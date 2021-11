Fiala poděkoval zdravotníkům a vyzval občany k očkování. Jmenování nové vlády očekává v polovině prosince

reklama

První slova předsedy vlády Petra Fialy směřovala k občanům, kterým poděkoval za to, že si uvědomují, že svoboda se pojí s odpovědnosti. „Mám na mysli ty, co se nechali očkovat,“ upřesnil a zároveň vyzval ty, kteří se ještě očkovat nenechali, aby to zvážili. „Aby popřemýšleli nad tímto krokem a udělali to, co je důlěžité pro ochranu života a zdraví jich samých, ale i jejich blizkých a spoluobčanů,“ doplnil.

Rovněž vyjádřil poděkování všem zdravotníkům a lékařům, kteří v těžkých podmínkách a s nesmírným nasazením zachraňuji lidské životy: „Máte můj obdiv a mou podporu,“ vzkázal novopečený předseda vlády.

„Všem spoluobčanům chci připomenout, že svoboda se opravdu pojí se zodpovědností. Pokud se chceme vyvarovat zákazům, mnoha nepříjemným věcem, které jsou spojeny s onemocněním covid-19, je třeba, aby se každý z nás choval zodpovedně a udělali jsme něco pro to, abychom tuto nemoc překonali,“ zdůraznil.

Je si vědom, že jeho vládu nyní čeká složité odbodobí se spoustou výzev, se kteýrmi se bude muset bezodkladně vyrovnávat: „Hned na začátku musíme něco udělat se špatným hospodařením státu, opravit špatně připravený státní rozpočet, zabývat se roustoucími cenami energii, inflací a dalšími věcmi, které jsou aktuálně před námi.“

„Současně ale chci, aby to byla vláda změny pro budoucnost, to znamená, aby to byla vláda, která připraví potřebné změny, provede důchodovou reformu, udělá změny ve školském systému, aby vzdělávání odpovídalo 21. století. Provede takové infrastrukturní změny, abychom se vypořádali s digitalizaci, abychom tu měli silnice, po kterých se dá jezdit. Abychom tuto zemi skutečně posunuli mezi nejlepší země na světě,“ prohlásil premiér Fiala.

Prezidentu Zemanovi Fiala poděkoval, že se mohl dnes tento slavností akt uskutečnit ,a vyjádřil přesvědčení, že se v Česku v brzké době dočkáme i jmenování celé vlády. „S panem prezidentem jsme se obsáhle bavili o dalším postupu. Oceňuji, že v této težké situaci, kdy má covid, se hledá způsob, jak by mohli proběhnout jednotlivé rozhovory s kandidáty na ministry. Pan prezident mě ujistil, že od zítra to celé začne. Zřejmě to proběhne takovou formou, jakou jsme mluvili spolu prostřednictvím videorozhovoru.

Podstatné je, že rozhovory proběhnou tak, aby nejpozději 13. prosince skončily. Pak se s panem prezidentem setkám já a celé to uzavřeme. Předpokládám, že v polovině prosince by mohla být jmenována celá vláda,“ očekává Fiala.

Zemanovy výhrady k některým kandidátům na ministry podle Fialy dál přetrvávají, nemá však v úmyslu nic měnit: „Věřím, že výhrady mohou být rozptýleny rozhovory, které pan prezident povede. Nemám v úmyslu na nominaci nic měnit,“ řekl Fiala.

Co se týká chybějícího jména kandidáta na budoucího ministra průmyslu a obchodu, dodá jej prezidentovi po pondělí. „Zítra se na něm domluvím s panem předsedou Rakušanem,“ upřesnil premiér Fiala.

Jmenování lídra koalice Spolu novým premiérem se uskutečnilo sedm týdnů po sněmovních volbách, ve kterých volební uskupení Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů se STAN získala v dvousetčlenné dolní komoře Parlamentu 108 mandátů. Vlády by se Fiala chtěl s celým kabinetem ujmout nejpozději v polovině prosince. Do té doby bude mít vládní odpovědnost kabinet v demisi Andreje Babiše (ANO).

