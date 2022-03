Fiala je společně s premiéry Polska a Slovinska v Kyjevě

Fiala do Kyjeva odjel společně s premiérem Polska a Slovinska. Do ukrajinské metropole Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez Janša dorazili vlakem. Jejich ukrajinský protějšek Denys Šmyhal ocenil jejich odvahu.

Po příjezdu český předseda vlády zveřejnil na svém twitteru fotografii, jak s ostatními státníky sedí nad mapou u stolu.

„Tady, ve válkou rozedraném Kyjevu, se píší dějiny. Tady svoboda svádí souboj se světem tyranie. Tady se hraje o budoucnost nás všech. Evropská unie podporuje Ukrajinu, která se může spolehnout na pomoc svých přátel – toto poselství jsme s sebou dnes přivezli do Kyjeva,“ napsal po příjezdu do Kyjeva Morawiecki na Twitteru.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends - we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f