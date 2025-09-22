Fialovo „vítězství“ v Bruselu? Konečná: Zastropování povolenek je iluze

Evropská komise podle premiéra Petra Fialy (ODS) připraví návrh na zastropování cen emisních povolenek v rámci systému ETS2, který má od roku 2027 pokrývat individuální vytápění domácností a pohonné hmoty. Česká republika tento požadavek uplatnila společně s dalšími 18 členskými státy EU. Podle premiéra jde o „velký úspěch“ české diplomacie.

Fialovo „vítězství“ v Bruselu? Konečná: Zastropování povolenek je iluze
Foto: archiv
Popisek: Kateřina Konečná na tiskové konferenci STAČILO!

Europoslankyně a lídryně formace STAČILO! Kateřina Konečná však upozorňuje, že o žádné skutečné dohodě zatím nemůže být řeč. Evropská komise podle ní pouze oznámila, že se návrhem členských států bude zabývat, což ji k ničemu nezavazuje.

„Hrozba emisních povolenek na naftu, benzín a vytápění je zažehnána. Akorát, že vůbec,“ uvedla Konečná ve svém komentáři na sociálních sítích. „Komise totiž jen řekla, že se bude návrhem členských států zabývat. To ji prakticky k ničemu nezavazuje a samo o sobě to už vůbec neříká, že návrh předloží tak, jak si jej členské státy napsaly.“

Premiér Fiala minulý čtvrtek pro televizi CNN Prima News uvedl, že komise návrh připraví a že cílem české vlády je povolenky vůbec nezavádět. Shodu na zastropování cen podpořilo podle něj 19 členských států.

Kateřina Konečná ale poukazuje na to, že návrh tzv. non-paperu, který Česko a další státy předložily, neobsahuje žádný pevný cenový strop. „Pokud cena povolenky stoupne nad určitou hodnotu, asi 45 eur, z povolenkové rezervy se uvolní další povolenky, které se vrhnou na trh, což by mělo snížit jejich cenu,“ vysvětluje Konečná s tím, že podobný mechanismus už existuje u systému ETS1 pro průmysl – a nefunguje.

„Nikdy k výraznému snížení ceny povolenky ani k její stabilizaci to nevedlo. Česká vláda nechce zavést cenový strop, ale systém, který doposud nikdy nefungoval ani u průmyslu,“ dodává.

Podle Konečné je navíc prakticky nemožné, aby byl jakýkoliv závazný legislativní návrh schválen do konce letošního roku. „Musíme si uvědomit, že je už druhá půlka září a návrh neleží ani na stole. Jeho schválení do konce roku je tak dle mého názoru naprosto nereálné,“ uvedla.

Formace STAČILO! varuje před tím, že zavedení ETS2 v současné podobě by mělo přímý dopad na miliony domácností, a to zejména z hlediska cen energií a pohonných hmot. Kritizuje vládu za to, že místo skutečné obrany zájmů občanů volí řešení, která se podle zkušeností z minulosti ukazují jako neúčinná.

„Sdílejte, ať se lidi před volbami zase nenechají oblbnout. A ve volbách tomu řekněme, jednou provždy – stačilo,“ uzavírá svůj komentář Kateřina Konečná.

autor: Jan Procházka

