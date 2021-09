Familie Sommerové žije z ČT! „Popravčí“ Lipovské to schytala za film o Kocábovi

Ve Sněmovně proběhla 31. schůze volebního výboru. Poslankyně Olga Sommerová za TOP 09 a poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) se na ní utkali na kordy. Obrazně řečeno. Sommerová na jednání požadovala doporučit Sněmovně projednání vyhazovu Hany Lipovské z Rady ČT. A Foldyna se rozpálil do ruda. „Vaše celá familie je závislá na České televizi!“ vmetl do tváře Sommerové. „Tady odsuzujete nějakou Lipovskou! Že vám není stydno! Moralisti! To je vono, že jo? Tohleto je vaše morálka!“ zuřil dál.

Hned prvním bodem bylo jednání Hany Lipovské z Rady ČT kvůli tomu, že kandiduje do Sněmovny za Volný blok Lubomíra Volného.

K bodu promluvila poslankyně za TOP 09 Olga Sommerová, která operovala se zákonem o České televizi, který říká, že Radní ČT nesmí působit ve prospěch konkrétního volebního směru. „Radní Lipovská zastává a propaguje vyhraněný politický směr. Domnívám se, že definitivně ztratila svoji nestrannost nadstranickost,“ pravila Sommerová.

Nevidí jinou možnost než Lipovskou odvolat.

„Paní Lipovská je členkou správní rady, autorkou nebo spoluautorkou v Institutu Svobody a demokracie, které tento institut připravuje a šíří. Dokonce ještě před zvolením do Rady vyjadřovala pochybnosti o smyslu veřejnoprávních médií a uvažovala o jejich zrušení,“ naznačila další problém Sommerová.

Poté citovala předsedu České biskupské konference Jan Graubnera, který Lipovskou vyzval k rezignaci z Rady ČT.

„Dívala jsem se také na volební shromáždění Volného bloku, kde paní Lipovská vystoupila s velmi emotivním projevem,“ podložila svůj názor.

Připomněla, že Lipovská na CNN sama připustila, že už sama kandidatura ve volbách do Sněmovny je politickou činností.

„To znamená, že i paní Lipovská jednoznačně ví, že porušuje zákon, protože ona jako člen Rady nesmí vykonávat politickou činnost,“ vypálila Sommerová s tím, že v tomto případě musí Poslanecká sněmovna jednat. „A má povinnost projednat její další setrvání nebo nesetrvání v Radě,“ volala Sommerová s tím, že by tím poslanci ukázali, že před tímto jednáním nestrkají hlavu do písku a budou jednat, uvedla jasně Sommerová.

Po Olze Sommerové si vzal slovo poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) a začal ze široka. Poukázal na to, že ČT natočila film o Michalu Kocábovi, a to v režii právě Olgy Sommerové, kdy za kamerou stála její dcera Olga Malířová Špátová

A Sommerová se hned začala bránit.

„Pane Foldyno, vy jste ten film neviděl, to zaprvé, za druhé, nevím, proč ho dáváte tady do souvislosti se mnou, za třetí ten film ještě není hotov, takže jste ho nemohl vidět. A za čtvrté nevím, proč do toho taháte mou dceru Olgu Malířovou, když to s tímto jednáním vůbec nesouvisí,“ rozčílila se.

Po Sommerové dostal slovo poslanec Martin Kolovratník a konstatoval, že Olga Sommerová svou argumentaci postavila na určitém světonázoru. On prý půjde jiným směrem. Připomněl, že v roce 2013 působil v Českém rozhlase a když se rozhodl vstoupit do politiky, sám dal v rozhlase výpověď. „Už tehdy mi bylo jasné, že to nelze sloučit,“ upozornil Kolovratník.

„Teď se omlouvám přítomným dámám, ale je to i o dámě. Měl jsem ty koule a prostě jsem tu výpověď dal a odešel jsem, protože buď jsem politikem, anebo jsem nezávislý a nestranný člen Rady. Dohromady to nejde. Tohle je absolutně a absolutně neslučitelné. Tím avizuji, že návrh, který je tady připraven, tak já určitě podpořím,“ uzavřel Kolovratník své vystoupení.

Ve stejném duchu vystoupil i další poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.

„Dokonce kvituji, že má třeba jiný názor, než mají další radní v České televizi a v tomto jsem konzistentní. Ta situace se pro mě změnila, kdy je člověk politicky aktivním lídtrem, musí vystupovsat, musí se vyjadřovat, tak de facto, i když se možná právníci neshodnou na tom, jestli i de iure, tak ztrácí svou nestrannost,“ zdůraznil Nacher s tím, že takto by hleděl na každého politika, ať už by šlo o někoho z ANO, KDU-ČSL, či TOP 09. Jsem pro to, abychom postupovali podle hesla ‚padni, komu padni‘,“ žádal Nacher.

Poslanec ANO Aleš Juchelka se k Nacherovi připojil. Oznámil, že v diskusi vystupovat nebude, ale má stejný názor jako předřečník.

A pak to přišlo. Foldyna se rozjel podruhé

Paní Sommerová tedy nezpochybňuje, že je režisérkou a že její rodina pracuje za úplatu v České televizi. Nebylo by asi od věci, kdyby při hlasování a diskusi o České televizi nahlásila, že je podjatá, neboť ten kdo s daným subjektem spolupracuje a pracuje, nemůže pracovat bez toho, aniž by nahlásil svoji podjatost. A já tadxy mám další 3 snímky, kde celá její rodina pracuje za úplatu. Čili je to podjatost!“ zuřil Foldyna.

„Vy tady řešíte Lipovskou, která se dopustila jednání, ale nejste schopni se podívat na špičku vlastního osu. Co to tady předvádíme? Nahlaste, že jste podjatá, že tady je seriál, který točil váš syn! Nebo to točí zadarmo pro Českou televizi? Vy nemůžete vůbec objektivně rozhodovat a diskutovat o České televizi, neboť jste celá rodina finančně závislí na spolupráci a práci s Českou televizí. A tady odsuzujete nějakou Lipovskou! Že vám není stydno! Moralisti! To je vono, že jo? Tohleto je vaše morálka! To je všechno, co jsem chtěl říct, ani nebudu číst ty snímky. Dohledejte si to, jak celá familie pracuje pro Českou televizi! A myslíte, že to dělaj zadarmo? A tady perete trenky Lipovský? Jste směšný! To je všechno, co jsem chtěl říct!“ uzavřel své ostré vystoupení poslanec SPD.

O pár minut později ještě doplnil, že Hana Lipovská má být odvolána, protože se nezdrahá říkat nepříjemné pravdy.

Členové výboru nakonec většinou hlasů rozhodli, že Sněmovně doporučují projednat odvolání Hany Lipovské z Rady ČT a odvolat ji.

