Fiala po střelbě na Fica: Každý den je na mě útok na sítích. Strach nemám

S výhrůžkami smrtí a nenávistnými projevy mají zkušenosti i předsedové největších českých politických stran. Zkušenosti s nimi má premiér Petr Fiala (ODS), Andrej Babiš (ANO) i Tomio Okamura (SPD). Fiala dnes v pořadu Co na to premiér na CNN Prima NEWS uvedl, že sám je často terčem nenávistných útoků i třeba na sociálních sítích ze stran představitelů hnutí ANO.

„Je zbytečné hledat nějaká slova, je to prostě šokující událost. Všechny nás to zasáhlo i tím, že se to stalo v nám nejbližší zemi,“ řekl k pokusu o atentát na slovenského předsedu vlády Roberta Fica český premiér Petr Fiala v pořadu Co na to premiér na CNN Prima NEWS. „Je to naprosto odsouzeníhodné, ničím neospravedlnitelné, nevysvětlitelné… Ale myslím si, že teď úplně není čas na přílišné spekulace a závěry, teď musíme všichni myslet na Roberta Fica a přát mu, aby měl dost síly na to, aby tu situaci zvládl, aby se co nejrychleji uzdravil.“

Násilí je podle slov českého premiéra odsouzeníhodné a každý člověk by se měl sám zamyslet nad tím, co dělat pro to, aby se situace ve společnosti nedramatizovala a nešířila se nenávist. Situace je totiž podle jeho slov napjatá i v České republice.

Premiér zmínil, že i on sám je často terčem nenávistných útoků i třeba na sociálních sítích ze stran představitelů hnutí ANO. „Ať se každý podívá na mé webové stránky a sociální sítě a pak na stránky Andreje Babiše a Karla Havlíčka. Každý den je tam útok nejenom na mě, ale i na mou rodinu. Překračuje to všechny hranice, které jsou v demokratické politice přípustné,“ řekl Fiala s tím, že strach nicméně nemá. „Strach nemám. Myslím, že politik by nemohl dělat svou práci, kdyby měl strach. Znovu říkám: musíme dělat všechno pro to, abychom nešířili nenávist,“ uvedl.

Sám se k podobným útokům nesníží a bude stále odpovídat konstruktivní politikou a slušností. „Je to věc nás všech, abychom se učili spolu komunikovat bez nenávisti. Tedy aby demokracie byla střetem idejí a názorů. Osobní útoky, šíření nenávisti a používání rodin jako terčů odsuzuji,“ dodal Fiala.

Na ČT24 se k atentátu na Roberta Fica vyjádřil předseda strany SPD Tomio Okamura. „Co nejdůrazněji odsuzujeme tento hrůzný čin a přejeme mu co nejrychlejší uzdravení. Je šílené, že se něco takého děje ve střední Evropě,“ řekl Okamura.

O tom, co do vyostřené situace Slovensko dovedlo, zatím odmítl spekulovat. „V tuto velice neadekvátní chvíli bych se nerad pouštěl do nějakých spekulací, co bylo příčinou. To vůbec nevíme a počkal bych na závěry vyšetřování,“ prohlásil.

Posléze nicméně dodal, že společnost je rozdělená, a to právě i rozdílnými názory týkajícími se války na Ukrajině nebo Evropské unie. „Těch témat je tady dneska spoustu,“ shrnul situaci.

Ohledně bezpečnostní situace a opatření týkající se České republiky Okamura vyjádřil svou víru, že policie důsledně monitoruje situaci. Ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) však nevěří. „Za sebe říkám, že ministr vnitra Vít Rakušan absolutně naši důvěru nemá,“ promluvil Okamura za SPD.

Závěrem rozhovoru Okamura zmínil, že i on má s výhrůžkami smrtí zkušenosti. „I já osobně jsem terčem výhrůžek smrtí, už jsem byl několikrát u policie, která to vždycky šetří, a pachatelé byli i dopadeni v mém případě,“ uvedl předseda SPD. „Situace, kdy jenom na základě rozdílného názoru v rámci demokratické diskuse to někteří jedinci vyhrocují násilným způsobem a výhrůžkami smrtí, z vlastní zkušenosti znám.“

Zkušenost s výhrůžkami smrtí má i předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Před druhým kolem prezidentských voleb obdržel výhrůžný dopis, policii se nepodařilo zjistit pachatele. Babiš kvůli dopisu zrušil svou kontaktní kampaň.

„Pokud, Andreji, vyhrajete prezidentské volby, vezmu si flintu a vydám se na svůj poslední lov. Toho ‚raka‘ (rakovinu), co v sobě nosím, už stejně nepřemůžu, ale pořád se ještě mohu stát pro své syny hrdinou a svým vnoučatům zajistit lepší budoucnost. Buďto prohrajete, nebo zemřete, anebo odstupte, a tím si zachráníte nejen život, ale i čest,“ předčítal tehdy Babiš z dopisu.

