Fiala před studenty. Tam, co Zemanovi zakázal přednášku Bek. Prostě dvojí metr, shrnuje Valeš

Pondělní návštěva Petra Fialy na Masarykově univerzitě rozdělila tamní studenty na dva tábory. Jedni přednášku premiéra uvítali, druzí přišli protestovat proti jeho agitaci v prostorách veřejné univerzity. Podobně jsou rozdělené i pohledy v rámci veřejnosti.

Ti studenti Fakulty sociálních věd, kterým návštěva vadila, se snažili premiéra přehlušit křikem a troubením. Do slušně zaplněné haly rozhodili letáky, které premiéra obviňují z „podpory genocidy a ignorování mezinárodního práva“, „podpory rozkladu demokracie v USA“ a „pohřbení klimatických opatření“. Hlavním bodem sváru ale byla stížnost, že Fiala vede na akademické půdě kampaň. „Půl roku před volbami je evidentní, že bývalý rektor a znovu kandidující premiér nepříjíždí na naši univerzitu vést pouze odbornou diskusi. Je zcela nepřípustné, aby politik zneužíval akademickou půdu pro svoji kampaň,“ stojí v letáku.

Stížnost na provozování politické kampaně vyslovil i jeden z protestujících studentů, který se dal s premiérem do slovní pře. Jeho kolegové drželi nad hlavami transparenty s nápisy „Fiala podporuje genocidu dětí“ a „Stop ruskému plynu“. Mladý muž, který se premiérovi postavil, měl v ruce transparent „MUNI není Pravý břeh,“ čímž odkazoval na think-tank ODS, který nese jméno Pravý břeh – Institut Petra Fialy. Po několika minutách hádky se situace uklidnila a protestující nechali premiéra pokračovat v přednášce.

Školský zákon politickou agitaci na půdě škol zakazuje, ale formulace je gumová: „Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace." Není blíže definováno, zda to znamená, že ve škole nesmí promluvit politik. „Zákaz směřuje na činnost nebo propagaci politické strany či hnutí a nikoliv na zákaz jakékoliv zmínky o politice nebo přítomnosti veřejných orgánů či osob reprezentujících správní nebo samosprávné korporace ve školách," upřesnila před sedmi lety pro Echo24 Klára Bílá z ministerstva školství.

Fialova návštěva není v rámci české politiky ojedinělou. V roce 2017 tehdejší vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš také navštívil půdu vysoké školy, aby promluvil před studenty. Vybral si pražskou VŠE, kde přednášel o daních a fiskální politice vlády. Před studenty vysokých škol vystupoval i bývalý prezident Václav Klaus.

Existuje ale i případ, kdy vysoce postavený politik před studenty vystoupit nesměl. Na Masarykově univerzitě, kde včera mluvil Petr Fiala, se v roce 2013 odehrál skandál, ve kterém sehráli hlavní role tehdejší rektor univerzity a dnes ministr školství Mikuláš Bek, a tehdejší prezident Miloš Zeman. Ten chtěl během své zářijové návštěvy vystoupit před studenty provozně-ekonomické fakulty, ale Bek jeho přednášku zakázal s odůvodněním, že v předvolební době se obává možné agitace. Zeman jeho obavy odmítl s tím, že při svých vystoupeních na univerzitní půdě nikdy neagitoval a že je slovy Beka uražen. Tento spor zažehl nevraživost mezi Zemanem a rektory, která se táhla až do konce Zemanova mandátu v roce 2023.

Případy zakázaného vystoupení Miloše Zemana v roce 2013 a uskutečněného vystoupení Petra Fialy v roce 2025 srovnal pro ParlamentníListy.cz politolog Lukáš Valeš z Newton University. „Kdyby měl pan premiér přednášku na téma ‚politologie a politika‘, protože je původně politolog, třeba kdyby vysvětloval, jaké jsou vztahy mezi teoretickým poznáním politiky a praxí, a ještě by to ideálně nebylo v předvolební době, ale třeba před půl rokem, tak by se to dalo pochopit,“ říká Valeš.

Pokračuje srovnáním případů Fialy, který směl, a Zemana, který nesměl: „To, co bylo nepochopitelné, bylo chování pana ministra Beka, protože pan prezident Zeman už byl tehdy prezidentem a on ho tehdy odmítl z pozice čestného předsedy SPOZ.“ V tom je podle Valeše vidět názorový odpor Mikuláše Beka k Miloši Zemanovi. Přistupovat k účasti elitních politiků na univerzitách zamítavě podle něj není v západním světě zvykem. „Je normální, že všichni velcí státníci vystupují na univerzitách, naopak, ta univerzita si toho váží, protože závažná sdělení jsou pak spojena právě s ní,“ připomíná Valeš na příkladu slavného projevu Winstona Churchilla na Westminster College ve Fultonu 5. března 1946, kde britský premiér poprvé promluvil o „Železné oponě“.

děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Záleží ale, čeho se politikův projev před studenty týká. Valeš upozorňuje, že z podstaty věci politika do škol nepatří: „To byl trošku problém i té včerejší agitky. Premiér by měl mluvit ne na aktuální politická témata, aby unikl podezření, že se jedná o prvoplánovou agitku, ale opravdu by to mělo být intelektuální téma – třeba právě to porovnání politologie a politiky.“ I formát včerejší akce přišel Valešovi divný. „Bylo to ve dvoraně a ne v klasické přednáškové síni, ale přesto tam bylo zdůraznění té MUNI, bylo to na půdě univerzity, nikdo se od toho nedistancoval. Navíc víme, že existují velmi úzké vztahy mezi panem premiérem Fialou a panem děkanem Balíkem,“ upozorňuje politolog na vazby, které Petr Fiala na své domovské univerzitě stále má. Stanislav Balík jeFakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

veden Petrem Kaniokem , politologem, který je pravidelným autorem na webu think-tanku „Pravý břeh – Institut Petra Fialy“ . Mezi profesory pod Mezinárodním politickým institutem je jako první uveden senátor Stanislav Balík, člen senátorského klubu ODS a TOP 09 a děkan již zmíněné fakulty. Fialův think-tank Pravý břeh ani jemu naklonění lidé s přednáškou premiéra před studenty oficiálně nemají nic společného. Včerejší akci na Masarykově univerzitě pořádala studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. Organizaci si vzal na starost student Róbert Bednár. Mezinárodní politologický ústav je ovšem, politologem, který je. Mezi profesory pod Mezinárodním politickým institutem je jako první uveden senátor Stanislav Balík, člen senátorského klubu ODS a TOP 09 a děkan již zmíněné fakulty.

„Je tady vidět, že Masarykova univerzita váží na dvou vahách. Někdo je přátelský a někdo méně přátelský. A to, co prošlo panu Fialovi bez problémů, tak u Miloše Zemana, který už byl v té době opravdu prezident a do voleb měl daleko, byl problém. Je to prostě dvojí metr,“ uzavírá Valeš.