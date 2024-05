Fiala optimistou: Minule také nikdo nevěřil, že porazíme Babiše, a hle...

reklama

Předseda vlády Petr Fiala hovořil o dění spjatém s TOP 09, konkrétně pak situaci okolo výměny ministryně pro vědu Langšádlové. Je si vědom toho, že politické následky kroků TOP 09 logicky mohou souviset s tím, jak dopadnou ve volbách kandidáti ODS. „Jistě to není to nejlepší, co se mohlo stát, ale na druhé straně vezměme to tak, jak to je. TOP 09 navrhla respektovaného kandidáta, ukázalo se, že tam je určitý problém, a Pavel Tuleja sám řekl: ‚Já v tomto případě rezignuji na kandidaturu.‘

To mi připadá jako výraz politické odpovědnosti a myslím, že tady jdeme spíš příkladem ostatním. Že se ten proces posune o několik dní, je malá daň za to, že nebudou žádné pochybnosti o člověku, který se stane ministrem,“ uvedl Fiala ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Falešný inzerát, který vytvořil volební tým koalice SPOLU, odmítá označovat za dezinformaci.

Novým ministrem pro vědu, výzkum a inovace se má stát dosavadní předseda zahraničního výboru Sněmovny Marek Ženíšek (TOP 09). Výkonný výbor strany ho ve čtvrtek podpořil.

Do sněmovních voleb zbývá rok a půl a volební průzkumy pro vaši koalici nejsou úplně optimistické. Přesto premiér říká, že se těší podpoře od seniorů a mladých lidí, což se podle něj ukázalo i na předvolební akci. Fiala odpověděl na otázku, zda se nedostal do jakési růžové bubliny: „Nedostal a mám pro to důkaz. Na stejné otázky jsem odpovídal jako lídr opozice. Také byly průzkumy takové, že nám nikdo nedával proti Andreji Babišovi šanci, a hle, Andrej Babiš je v opozici a my vládneme,“ uvedl, že průzkumy rozhodně nejsou rozhodující.

„Toto nás nesmí ani zneklidňovat, ale ani uspokojovat. Děláme všechno pro to, abychom ve volbách uspěli. Nežiju v žádné věži ze slonoviny, to byli reální lidé na reálné akci. Můj optimismus vychází z toho, že naše práce má výsledky, a jsem přesvědčen, že voliči to ve volbách ocení,“ doplnil předseda vlády.

Následně zopakoval, že za antikampaní SPOLU proti hnutí ANO před evropskými volbami si stojí: „Ale jasně že si za tím stojím, protože to byla… Musím se usmívat nad tím, že děláme antikampaň. Dali jsme jednu webovou stránku s doménou, kdy si ANO nepochopitelně nezaregistrovalo doménu se svým hlavním volebním sloganem. Je to s určitou nadsázkou. Stojím za tím, volební štáb odvedl dobrou práci, ale nazývat to antikampaň je trošku přehnané. Myslím, že většina lidí to tak pochopila. Současně je to upozornění,“ řekl ministerský předseda.

Webová grafika, kterou vytvořil volební tým koalice SPOLU na adresu hnutí ANO, zobrazovala expremiéra a šéfa strany Andreje Babiše a poslankyni a lídryni kandidátky do eurovoleb Kláru Dostálovou s ruskými vlaječkami na tvářích a nápisem Rusko, pro tebe všecko.

Pokud však vládní koalice často mluví o tom, že je potřeba bránit se dezinformacím, vysvětlujete, že dezinformace škodí společnosti. Neshazujete tohle všechno, když sami vyrobíte a šíříte falešný inzerát? „Neshazujeme. Z těch reakcí to všichni pochopili. Je to srozumitelné a jasné. Nebezpečí, na které poukazujeme, tam je, toto je s určitou nadsázkou, dokonce na doméně, která se jmenuje jako hlavní volební slogan hnutí ANO. Není to šíření dezinformace, a to chápe podle mě úplně každý, aspoň každý, s kým jsem o tom hovořil. Nakonec voliči se mě na to ani neptají a je jim to úplně jasné. Ptají se mě na to média, což je v pořádku,“ poznamenal Petr Fiala.

„Největší pozornost tomu dalo hnutí ANO a pak všichni, kdo o tom neustále referují. Je to dobře, ukazuje to na slabiny hnutí ANO a na jeho problémy s postoji, které nejsou dostatečně důsledné při hájení bezpečnostních zájmů České republiky,“ doplnil.

