Fiala: Rusko překračuje meze lidskosti, útočí na civilisty a civilní infrastrukturu

reklama

V loňském roce proběhla bezpečnostní konference na Pražském hradě krátce po vpádu Ruské federace na Ukrajinu. Dnes lze k této válce podle Fialy říct několik věcí.

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 21% Ne 79% hlasovalo: 3986 lidí ocenil Fiala před kamerami ČT. Poslední rok ukázal, že Rusko je v rámci své agrese ochotno překročit prakticky všechny meze. I meze lidskosti. Seznam válečných zločinů na Ukrajině se neustále rozrůstá a jejich krutost stupňuje. Mohu tady připomenout útoky na civilisty, civilní infrastrukturu, bombardování nemocnic, dlouhodobé ohrožování bezpečnosti Záporožské jaderné elektrárny, zničení Kachovské přehrady a s tím související humanitární a ekologickou katastrofu, a tak bychom mohli pokračovat,“ nešetřil kritickými slovy na adresu Ruska předseda české vlády.

V tuto chvíli se podle něj nezdá, že by válka mohla skončit v nejbližší době. Podle premiéra hrozí spíše zamrznutí ruské agrese, protože by tento stav vyčerpal všechny strany a ohrožoval by i Evropu. „Proto my společně, spolu s mezinárodním společenstvím, musíme přispět k odvrácení tohoto scénáře. Musíme se snažit o to, aby scénář zamrzlého konfliktu nenastal,“ varoval Fiala s tím, že se Česko ve složité bezpečnostní situaci zachovalo tak, jak mělo. Zamrznutí konfliktu by mohlo unavit evropskou veřejnost, která by se mohla ptát, zda je nadále třeba podporovat bránící se Ukrajinu. Podle Fialy to rozhodně potřeba je.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na konferenci zdůraznil, že Česko investuje do své obrany, což je investice do budoucnosti, přičemž je přitom využívána spolupráce s českými firmami, Jednoznačně platí, že čím silnější bude český obranný průmysl, tím silnější a bezpečnější bude celá naše země,“ upozorňoval na konferenci Fiala.

„Mohu zde prohlásit, že Česká republika ve všech zásadních věcech reagovala správně. Začali jsme napravovat naše bezpečnostní slabiny a opakovaně jsme prokázali, že jsme členy euroatlantického prostoru,“ nechal se slyšet Fiala s tím, že bezpečnost Česka je jednou z priorit, a to i navzdory nelehké ekonomické situaci republiky.

Zdůraznil, že vláda podepsala smlouvu o prohloubení obranné spolupráce s USA, čímž jeho kabinet napravil váhání předchozích vlád. Dohoda DCA upravuje právní rámec, ve které by na českém území mohli působit američtí vojáci, pokud by Česko potřebovalo jejich pomoc.

„To, co tato dohoda naopak nezakládá, je automatický pobyt amerických vojáků na našem území. O tom bude vždy rozhodovat Parlament,“ zdůraznil také Fiala.

Věnoval pozornost i energetické bezpečnosti Česka. I ta je podle něj zásadní a bylo důležité odpoutat Česko od ruských dodávek energetických surovin, včetně rozšíření ropovodu TAL, aby Česko mělo dostatek neruské ropy. Daří se naplňovat i zásobníky plynu. Česko by chtělo využít plovoucích terminálů v Nizozemsku, v Německu a v Polsku.

Nakonec konstatoval, že bezpečnost není zadarmo. Česko musí plnit své závazky v NATO, ale nejen to. „Bezpečnost státu záleží doslova na každém z nás,“ uzavřel svůj proslov Fiala.

Psali jsme: Prostě jedna sazba, jednoduché. Fiala obhajoval změny DPH Finance se Stanjurou: Nerozumí tomu, někdy až k smíchu. Vždy „pustí balónek“ a čeká na reakci, líčí Hrnčíř Premiér Fiala: Důchody dnes představují zdaleka největší výdaj státního rozpočtu Řádění fanoušků West Hamu odnesl i premiér Fiala

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.