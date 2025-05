Fiala jako nejhorší premiér na světě? Lze to říci. Šarapatka s žalobou nepochodil

Pražské státní zastupitelství uzavřelo šetření týkající se billboardové kampaně hnutí ANO, která zobrazuje premiéra Petra Fialu s nápisem „Nejhorší premiér na světě“. Podle rozhodnutí žalobce nejde o trestný čin pomluvy. Orgány činné v trestním řízení se tak případem nebudou dále zabývat, informaci potvrdil České televizi mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Trestní oznámení podal publicista Zdeněk Šarapatka, který billboardy označil za účelovou diskreditaci premiéra. Obrátil se na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, kde však narazil.

Billboardy se již dříve zabýval Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, konstatoval, že billboardy nebyly součástí oficiální volební kampaně, protože v době jejich zveřejnění ještě nebyl vyhlášen termín voleb. Podnět proto odložil.

Na zmíněném plakátu, který se objevil na několika místech po republice, je fotografie premiéra Petra Fialy doplněná o nápis: „Nejhorší premiér na světě“. Pod tím je výrazné červené varování: „Nezapomeňte!“

Billboard odkazuje na žebříček společnosti Morning Consult, který sleduje popularitu světových lídrů, a jako zadavatele uvádí hnutí ANO 2011.

Billboard odkazuje na průzkum „Morning Consult, Global Leader Approval Rating Tracker“, ten však nesledoval kvalitu světových lídrů, ale jejich oblíbenost. „Výzkum byl prováděn jen ve 22 zemích světa, dokonce jen v devíti evropských, nemá tedy žádnou platnost, ani regionální, natož evropskou nebo světovou,“ řekl po podání trestního oznámení serveru Seznam.cz Artur Ostrý.

„Podle mě je to jednoznačné naplnění skutkové podstaty pomluvy, dokonce si troufám říct, že si nedovedu představit lepší naplnění skutkové podstaty pomluvy než v tomto konkrétním případě. Státní zástupce je v tomto ohledu jiného názoru, takže nám nezbývá než se obrátit na orgán dozoru, což je vyšší státní zastupitelství. A to nepochybně učiníme. Ať nám někdo do očí řekne, že ve veřejné kampani, která ovlivní vládu v této zemi na další čtyři roky, se může beztrestně lhát a mást veřejnost,“ říká Ostrý.

„Ještě tento týden to odejde na dozorové státní zastupitelství. A já v tom neustanu, protože mě to štve principiálně,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Šarapatka. „Tady už nejde o to, že někdo (z politiků, pozn. red.) řekne něco, na co jsme vlastně zvyklí. Tady je základní problém ve zdrojování. Oni (tým ANO, pozn. red.) citují zdroj, který nic takového nezkoumal, navíc ještě v úplně jiném měřítku. A pakliže tímhle způsobem ‚oblbnou‘ lidi tak, že tomu uvěří, je to klamání a lež směrem k občanům, která je úplně nehorázná,“ doplnil.

Krátce po zveřejnění rozhodnutí státního zastupitelství se k případu vyjádřil také právník Radek Suchý, který v komentáři připomněl souvislost s nedávným nálezem Ústavního soudu: „Zjevně již vliv ústavního nálezu ve věci Ladislava Vrabela,“ narážel na to, že se podobně vyjádřil Ústavní soud v kauze aktivisty Ladislava Vrabela, když zrušil jeho rozsudek za výrok o jaderném útoku.

V nálezu zdůraznil „kardinální význam svobody projevu“. Pokud se v boji za demokracii obětuje svoboda projevu, nebude už za co bojovat, uvedl soudce zpravodaj Tomáš Langášek. Rozhodnutí státního zastupitelství v kauze billboardů ANO tak může být chápáno ve stejném duchu – jako posílení ochrany svobody slova v politickém prostoru.

Ve světle pokračujících volebních příprav se Zdeněk Šarapatka na sociálních sítích ostře vymezuje vůči Andreji Babišovi i jeho elektorátu. V souvislosti s vysokými preferencemi hnutí ANO, které podle průzkumů dominuje žebříčkům veřejného mínění, Šarapatka na sociální síti varoval před možným návratem politického stylu, který podle něj patří do minulosti. „Ve stoje! Voliči Babiše, jež uvízli v archivu vzpomínek na mládí za éry Husáka. Nerudní dědkové s rudými diplomy v šuplíku a s pupky přes gumu, co volají po starých pořádcích a vidí v nich Bureše. Ti z mladých, co věří, že namísto své rovné páteře je lepší být hemoroidem zlodějů s nadějí na důlek v prolh... partaji.“

K tomu doplnil: „A k tomu šedá změť mozkových gigantů, co prohulí/próchlastá tři čtvrtě výplaty, a přesto nadává na vládu za svoji ‚chudobu‘. Voliči Andreje Babiše. Nic nového pod sluncem.“

