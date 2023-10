Fiala potkal Fica: Veřejnost chce, abychom spolu mluvili, takže...

reklama

„Na Evropské radě jsem se setkal se slovenským premiérem Ficem. Se Slovenskem nás pojí nejen společná historie, ale i nadstandardně dobré vztahy a my jsme se shodli, že musíme pracovat na tom, aby spolupráce našich zemí byla výborná i nadále,“ napsal včera Fiala na sociální síti X.

„Budeme mít rozdílné názory na řadu zahraničně-politických otázek, to je pravda. Budeme mít možná i rozdílné představy o té či oné věci, ale musíme hledat společnou řeč, je to naše povinnost a tímto způsobem k tomu také přistupuji,“ sdělil Fiala médiím. „Jsme politici. Veřejnost v obou zemích po nás chce, abychom spolu dokázali mluvit, spolupracovat na projektech ve prospěch našich občanů, abychom nenarušili to, co je na našich vztazích cenné,“ uvedl dále český premiér. Se svým slovenským protějškem se prý dohodli, že Fico brzy navštíví Českou republiku.

O napětí mezi oběma politiky se psalo již po slovenských volbách 30. září, v nichž zvítězila Ficova strana Směr – slovenská sociální demokracie. Fiala tehdy popřál Slovákům, „ať povolební vyjednávání vedou k sestavení dobré vlády.“ Vítězi demokratických voleb v sousední zemi však nepogratuloval.

Fico pak Fialu kritizoval za vměšování do vnitřních záležitostí Slovenska v souvislosti s jeho výroky o možném ukončení slovenské vojenské podpory Ukrajiny. „Pan premiér Fiala prohlásil, že nepovažuje za úplně šťastné, kdyby Slovensko přestalo s vojenskými dodávkami na Ukrajinu. Zaprvé se nesluší komentovat suverénní rozhodnutí suverénního státu. Zadruhé toto vyjádření premiéra Fialy nezmění nic na záměru Směru ukončit vojenské dodávky na Ukrajinu," uvedl Fico počátkem října.

Fico nyní na evropské úrovni podmiňuje finanční podporu Ukrajiny zárukami, že evropské peníze, včetně těch slovenských, nebudou zpronevěřeny. Zároveň odmítá jakoukoliv podporu válku. „Jsme připravení pomáhat při obnově Ukrajiny, tato pomoc bude vysloveně orientovaná na humanitární a civilní cíle, nebudeme podporovat vojenské zásobování. V případě sankcí budeme velmi pozorně sledovat, zda nás nepoškozují,“ prohlásil staronový slovenský premiér, který zemi již vedl v letech 2006 až 2010 a poté v letech 2012 až 2018.

