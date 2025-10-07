Fiala na kongresu skončí. Byla to jízda, loučí se

07.10.2025 19:51 | Monitoring

Premiér a předseda ODS Petr Fiala oznámil, že na příštím kongresu strany už nebude obhajovat svůj post. Informoval o tom spolustraníky na úterním jednání výkonné rady.

Fiala na kongresu skončí. Byla to jízda, loučí se
Foto: Facebook
Popisek: Premiér Petr Fiala

K jeho rozhodnutí dochází krátce po neúspěchu koalice SPOLU ve volbách do Poslanecké sněmovny, kde koalice tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL získala 23,3 % hlasů, zatímco hnutí ANO Andreje Babiše zvítězilo s 34,5 %.

Ve svém příspěvku na síti X Fiala zdůraznil, že k politice neoddělitelně patří přijetí odpovědnosti za výsledek. „K politice patří i odpovědnost. Volby koalice SPOLU nevyhrála,“ napsal.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Je si podle svých slov vědom toho, že jako lídr nese plnou odpovědnost za výsledek letošních voleb. „Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr,“ konstatoval Fiala.

Z tohoto důvodu se rozhodl již dále nekandidovat na předsedu občanských demokratů. „Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy výkonné rady,“ uvedl premiér.

Na závěr svého vyjádření Fiala ocenil spolupráci a podporu stranických kolegů. „Děkuji všem za podporu, byla to skvělá jízda,“ dodal.

 

 

Jako předzvěst Fialova rozhodnutí působily výroky poslance Jana Skopečka. Ten se v debatě na CNN Prima NEWS o výsledku voleb a rozložení mandátů uvnitř koalice SPOLU nechtěně prořekl, když označil vedení občanských demokratů za „odcházející“.

Když byla v pořadu položena otázka, zda si občanští demokraté uvědomovali, že díky systému kroužkování mohou lidovci získat více poslaneckých křesel i přes nízké preference, přišla od Jana Skopečka překvapivá odpověď. Poslanec tím naznačil, že současné vedení ODS zřejmě končí. „Zamýšleli jsme se nad tím, odcházející nebo stávající vedení prosadilo tuto variantu,“ uvedl Skopeček. Následně dodal, že „to určitě bude tématem vnitřního jednání“.

Někteří členové ODS po neúspěchu ve volbách otevřeně volají po změně vedení. Podle nich by byla po prohraných volbách vhodným krokem okamžitá rezignace Petra Fialy na funkci předsedy strany. Ten by měl podle nich převzít odpovědnost za výsledek a umožnit občanským demokratům nový začátek s vedením, které dokáže znovu oslovit voliče.

Na sociálních sítích se objevují také výzvy k rezignaci Zbyňka Stanjury na post prvního místopředsedy ODS. Dosluhující ministr financí neobhájil poslanecký mandát, což podle části straníků potvrzuje nutnost zásadní obměny ve vedení. Hovoří se i o mimořádném kongresu ODS, který by se mohl uskutečnit nejpozději do ledna.

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/prorekl-se-skopecek-ve-vysilani-oznacil-vedeni-ods-za-odchazejici-pak-vyrok-mirnil-487975

https://twitter.com/P_Fiala/status/1975604209077686666?ref_src=twsrc%5Etfw

autor: Natálie Brožovská

