle parlamentu. Lenin tomu říkal ‚všechnu moc sovětům‘. Chtějí to zakládat hned. Mě přešel smích, když jsem si přečetl ty požadavky. První je požadavek na pravdu, tak jako jasně, to psal už Jára Cimrman, že to nemuseli psát, to každý ví, ale pak je tu paralelní společnost, kterou má založit malá aktivní skupina lidí. To jsme tu měli už mnohokrát v historii. Nebezpečný to je,“ varoval Křivan.

Debatu o životním prostředí je podle Křivana třeba vést. Liberální pravici vyčetl, že v této oblasti pravice totálně zaspala a dnes svůj dlouhý zimní spánek dohání tím, že útočí na šestnáctiletou švédskou studentku, což je podle Křivana z marketingového hlediska naprosto strašná strategie.

„I kdyby měli pravdu, tak je to PR nesmysl. Když padesátiletý chlapík napadne mladou holku, tak je to prostě vždycky špatně,“ konstatoval host podcastu s tím, že liberální pravice by měla rychle změnit strategii. I tak už může být pozdě, protože téma si už žije vlastním životem.

Řeč přišla také na Piráty. Předsedu Ivana Bartoše považuje Křivan za velmi inteligentního člověka, ale Piráti udělali jednu velkou chybu. „Nemáte v kampani vyvyšovat svou morálku nad morálku svých oponentů, protože když vám je víc než třicet, tak už každý udělal něco, co by nechtěl ráno vědět,“ upozornil marketér.

Piráti momentálně řeší problém se svou pražskou zastupitelkou Michaelou Krausovou. Krausová se scházela s manažerem reklamní firmy JCDecaux Tomášem Tenzerem, jenž je souzen za korupci, ale o svých schůzkách neinformovala ve veřejném registru schůzek s lobbisty a podnikateli, kterým se Piráti rádi chlubí.

Michaela Krausová Piráti



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Současné vedení Prahy mohlo předvést, jak chce město změnit, mohlo částečně vrátit důvěru v politiky, kteří se odvolávají na pravdu a lásku, ale tuto svou šanci podle Křivana zdárně promrhává. „Revoluce požírá své děti,“ rýpl si do Pirátů Křivan. Udělali by prý lépe, kdyby přiznali chybu, a jelo by se dál.

Stávajícímu vedení Prahy vyčítá, že mu chybí vize rozvoje města.

„Pan primátor nefunguje jako primátor, on se chová jako předseda pirátský strany v Praze a mluví jen ke svým voličům. A Praha zase stojí. Ona už to přestává být legrace, protože už je to šestej rok,“ uzavřel Křivan téma Prahy.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V obecné rovině konstatoval, že prakticky všichni političtí oponenti mají problémy v komunikaci s voliči. Naslouchají jen určité skupině obyvatel, a to je problém.

„Kolik vzdělaných umělců uráží Miloše Zemana, což jsou naši sousedi a nevím, co si myslí, že se s nima stane. Místo toho, abychom se zajímali o to, proč volí (Zemana), tak o nich šmahem řekneme, že to jsou nevzdělanci, což ta druhá strana samozřejmě využije,“ upozornil Křivan.

Jedním dechem dodal, že současná pravicová opozice dělá chybu v tom, že se hádá mezi sebou, místo toho, aby se pokusila sjednotit a snažila se rozdělit své oponenty. Velkou chybou podle marketéra je spojovat předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) a Miloše Zemana. Mluví o zemanovsko-babišovském táboře, což je problém.

A když už by se našel někdo, kdo by s voliči komunikoval tak, aby je opravdu oslovil, tak ještě není jisté, že bude mít vůli k moci. Politik, který chce zvítězit, přitom musí mít vůli k moci. „Já tam nevidím nikoho. Ono to bolí. Rozhodujete se mezi hrozným a ještě horším. A do toho se nikomu z nich nechce. Nechtějí jít do střetu, který může být bolestivej a může to být i drtivá porážka. Tam chybí lídr, který by do toho šel,“ upozornil Křivan s tím, že opravdový lídr udělá i chyby, které mu Babiš vyčte. Střet s Babišem tak či tak bude bolet.

Fotogalerie: - Ekoaktivisté vs. policie

Skutečný lídr opozice musí podle marketéra vyslovit srozumitelný názor, srozumitelný voličům, a musí si za tímto názorem stát, i když to bude bolet. V ODS to v poslední době, podle Křivana, dokázal např. europoslanec Alexandr Vondra. Ten vyslovil názor, že v EU teď půjde o střet mezi zelenými progresivisty a konzervativci, a stojí si za ním. Bývá za to kritizován, ale stojí si za svým.

Opozice stojící proti Babišovi by také měla vědět, že cílem volební kampaně je vyhrát volby. Nejde o umělecký dojem jako u krasobruslení. Musí se také vypořádat s tím, že Babiš vede pozitivní kampaň. „Lepší Česko je skvělej slogan,“ ocenil u hnutí ANO.

Stejně tak je třeba myslet na to, že s mladou generací hýbe téma změny klimatu, ale řada stran tohle téma přehlíží.

To vůbec nejdůležitější pak, podle Křivana, bude oslovit Babišovy voliče. Starší voliče, kteří měli dlouho před Babišem pocit, že se o ně nikdo nestaral. Babiš přišel a zvedl jim penze. Zásadní je, že Babiš za těmito voliči fyzicky přijel, oslovil je, objel republiku. Ostatní strany by se v tomto měly inspirovat.

Psali jsme: Politici vítají brexitovou dohodu, vyhlížejí sobotu v Londýně Švenda (TOP 09): Příbram je prý druhá nejhorší. Proč bychom se neměli urazit? Petříček: ČR v Kolumbii podpoří centra pro uprchlíky z Venezuely TOP 09, ODS a KDU-ČSL vytvořily Trojkoalici pro silné Strakonice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.