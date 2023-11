Fiala uzavřel dohodu s lékaři. Je to nesmysl, proti zákonu, objasnil mu Kalousek

reklama

Premiér Fiala upřesnil, že navýšení peněz proběhne formou dodatku k úhradové vyhlášce, aby to bylo závazné pro státní i krajské, městské či soukromé nemocnice. Svůj protest lékaři, kteří vypověděli přesčasy, podle viceprezidenta České lékařské komory (ČLK) Jana Přády odvolají tehdy, až premiérem předložená nabídka bude potvrzena písemně, informovala CNN Prima News.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) považuje výsledek jednání za dobrou zprávu pro české zdravotnictví. „Premiér na jednání s doktorem Přádou rozsekli poslední sporný bod našich debat s odbory, kterým bylo odměňování v nemocnicích od 1. ledna 2024. Doplnil tak dohodu, jejíž konkrétní podobu jsme v posledních měsících vyjednali v mantinelech nastavených na vládní úrovni,“ uvedl Válek v tiskové zprávě.

Podle Válka tím byla doplněna dřívější shoda s nespokojenými zdravotníky v otázce vzdělávání a pracovních podmínek zdravotníků. „Nyní budeme společně s premiérem řešit detaily dohody,“ doplnil šéf resortu zdravotnictví s tím, že premiér potvrdil, že nelze zavádět platové tabulky v soukromém sektoru.

Obě strany se podle Fialy domluvily, že začátkem příštího týdne budou pokračovat jednání se zástupci odborů, ČLK, nemocnic, zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví.

Podle bývalého předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska je však nezákonné, že by stát garantoval růst mezd lékařům z prostředků zdravotního pojištění. „Pan premiér Fiala evidentně jednal bez odborné podpory a slíbil nesplnitelný nesmysl. Je možné úhradovou vyhláškou zvýšit platbu za výkony. Není ale možné (a bylo by to proti zákonu) úhradovou vyhláškou zajistit, aby toto navýšení šlo do platů,“ napsal Kalousek na síti X. „A já si pořád ještě myslel, že jste vláda práva,“ doplnil.

V diskusi se pak opřel do Fialy také za to, že „podrazil“ ministra Válka, když se s lékaři dohodl na podmínkách za zády Válka. „Ne. Premiér se s lékaři nedohodl. Premiér jim ustoupil a podrazil tak svého ministra zdravotnictví, který hájil rámec, který mu vymezila Fialova vláda s ministrem financí za ODS. Na místě Vlastimila Válka bych to hodil Fialovi na hlavu, ať si to dělá sám,“ dodal Kalousek.

Provoz v nemocnicích měl být kvůli menšímu počtu lékařů dostupných pro služby od 1. prosince omezený; k tomu dojde o víkendu a v prvních dnech příštího týdne.

