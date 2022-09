Fašistický režim s písmenem Z v Rusku. Buča, nacistické metody. Lipavský mluvil, sněmovna koukala

reklama

„Lavice po levé straně jsou stále prázdné, slovo poloprázdné by bylo lichotící, když se podívám na to, že ti, kteří vyvolali tuto schůzi k vyslovení nedůvěry vládě, zde ani nejsou, aby si tedy vyposlechli, co vláda přednáší za argumenty, případně ani své vlastní řečníky neposlouchají,“ pozdravil poslance ministr zahraničí Jan Lipavský.

Zejména zalitoval nepřítomnosti poslankyně Vildumetzové a poslanců Králíčka a Faltýnka z ANO. „Četl jsem si zajímavé články v novinách o tom, s kým se scházeli,“ vysvětlil důvody svého zájmu ministr zahraničí.

Prázdné lavice ANO podle něj dokazují, že Andrej Babiš chtěl hlasovat o nedůvěře vlády jen proto, aby zakryl svůj soud.

Pak už přešel k zahraniční politice, kde to prý vláda objektivně nemá lehké.

„My jsme neustále pod palbou kritiky, že pomáháme Ukrajincům a že se všechno dělá pro Ukrajince. Samozřejmě, děláme to pro ně, ale děláme to také pro Česko, děláme to pro naši nezávislost a děláme to proto, aby se neopakovaly roky 1948, aby se neopakovaly roky 1968. Abychom se neposunuli do sféry sovětského ruského vlivu, ruského imperiálního vlivu,“ vysvětloval.

A je to prý v EU občas složité, protože tam není moc zemí, které by s ruským imperialismem měly přímou zkušenost.

„Ta debata není jednoduchá, a i díky této vládě Evropská unie dokázala přijmout celou řadu silných a jasných kroků, které posilují bezpečnostní systém v Evropě. A tím pádem posilují bezpečnost České republiky. A samozřejmě součástí toho je pomáhat konkrétně Ukrajině a pomáhat konkrétním lidem, a samozřejmě i pomáhat uprchlíkům, kteří utečou z rozbombardovaných měst,“ vysvětloval.

CELÝ PROJEV JANA LIPAVSKÉHO

Pak od zahraniční politiky odbočil poznámkou: „A také platí, že jsme převzali vládu po trestně stíhaném premiérovi. To je ten soud, který bude za pár dnů. A dnes se nás tedy snaží naprosto uměle ponížit, pravděpodobně ponížit v jeho očích a v očích vašich voličů, uměle vyvolaným jednáním o nedůvěře vládě“.

Pak se k ní zase vrátil výčtem hlavních priorit zahraniční politiky: „Předložení sankčního zákona, tzv. Magnitského zákona, revize vztahů s Ruskem a Čínou a návrat k prozápadní moderní evropské hodnotové havlovské zahraniční politice, digitalizace úřadu, úspěšné zvládnutí českého předsednictví v Radě Evropské unie a podpora ekonomické diplomacie“

Když je formuloval, netušil prý, že „Putin zrealizuje ten svůj barbarský, barbarský koloniální plán připojit území Ukrajiny k jeho neosovětské říši, nebo nevím, co tam buduje za fašistický režim s tím symbolem Z v Rusku“.

Takže ocenil, že jsme se jako první podíleli na sankcích proti Rusku. Teď je podle něj hlavní prioritou zpřísnit turistická víza. „V době, kdy zuří na Ukrajině válka, kdy tam jsou bombardovaná města a umírají matky s dětmi na náměstí, tak si Rusové jezdí do Evropy, rozbíjejí tady talíře někde v Řecku, nebo kde to bylo, manželka, tuším, že Peskova, nebo někoho takového,“ líčil.

Vláda se podle něj hrdě hlásí k tomu, že pomáhá uprchlíkům a česká společnost prý také ukázala „jaksi tu pozitivní stránku lidskosti“.

„A chtěl bych říct, že na Ukrajině jsou ohromně vděčni České republice, neskutečným způsobem vděčni. Takovou míru vděku jsem opravdu dlouho nezažil,“ dodal Jan Lipavský.

Zmínil i incident, který jej proslavil. „Já jsem byl na Ukrajině dvakrát za tu dobu, co jsme ve vládě. Poprvé tři týdny před válkou, z toho vznikla ta vtipná fotka s helmou, která se blbě připevnila. Mně to nevadilo, byl jsem rád, že to aspoň pomohlo to téma nějakým způsobem zpopularizovat a zároveň ukázat, že ta situace tam opravdu není jednoduchá,“ líčil. Když byl teď v červenci v Kyjevě podruhé, viděl prý normální město. Jen tam navíc byly trofeje v podobě ukořistěné ruské vojenské techniky.

„Samozřejmě ta nejhorší zvěrstva, zvěrstva, kterých se dopouštěla nacistická vojska, tedy vyvražďování, systematické vyvražďování obyvatel, proběhla v obci, která byla poblíž, v obci Buča, kde ruská armáda systematicky vyvražďovala obyvatelstvo. Nacistické metody čištění země. To se odehrávalo letos, před několika měsíci. A zde my stojíme, jednáme o nedůvěře vládě, protože vám asi přijde, že je to jenom něco, co máte v televizi, jako obrázky, nebo už jsou lidé znudění, už je nebaví se na to dívat,“ obvinil opozici.

Takto podle něj funguje ruský imperialismus, a proto jej musíme porazit a podporovat Ukrajinu.

Pak se pustil do opozičních hnutí, že vetovaly možnost projednat ve zrychleném řízení tzv. Magnitského zákon, umožňující ještě větší sankce na Rusy.

„Ten sankční zákon zajistí lepší ochranu lidských práv. Já jsem na tom, a to asi někteří z vás víte, pracoval už jako poslanec v minulém volebním období. Osobně je to pro mě velká výzva dotáhnout to do konce,“ ujistil.

Pak zdůraznil úspěch, že Česká republika nahradila Rusko v Radě OSN pro lidská práva, což má podle Lipavského velkou symboliku. Chce se v ní věnovat například i podpoře neziskových organizací. „Já vím, že tady u SPD to téměř znamená sprosté slovo,“ usmál se s pohledem vlevo.

Pak přešel k EU a českému předsednictví. „My jsme jako vláda slíbili, že prohloubíme vztahy s Evropskou unií a že obnovíme vnímání České republiky jako spolehlivého a zodpovědného partnera, a to se jednoznačně daří,“ ocenil svou práci.

Řeší prý i interní věci, třeba na ministerstvu zavádí digitalizaci, která tam není v dobrém stavu.

Pak ještě přečetli několik svých poznámek k vystoupení Andreje Babiše. Odmítl třeba, že bychom rozbili Visegrádskou skupinu. Tu prý opustilo Maďarsko, jehož ministr zahraničí se teď „fotí s Okamurou“.

„Orbánovo Maďarsko, od kterého se Andrej Babiš nechal během svého premiérování vodit jako loutka, pečený vařený v Budapešti,“ ušklíbl se.

Pak zdůraznil, jak je dobře, že nám jadernou elektrárnu nestaví Rosatom, kterému prý chtěl Karel Havlíček stavět tendr na míru, ale minulá sněmovna mu to naštěstí zamezila, takže na tom teď nejsme jako Maďarsko.

„Jsem rád, že jádro uděláme, uděláme ho s partnerem, který je důvěryhodný, který je součástí toho, co já nazývám západní civilizační okruh, s partnerem, který nás nechce podrazit, který nás nechce okupovat, s partnerem, který bude mít zájem na naší energetické bezpečnosti,“ skončil Lipavský.

